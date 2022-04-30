7 вёрст не круг: самолету канцлера ФРГ пришлось облетать Россию через Северный полюс

"Airbus A350 «Курт Шумахер» избежал воздушного пространства России. Даже для опытных пилотов этот маршрут — редкость", - докладывает немецкое издание Der Spiegel в статье с победоносным заголовком "Шольц обходит Россию стороной".

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Согласно данным сервиса для отслеживания полетов RadarBox, борт канцлера взлетел в 11:25 по японскому времени (5:25 мск), спустя шесть часов полета он обогнул Чукотку по территории Аляски, а спустя 11,5 часов — вошел в воздушное пространство Норвегии. Шольц, согласно RadarBox, приземлился в Германии спустя более чем 13 часов полета.

Der Spiegel указывает, что Шольц потратил на полет из Японии в Германию на 1 час и 20 минут больше, чем если бы летел привычным маршрутом — через Россию и Украину. Во время полета в Японию самолет немецкого канцлера также избегал российской территории, маршрут пролегал через Польшу, Румынию, Черное море, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай.

Издание пишет, что в Японии глава немецкого правительства пробыл немногим более 20 часов — меньше, чем общее время перелета.

В конце февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство для всех самолетов, зарегистрированных в России, либо находящихся в российской собственности, либо «контролирующихся Россией». Ограничение коснулось в том числе и частных бортов. Росавиация в ответ запретила 28 февраля использовать российское воздушное пространство для самолетов из Германии и еще 35 стран. Регулятор подчеркнул, что исключение может быть сделано в случае получения специального разрешения, его может выдать либо сама Росавиация, либо МИД.

Об этом пишет РБК.