7 вёрст не круг: самолету канцлера ФРГ пришлось облетать Россию через Северный полюс

Шольц летел из Токио в Берлин, облетая территорию России через Северный полюс. На дорогу ушло больше 13 часов. По пути в Японию немецкий самолет канцлера летел через Румынию, Грузию, Казахстан и Китай. Логистика, которую все заслужили.
"Airbus A350 «Курт Шумахер» избежал воздушного пространства России. Даже для опытных пилотов этот маршрут — редкость", - докладывает немецкое издание Der Spiegel в статье с победоносным заголовком "Шольц обходит Россию стороной".
Согласно данным сервиса для отслеживания полетов RadarBox, борт канцлера взлетел в 11:25 по японскому времени (5:25 мск), спустя шесть часов полета он обогнул Чукотку по территории Аляски, а спустя 11,5 часов — вошел в воздушное пространство Норвегии. Шольц, согласно RadarBox, приземлился в Германии спустя более чем 13 часов полета.
Der Spiegel указывает, что Шольц потратил на полет из Японии в Германию на 1 час и 20 минут больше, чем если бы летел привычным маршрутом — через Россию и Украину. Во время полета в Японию самолет немецкого канцлера также избегал российской территории, маршрут пролегал через Польшу, Румынию, Черное море, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай.
Издание пишет, что в Японии глава немецкого правительства пробыл немногим более 20 часов — меньше, чем общее время перелета.
В конце февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство для всех самолетов, зарегистрированных в России, либо находящихся в российской собственности, либо «контролирующихся Россией». Ограничение коснулось в том числе и частных бортов. Росавиация в ответ запретила 28 февраля использовать российское воздушное пространство для самолетов из Германии и еще 35 стран. Регулятор подчеркнул, что исключение может быть сделано в случае получения специального разрешения, его может выдать либо сама Росавиация, либо МИД.
Об этом пишет РБК.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Опять же, 13 часов - вроде и не много. Я как-то давно летел из Франкфурта в Токио 15 часов. Причем, не облетая Северный полюс.
А зачем летал то? Польза была хоть? Германии или Японии?
Или как всегда - встретились, поговорили, подтвердили, что вот этого мы сегодня вместе не любим и т. д.!?
Ну хоть глобус купите. Как из Германии в Японию можно лететь через Румынию и Северный полюс?