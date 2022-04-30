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7 вёрст не круг: самолету канцлера ФРГ пришлось облетать Россию через Северный полюс

7 вёрст не круг: самолету канцлера ФРГ пришлось облетать Россию через Северный полюс

Автор:
30 апреля 2022 15:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Шольц   Япония   самолет   санкции   северный полюс   токио   
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Шольц летел из Токио в Берлин, облетая территорию России через Северный полюс. На дорогу ушло больше 13 часов. По пути в Японию немецкий самолет канцлера летел через Румынию, Грузию, Казахстан и Китай. Логистика, которую все заслужили.

"Airbus A350 «Курт Шумахер» избежал воздушного пространства России. Даже для опытных пилотов этот маршрут — редкость", - докладывает немецкое издание Der Spiegel в статье с победоносным заголовком "Шольц обходит Россию стороной".

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Согласно данным сервиса для отслеживания полетов RadarBox, борт канцлера взлетел в 11:25 по японскому времени (5:25 мск), спустя шесть часов полета он обогнул Чукотку по территории Аляски, а спустя 11,5 часов — вошел в воздушное пространство Норвегии. Шольц, согласно RadarBox, приземлился в Германии спустя более чем 13 часов полета.

Der Spiegel указывает, что Шольц потратил на полет из Японии в Германию на 1 час и 20 минут больше, чем если бы летел привычным маршрутом — через Россию и Украину. Во время полета в Японию самолет немецкого канцлера также избегал российской территории, маршрут пролегал через Польшу, Румынию, Черное море, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай.

Издание пишет, что в Японии глава немецкого правительства пробыл немногим более 20 часов — меньше, чем общее время перелета.

В конце февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство для всех самолетов, зарегистрированных в России, либо находящихся в российской собственности, либо «контролирующихся Россией». Ограничение коснулось в том числе и частных бортов. Росавиация в ответ запретила 28 февраля использовать российское воздушное пространство для самолетов из Германии и еще 35 стран. Регулятор подчеркнул, что исключение может быть сделано в случае получения специального разрешения, его может выдать либо сама Росавиация, либо МИД.

Об этом пишет РБК.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Шольц   Япония   самолет   санкции   северный полюс   токио   
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23  комментария
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14k
Bill 2 часа назад
Не очень понимаю как можно было лететь через Северный полюс, Грузию и Казахстан. Хоть бы маршрут выложили, что ли.
Опять же, 13 часов - вроде и не много. Я как-то давно летел из Франкфурта в Токио 15 часов. Причем, не облетая Северный полюс.
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3k
Vlamir Минуту назад
Ну понятно - намаялся!
А зачем летал то? Польза была хоть? Германии или Японии?
Или как всегда - встретились, поговорили, подтвердили, что вот этого мы сегодня вместе не любим и т. д.!?
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1k
Motorola 16 минут назад
Жаль не раком через Северный Полюс )))
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25k
Андрей Иванов 16 минут назад
- Шольц летел из Токио в Берлин, облетая территорию России через Северный полюс. На дорогу ушло больше 13 часов. По пути в Японию немецкий самолет канцлера летел через Румынию, Грузию, Казахстан и Китай.

Ну хоть глобус купите. Как из Германии в Японию можно лететь через Румынию и Северный полюс?
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424
Просто прохожий 58 минут назад
"...7 вёрст не круг..."-это часть пословицы, причем неправильная. Правильно звучит так-"Для БЕШЕННОЙ собаки-100 верст не крюк". А на западе сейчас кроме бешенных собак других животных НЕТ.
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13k
ss Час назад
Пролетая через северный полюс, самолёт канцлера Германии ненароком зацепил Румынию, Грузию, Казахстан и Китай... Истинная правда! Точно вам говорю! Там же всё рядом.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Как понять - избегал? Так закрыли воздушное пространство или нет? Опять юлим что ли?
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
вот так фейками и засирают мозги.
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360
Fisher1979 2 часа назад
Чем более читая комментарии, тем больше видно кто виден нацистом.
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47
хитрый особист 2 часа назад
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164k
☭Cheкаво☭ZV☭ 2 часа назад
внучкИ фашистов не должны летать над терр.России..все правильно))
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