Канцлер ФРГ Шольц ответил на детский вопрос про Путина

Канцлер Германии ответил так: "Путин несёт ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность. Было бы, конечно, лучше, если бы в России действовали законы и правила, как у нас в стране. Но это государство, в котором нельзя чувствовать себя в безопасности. Особенно если ты не согласен с властью".