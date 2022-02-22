Канцлер ФРГ Шольц ответил на детский вопрос про Путина

Что нужно делать, чтобы урегулировать конфликт на Украине? Очевидно, предпринимать все попытки для продолжения диалога между лидерами западных стран и Владимиром Путиным.
Что делает новый канцлер Германии Олаф Шольц? Правильно, в эфире национального телеканала отвечает на "провокационные политические вопросы", которые задают школьники.
Казалось бы, что в этом такого? Но почему-то мальчику интересен ответ на вопрос "Убийца ли Путин?"
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Канцлер Германии ответил так: "Путин несёт ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность. Было бы, конечно, лучше, если бы в России действовали законы и правила, как у нас в стране. Но это государство, в котором нельзя чувствовать себя в безопасности. Особенно если ты не согласен с властью".
Также Шольц привел в качестве примера историю с Алексеем Навальным, которого, как заявил канцлер детям, немецким врачам "в последнюю минуту удалось спасти жизнь". При этом немецкие врачи так и не предоставили доступа к истории болезни "берлинского пациента", несмотря на многочисленные запросы российской стороны.
Ранее в середине февраля канцлер ФРГ встречался с Владимиром Путиным в Москве, где обсуждались многие вопросы, в том числе и Донбасса.
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В Москве Олаф Шольц неоднократно заявлял, что безопасность в Европе не может быть построена против России, а только совместно с нашей страной.
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Это интервью было снято 5 месяцев тому назад. Шольц ещё не был Канцлером Германии. Он Канцлер с 8.12.2021.
Те,кто понимает по немецки,могут посмотреть оригинал.
Это законы, легализующие 36 гендеров и разрешающие детей учить педерастии?
Нет уж, оставьте их себе
Медведев пообещал гейропейцам газ по 2000€.
Ждем-с реакции сплоченной гейропы
Канцлер же стал детям объяснять так, как объясняют молодежи хотя-бы 15-25 лет.
Очевидно же
Очевидно же.
Это все от начала до конца показуха
Ну бред же
Я запретил сертификацию СП-2
А вечером говорит - СП-2 будет завершен, но это будет сделано с печальью!!!
Видимо бизнес круги ему объяснили, что РФ свои 4 ярда отбил и с процентами (а если не запустить трубу отобьёт в 10 кратном размере) А бизнес ЕС свои 20 ярдов потеряет, если СП-2 незапустить.