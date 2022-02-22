FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 3081 пост • 896 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Канцлер ФРГ Шольц ответил на детский вопрос про Путина

Канцлер ФРГ Шольц ответил на детский вопрос про Путина (4 фото + 2 видео)

Автор:
22 февраля 2022 19:49
Сообщество : Политика
Метки: Германия   Россия   Украина   Шольц   донбасс   политика   путин   убийца   
4496
4
2

Что нужно делать, чтобы урегулировать конфликт на Украине? Очевидно, предпринимать все попытки для продолжения диалога между лидерами западных стран и Владимиром Путиным.

Что делает новый канцлер Германии Олаф Шольц? Правильно, в эфире национального телеканала отвечает на "провокационные политические вопросы", которые задают школьники.

Казалось бы, что в этом такого? Но почему-то мальчику интересен ответ на вопрос "Убийца ли Путин?"

Канцлер Германии ответил так: "Путин несёт ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность. Было бы, конечно, лучше, если бы в России действовали законы и правила, как у нас в стране. Но это государство, в котором нельзя чувствовать себя в безопасности. Особенно если ты не согласен с властью".

Также Шольц привел в качестве примера историю с Алексеем Навальным, которого, как заявил канцлер детям, немецким врачам "в последнюю минуту удалось спасти жизнь". При этом немецкие врачи так и не предоставили доступа к истории болезни "берлинского пациента", несмотря на многочисленные запросы российской стороны.

Ранее в середине февраля канцлер ФРГ встречался с Владимиром Путиным в Москве, где обсуждались многие вопросы, в том числе и Донбасса.

В Москве Олаф Шольц неоднократно заявлял, что безопасность в Европе не может быть построена против России, а только совместно с нашей страной.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Германия   Россия   Украина   Шольц   донбасс   политика   путин   убийца   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
55
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
55  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
35k
8k
Привыкли руки к топорам. Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Игорь 3 часа назад
путин- гитлер 21 века
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Slawa49 3 часа назад
мальченка истинный ариец)))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Slawa49 3 часа назад
у школьника в Германии типичная немецкая внешность))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
475
Георгий Давыдов 3 часа назад
Дешёвая постановка и паскудная провокация? Нет, что вы, просто не по годам развитый ребёнок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120k
arek14 3 часа назад
Автор,то ли из-за незнания языка, или,скорее всего из подлости, передергивает факты.
Это интервью было снято 5 месяцев тому назад. Шольц ещё не был Канцлером Германии. Он Канцлер с 8.12.2021.
Те,кто понимает по немецки,могут посмотреть оригинал.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108k
Москвичка 4 часа назад
Очередной лохматый долбень и пиндосовская шавка. Надоел!((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mauritanien 4 часа назад
В Германии засилие черножопой мразоты, в мелких городках народ боится за детей идущих из школы. И этот дятел будет нам запрещать в носу ковыряться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Виталий 4 часа назад
Пусть Шольц прокомментирует историю Ассанджа и сравнит ее с Навальным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Александр 4 часа назад
Зато наши дети никогда не зхададут такой вопрос про Шольца Путину. Просто потому, что они знать не знают никакого Шольца )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
KOSTELLO 5 часов назад
"Было бы, конечно, лучше, если бы в России действовали законы и правила, как у нас в стране."

Это законы, легализующие 36 гендеров и разрешающие детей учить педерастии?
Нет уж, оставьте их себе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Игорь KOSTELLO 3 часа назад
это независимые суды и смена власти пока она не попала в маразм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Михалыч 6 часов назад
Давно фатерланд его не делили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
K7OO 6 часов назад
Серое ничто. Даже не интересно, что он там говорит, потому как у него на лбу написано "говорящая голова". Прежние европейские политики тоже не отличались самостоятельностью, но они хоть были похожи на живых людей. А откуда и для чего вытащили это унылое недоразумение - совершенно непонятно. Мне кажется, он долго там не просидит, все-таки Германия - не самая последняя страна в этом мире.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мистер Фикс 6 часов назад
Шольц объявил о заморозке СП-2.
Медведев пообещал гейропейцам газ по 2000€.
Ждем-с реакции сплоченной гейропы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Tuskub 6 часов назад
...хорошо хоть без "смешариков" и "мисс Пигги"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Divergent?!? 6 часов назад
У меня давно выросли дети, и они задавали вопросы как подобного плана, так и проще, и сложнее. Этот вопрос я бы ответил так: только суд может решить, человек убийца или нет. Простой человек, типа нас с вами, дети, может только иметь мнение, предполагать. Но никого нельзя называть убийцей до решения суда.

Канцлер же стал детям объяснять так, как объясняют молодежи хотя-бы 15-25 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Максим 6 часов назад
Шольц этот тот петушок надетый на руку америкосов жопой, который утром говорит
Я запретил сертификацию СП-2
А вечером говорит - СП-2 будет завершен, но это будет сделано с печальью!!!
Видимо бизнес круги ему объяснили, что РФ свои 4 ярда отбил и с процентами (а если не запустить трубу отобьёт в 10 кратном размере) А бизнес ЕС свои 20 ярдов потеряет, если СП-2 незапустить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
MihailoSerbiya 6 часов назад
Гитлер застрелилса когда руские били на 300 метров от бункера а етот 3,14дорас Шулц застрелитса когда руские заидут в Полшу ещё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alexander 6 часов назад
Простая проамериканская мразь. Zеля № 0...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Хью́берт 6 часов назад
А, точно Шольц именно это говорит, дайте ссылку на оригинал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Готовая подборка подарков к 23 февраля Готовая подборка подарков к 23 февраля "Niggers tongue my ***": украинец отправил послание американцам и европейцам с помощью азбуки Морзе "Niggers tongue my ***": украинец отправил послание американцам и европейцам с помощью азбуки Морзе Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны "Прямая" трансляция не прямая? Часы Шойгу и тень Краснова заставили россиян усомниться "Прямая" трансляция не прямая? Часы Шойгу и тень Краснова заставили россиян усомниться Зеленский назвал ложью информацию об упавших на территории России снарядах Зеленский назвал ложью информацию об упавших на территории России снарядах "Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину "Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22387



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Путин в своём обращении к народу признал независимость ДНР и ЛНР
2
803
Путин в своём обращении к народу признал независимость ДНР и ЛНР
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 20 февраля
1
1
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 20 февраля
Значение выражения «многая лета»
0
6
Значение выражения «многая лета»
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего не понятно, но очень интересно
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#люди#Украина#СССР#автомобили#кино#ЛНР#Реакция
#Юмор#интересно#история#в мире#дтп#подборка#дети#путин#автомир#еда
#прикол#ватермарк#Россия#интересное#аварии#авто аварии#картинки#ДНР#Ynews#собака

На что жалуетесь?

Вернуться