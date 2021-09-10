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Фотограф осуществил мечту детства, побывав в Японии

Фотограф осуществил мечту детства, побывав в Японии (27 фото)

Автор:
10 сентября 2021 15:32
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   городская фотография   городской пейзаж   заветная мечта   токио   улицы города   фоторепортаж   
286
27
Американский фотограф Энтони Пресли с детства мечтал побывать в Японии. Культура, природа, архитектура этой страны - всё представлялось ему невероятным, сказочным и совершенно прекрасным. Месяц назад он наконец-то смог осуществить давнюю мечту. По словам Энтони, когда он вышел с вокзала в Токио, то не смог сдержать слезы - ведь то, чего он страстно желал последние 20 лет, произошло.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   городская фотография   городской пейзаж   заветная мечта   токио   улицы города   фоторепортаж   
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2k
ssb05 59 минут назад
Вот, что я ждал увидеть.
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166
Andiks 15 минут назад
Автор, пожалуйста, больше ничему не давайте названий. Выучите, что аллея дорога, пешеходная или проезжая (обычно в парке, саду, иногда вне их), обсаженная по обеим сторонам деревьями, иногда в сочетании с кустарниками. На 14 фото никакой не магазинчик, а ресторанчик. Если это переводные названия, давайте оригинал.
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1k
Шершень 55 минут назад
Красиво, но это уже не фото. Такое количество фильтров, что это картина, осталось в вектор перевести.
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