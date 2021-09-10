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Американский фотограф Энтони Пресли с детства мечтал побывать в Японии. Культура, природа, архитектура этой страны - всё представлялось ему невероятным, сказочным и совершенно прекрасным. Месяц назад он наконец-то смог осуществить давнюю мечту. По словам Энтони, когда он вышел с вокзала в Токио, то не смог сдержать слезы - ведь то, чего он страстно желал последние 20 лет, произошло.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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