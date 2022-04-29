"Просто плывите быстрее, чтобы не замёрзнуть": как Германия воюет с российским газом и со своим комфортом

В бассейнах Германии понизят температуру. В летних на два градуса. В крытых на один.

Причиной стала экономия электроэнергии. Об этом в сообщает газета Tagesspiegel.

"Мы хотим внести свой вклад в снижение зависимости от поставок российского природного газа", — бодро рапортует глава берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe Йоханнес Кляйнсорг.

Отмечается, что для обогрева воды используются ископаемые источники энергии.



