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"Просто плывите быстрее, чтобы не замёрзнуть": как Германия воюет с российским газом и со своим комфортом

"Просто плывите быстрее, чтобы не замёрзнуть": как Германия воюет с российским газом и со своим комфортом

Автор:
29 апреля 2022 15:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Россия   бассейн   санкции   температура   холод   
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В муниципальных бассейнах немецкого Гундельсхайма предложили понизить температуру воды, чтобы "не спонсировать российскую военную операцию". Желание поучаствовать в акции "Назло Путину отморозим ..." высказали и другие бассейны Германии.

В бассейнах Германии понизят температуру. В летних на два градуса. В крытых на один.

Причиной стала экономия электроэнергии. Об этом в сообщает газета Tagesspiegel.

"Мы хотим внести свой вклад в снижение зависимости от поставок российского природного газа", — бодро рапортует глава берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe Йоханнес Кляйнсорг.

Отмечается, что для обогрева воды используются ископаемые источники энергии.


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Кляйнсорг выразил надежду на то, что посетители бассейнов не заметят изменений в температуре воды, передает РИА Новости.

"После долгих обсуждений городской совет дал рекомендацию установить температуру воды на 1-2 градуса ниже и экономить десять процентов газа", — пишет издание RNZ.

"Гости просто должны плыть немного быстрее. Это разгрузит городскую казну и означает меньше денег для российской войны", — пояснил один из городских чиновников.

Чуть раньше ирландцам и итальянцам рекомендовали реже нажимать на тормоз в машине и отказаться от кондиционеров, полякам пересесть на велосипеды, чтобы меньше тратить топливо, но всех "переплюнул" министр экономики ФРГ, который рекомендовал немцам меньше принимать душ и отказаться от использования мыла.

«Меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа», — передает слова министра Роберта Хабека издание Bild.

Чтобы немцы меньше возмущались и ужасались, в местных СМИ уже появились последние «открытия» дерматологов о наличии «полезных» бактерий, которых человек лишается при ежедневном принятии душа.

«Это не миф, это так и есть: после трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают и кожа начинает в некотором роде „процесс самоочищения“», — цитирует издание врача-дерматолога Яэли Адлер.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Россия   бассейн   санкции   температура   холод   
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15  комментариев
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23k
Андрей 2 часа назад
Привет немытая Европа!
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37k
KiploksAKS 12 минут назад
"На 2 градуса прохладнее" - это сколько было и сколько стало?
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2k
Bar 18 минут назад
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
что-то я не видел самоочищенных бомжей
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10k
Трив 37 минут назад
Молодцы, продолжайте так и дальше. Что на очереди? Одежда из мехов? Боевые топоры? Германия без одного дерева?
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3k
aHo 37 минут назад
Что-то мелко пакостничают, нужно вообще перестать использовать горячую воду, вот тогда это будет удар для России...
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−11
ФЕДЯ 52 минуты назад
Меньше принимать душ у них, это не мыться по 4 раза на день ...А не банный день один раз в неделю
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1k
Helimen 59 минут назад
Це перемога или Das ist der Sied?
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34k
Мойша 2 часа назад
Как только что-то надо власти, под это что-то ВСЕГДА найдут человека с оправдательной теорией.
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2k
poбт 2 часа назад
походу на следующей олимпиаде немцы разъе*бут всех в плавании
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42k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Хотелось бы показать нашим западным "партнёрам" как Россия живёт на фоне их санкций.

Я на выходных сниму на видео как набираю полную ванну ГОРЯЧЕЙ воды для помыться... Понежусь в ГОРЯЧЕЙ воде (без видео
)... Когда вода немного остынет ещё напущу ГОРЯЧЕЙ воды... МНОГО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!!!


Потом сниму на видео, на даче, как несколько часов буду варить холодец на ГАЗУ.

Потом, отправлю это сокращённое видео на всякие паблики в интернете с пометкой "From RUSSIA with laugh".


Пускай завидуют Великой России, сучары сволочные русофобские. До зимы...
А уж осенью они взвоют по-настоящему в своей русофобской гейропе.
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269
GROMOZEKA 2 часа назад
Точно, плывите быстрее, жрите меньше, мойтесь реже, сосите глубже.
Ну чисто в европейском стиле
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8k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Для Путина и России в целом будет большим ударом если вся Европа не будет есть,мыться,а будет только чесаться,жить в холоде,голоде и вся коростами покроется! Очень обидно будет,может даже кушать не смогу!Но это не точно!
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