"Просто плывите быстрее, чтобы не замёрзнуть": как Германия воюет с российским газом и со своим комфортом

В муниципальных бассейнах немецкого Гундельсхайма предложили понизить температуру воды, чтобы "не спонсировать российскую военную операцию". Желание поучаствовать в акции "Назло Путину отморозим ..." высказали и другие бассейны Германии.
В бассейнах Германии понизят температуру. В летних на два градуса. В крытых на один.
Причиной стала экономия электроэнергии. Об этом в сообщает газета Tagesspiegel.
"Мы хотим внести свой вклад в снижение зависимости от поставок российского природного газа", — бодро рапортует глава берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe Йоханнес Кляйнсорг.
Отмечается, что для обогрева воды используются ископаемые источники энергии.
Кляйнсорг выразил надежду на то, что посетители бассейнов не заметят изменений в температуре воды, передает РИА Новости.
"После долгих обсуждений городской совет дал рекомендацию установить температуру воды на 1-2 градуса ниже и экономить десять процентов газа", — пишет издание RNZ.
"Гости просто должны плыть немного быстрее. Это разгрузит городскую казну и означает меньше денег для российской войны", — пояснил один из городских чиновников.
Чуть раньше ирландцам и итальянцам рекомендовали реже нажимать на тормоз в машине и отказаться от кондиционеров, полякам пересесть на велосипеды, чтобы меньше тратить топливо, но всех "переплюнул" министр экономики ФРГ, который рекомендовал немцам меньше принимать душ и отказаться от использования мыла.
«Меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа», — передает слова министра Роберта Хабека издание Bild.
Чтобы немцы меньше возмущались и ужасались, в местных СМИ уже появились последние «открытия» дерматологов о наличии «полезных» бактерий, которых человек лишается при ежедневном принятии душа.
«Это не миф, это так и есть: после трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают и кожа начинает в некотором роде „процесс самоочищения“», — цитирует издание врача-дерматолога Яэли Адлер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я на выходных сниму на видео как набираю полную ванну ГОРЯЧЕЙ воды для помыться... Понежусь в ГОРЯЧЕЙ воде (без видео )... Когда вода немного остынет ещё напущу ГОРЯЧЕЙ воды... МНОГО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!!!
Потом сниму на видео, на даче, как несколько часов буду варить холодец на ГАЗУ.
Потом, отправлю это сокращённое видео на всякие паблики в интернете с пометкой "From RUSSIA with laugh".
Пускай завидуют Великой России, сучары сволочные русофобские. До зимы...
А уж осенью они взвоют по-настоящему в своей русофобской гейропе.
Ну чисто в европейском стиле
В остальное время брызгаться "элитными" духами, чтобы перебить вонь немытого тела.
Европа возвращается к своим корням.