В токийском метро мужчина устроил поножовщину и поджег два вагона

Мужчина с ножом напал на пассажиров в городе Тёфу префектуры Токио на одной из железнодорожных линий. Инцидент произошел сегодня, 31 октября, около 20:00 по местному времени в поезде, шедшем от станции Кокурё.

По сообщениям очевидцев, напавший также поджег два вагона в поезде. В результате оплавились сидения, салон наполнился дымом. Кроме того, некоторые СМИ сообщили о том, что тот же мужчина распылил в вагоне соляную кислоту.