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В токийском метро мужчина устроил поножовщину и поджег два вагона

В токийском метро мужчина устроил поножовщину и поджег два вагона (4 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2021 17:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Япония   видео   метро   нападение   поезд   токио   
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Неадекватный японец ранил ножом 15 человек, разлил в вагоне горючую жидкость и устроил пожар. Людям пришлось спешно спасаться, вылезая из окон и ломая двери.


Мужчина с ножом напал на пассажиров в городе Тёфу префектуры Токио на одной из железнодорожных линий. Инцидент произошел сегодня, 31 октября, около 20:00 по местному времени в поезде, шедшем от станции Кокурё.

По сообщениям очевидцев, напавший также поджег два вагона в поезде. В результате оплавились сидения, салон наполнился дымом. Кроме того, некоторые СМИ сообщили о том, что тот же мужчина распылил в вагоне соляную кислоту.


Видеозаписи, которые успели облететь соцсети, свидетельствуют о панике, царившей в метрополитене. Пассажиры спешно пытались покинуть вагоны, что создавало большую панику


По сообщению местной прессы, не менее 15 человек пострадали при нападении. Тяжело ранен мужчина 60-70 лет, потерявший сознание.


По сообщениям в СМИ, подозреваемый спокойно и без сопротивления дал арестовать себя полиции. Мотивы нападения в настоящий момент выясняются полицией. Раненым оказывается медицинская помощь.

Источник:

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Метки: Ynews   Япония   видео   метро   нападение   поезд   токио   
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16  комментариев
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Обеспечил себя жильем и питанием на много лет вперёд!
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764
Миша 9 минут назад
Знаю я его, он в Челябинске водителем автобуса работал.
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2k
alex5450 16 минут назад
Было бы штурмовое ружьё всех бы перестрелял. А так немного порезал поджёг и приустал.
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774
DESANT_MSK137 16 минут назад
Так невозмутимо курит , как будто ничего не произошло.Да уже, мир потихоньку сходит с ума, правда быстрыми темпами.
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6k
Trenzel2003 19 минут назад
Хорошая новость. А то все про москву, да московское метро. + таджики или дагестанцы.
Значит не только у нас не адекваты, но и в такой фантастической стране, как япония.
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amens Час назад
Не к месту, конечно, но вспомнился этот фильм.
Ссылка www.youtube.com
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33k
Опаньки 2 часа назад
трусов нанюхался и давай куралесить
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330
Mr White Man Опаньки Час назад
Н-да, юморист из тебя так себе.
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476
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Скромненько.... в хеловин мог бы и повеселее резню устроить
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Японцы такие японцы.
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330
Mr White Man Sergius SPb Час назад
да, уж ! Это не "едросы" явно.
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55k
parallax 2 часа назад
Очередной психопат, коих в каждой стране имеется.
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