В токийском метро мужчина устроил поножовщину и поджег два вагона

Неадекватный японец ранил ножом 15 человек, разлил в вагоне горючую жидкость и устроил пожар. Людям пришлось спешно спасаться, вылезая из окон и ломая двери.
Мужчина с ножом напал на пассажиров в городе Тёфу префектуры Токио на одной из железнодорожных линий. Инцидент произошел сегодня, 31 октября, около 20:00 по местному времени в поезде, шедшем от станции Кокурё.
По сообщениям очевидцев, напавший также поджег два вагона в поезде. В результате оплавились сидения, салон наполнился дымом. Кроме того, некоторые СМИ сообщили о том, что тот же мужчина распылил в вагоне соляную кислоту.
Видеозаписи, которые успели облететь соцсети, свидетельствуют о панике, царившей в метрополитене. Пассажиры спешно пытались покинуть вагоны, что создавало большую панику
По сообщению местной прессы, не менее 15 человек пострадали при нападении. Тяжело ранен мужчина 60-70 лет, потерявший сознание.
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По сообщениям в СМИ, подозреваемый спокойно и без сопротивления дал арестовать себя полиции. Мотивы нападения в настоящий момент выясняются полицией. Раненым оказывается медицинская помощь.
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Значит не только у нас не адекваты, но и в такой фантастической стране, как япония.