Исполком Международного спортивного комитета (МОК) запретил на летних Олимпийских играх в Токио использовать жесты в поддержку движения Black Lives Matter. Самые толерантные спортсмены будут наказаны за вставание на одно колено или поднятый вверх кулак. Строгость санкций за нарушение будет зависеть от каждого конкретного случая.





Такое решение МОК принял, ссылаясь на 50-ое правило Олимпийской хартии, которое, к сожалению, все чаще забывают. Оно гласит, что «никакая демонстрация или политическая, религиозная, расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах и площадках».