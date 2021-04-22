Международный олимпийский комитет сделал все правильно, считают российские политики и спортсмены.
Исполком Международного спортивного комитета (МОК) запретил на летних Олимпийских играх в Токио использовать жесты в поддержку движения Black Lives Matter. Самые толерантные спортсмены будут наказаны за вставание на одно колено или поднятый вверх кулак. Строгость санкций за нарушение будет зависеть от каждого конкретного случая.
Такое решение МОК принял, ссылаясь на 50-ое правило Олимпийской хартии, которое, к сожалению, все чаще забывают. Оно гласит, что «никакая демонстрация или политическая, религиозная, расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах и площадках».
Примечательно, что летом 2020 года американцы, точнее, активисты BLM и другие борцы за права человека пытались
отменить ослабить это правило. Им очень хотелось активизма на грядущей Олимпиаде. Глава оргкомитета Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман даже направил письмо главе МОК Томасу Баху с призывом отменить 50-е правило хартии.
В ответ МОК провел опрос среди спортсменов, которые подавляющим большинством решили, что атлеты не должны выражать «индивидуальные взгляды во время церемонии открытия, на подиуме или на соревновательном поле».
Несмотря на давление, пока удалось отстоять окончательную политизацию спорта.
В Госдуме решение МОК поддержали. Депутат и по совместительству президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что это очень правильное решение, принятое в правильное время, поскольку политика в последнее время очень вмешивается в спорт.
Давно надо было запретить проявлять любые политические жесты на международных соревнованиях. Все спортсмены из разных стран, у них разная религия, разные политические страны. Люди, которые приходят на стадион болеть за свою страну, должны хотя бы там не подвергаться активной политической атаке. Сейчас политика активно вмешивается в спорт, мы видели это на примере отмены чемпионата мира по хоккею в Белоруссии. Мы видим и политические нападки на нашу страну. МОК уже давно должен был прибегнуть к таким решениям. Спорт должен был свободным от политики
А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе посоветовал тем, кто против запрета политических жестов не приезжать на Олимпиаду.
Абсолютно справедливое решение. Более того, нарушителей нужно очень жестко наказывать. Выражать свои чувства нужно внутри себя. МОК — молодцы, делают все правильно. Кто не согласен, пусть не приезжает
Источник:
- Песков объяснил, почему уничтожают санкционные продукты
- Вице-президент МОК заявил, что Олимпиада в Токио состоится в любом случае
- В ближайшие два года российские спортсмены на Олимпиадах вместо гимна будут исполнять "Катюшу"
- Перед Александром Лукашенко закрыли двери на Олимпийские игры
- Вон из мирового спорта! Спортсмены шокированы решением ВАДА
Понравилось80
Чихать мне на проблемы негров, тем более на выдуманные. Но если сказали "А", говорите и "Б". Исключите из спорта вообще любые намёки на политику.