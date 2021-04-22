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МОК запретил спортсменам на Олимпиаде преклонять колено в поддержку BLM

МОК запретил спортсменам на Олимпиаде преклонять колено в поддержку BLM (5 фото)

Автор:
22 апреля 2021 18:05
Сообщество : Спорт
Метки: blm   запрет   мок   олимпиада   решение   санкции   токио   
1963
5

Международный олимпийский комитет сделал все правильно, считают российские политики и спортсмены.

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Метки: blm   запрет   мок   олимпиада   решение   санкции   токио   
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14k
vikklu 2 часа назад
Ну хот одна хорошая новость.
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4k
Ya 4 минуты назад
Если опускаются добровольно, пусть так и будет. Нормальным людям легче отличать 3,14..ров и рабов от нормальных людей.
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8k
Kucher 19 минут назад
Конечно. Какая ж тут "политизация спорта". Но вот запрещать спортсменам выступать под своими знамёнами и со своим гимном - это ж совсем не политика, "это другое". Допускать до соревнований мужиков, которые считают себя бабами - это не политика, "это другое". Спортсменам избранных стран с липовыми справками о липовых болезнях разрешать выступать с кучей лекарств - это не политика, "это другое".
Чихать мне на проблемы негров, тем более на выдуманные. Но если сказали "А", говорите и "Б". Исключите из спорта вообще любые намёки на политику.
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13k
sssss3 Полчаса назад
Не пойму, с какого КУЯ пиндосы втягивают всех в разборки со своими черножопыми обезьянами. Это ваше дерьмо, сами с ними разьё.бывайтесь. Остальным насрать на ваши внутренние нигерские разборки!!!
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3k
Andrey Abramov 37 минут назад
Черные должны байкотировать олимпиаду. Или они готовы прогнуться под белых?
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9k
Kostick 37 минут назад
в пекло баклажанов!
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3k
Vladimir Taranovich 43 минуты назад
Ёкарныйбабай) неужели луч света в черной жопе негра появился)))
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774
zu4ara 51 минуту назад
Вот и правильно, а то этими неграми и 3.14дарасами уже всё насквозь провоняло.
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31k
Alex Час назад
Ща негры обидятся
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3k
Мангуст Alex 7 минут назад
Да и похрену.
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40k
Александр Час назад
о как, запретить политические жесты? расскажите это Российским спортсменам двуличные твари
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4k
tamin Час назад
Лучше бы проигноривали олимпиаду.
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518
Александр Задорожный 2 часа назад
Вот не понимаю, почему все должны перед ними на колени падать? Я или мои предки их как-то угнетали или вообще хоть что-то плохое сделали? Если просто потому, что у меня кожа белого цвета - так это получается самый настоящий расизм, только по отношению к людям с кожей белого цвета. Раз кожа белая - работорговец или потомок работорговца?
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4k
Наталья Александр Задорожный Полчаса назад
Более того, ты уверен, что твои предки не были рабами (крепостными крестьянами)? Может, узнав о таком ты тоже затребуешь коленопреклонения?)
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548
Сергей Александр Задорожный 2 минуты назад
даже если мои предки баклажанов и угнетали. Все претензии пускай высказывают угнетенные (а не их потомки) моим предкам лично. Я, к сожалению, никого не угнетаю.
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5k
Pravednik84 2 часа назад
А по моему белые гейропейцы на коленях выглядят прикольно. Нашим спортсменам и болельщикам пофиг (не им на коленях ползать). Зато на уровне спортсменов можно встать на колени перед коренными жителями территории США (и спортсменам не обидно, и вовсе прикольный шаг))).
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2k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Первый международный пердуль полетел в огород нигеров, надеюсь это только начало...
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793
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Это пора сделать не только МОКу
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678
alex 2 часа назад
Пока удалось отстоять... Все меньше шансов, что вся это негро и гомофилия тихо уйдет
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−4
alekseisi2ov 2 часа назад
Smart lives metter
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