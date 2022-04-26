"2015-й покажется летним пикником": в Германии спрогнозировали крупнейший мировой кризис в 2023 году

Нарушение цепочек поставок из-за украинского кризиса приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно урожая, говорится в статье в немецком издании Compact. на который ссылается ИА РИА Новости.

"В следующем году нас ждет один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества", — приводит издание слова главы отдела в химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer AG Маттиаса Бернингера.

Как отметил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".

Его точку зрения разделяет экономист Матин Каим, по мнению которого мировой голод может затронуть до ста миллионов человек.

Одна из самых больших проблем и болевых точек для европейских стран - проблема поставки калийных удобрений, которые производят комбинаты на Урале и в Белоруссии. Все они в настоящее время находятся под западными санкциями. В качестве замены пока предлагается использовать азотные удобрения, но, как пишет издание, из-за подорожания газа их нельзя будет производить по доступным ценам.