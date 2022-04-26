"2015-й покажется летним пикником": в Германии спрогнозировали крупнейший мировой кризис в 2023 году

Мировой голод может затронуть до ста миллионов человек в 2023 году. Об этом пишет немецкое издание Compact, со ссылкой на прогнозы экономистов. Это будет крупнейший в мировой истории продовольственный кризис.
Нарушение цепочек поставок из-за украинского кризиса приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно урожая, говорится в статье в немецком издании Compact. на который ссылается ИА РИА Новости.
"В следующем году нас ждет один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества", — приводит издание слова главы отдела в химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer AG Маттиаса Бернингера.
Как отметил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".
Его точку зрения разделяет экономист Матин Каим, по мнению которого мировой голод может затронуть до ста миллионов человек.
Одна из самых больших проблем и болевых точек для европейских стран - проблема поставки калийных удобрений, которые производят комбинаты на Урале и в Белоруссии. Все они в настоящее время находятся под западными санкциями. В качестве замены пока предлагается использовать азотные удобрения, но, как пишет издание, из-за подорожания газа их нельзя будет производить по доступным ценам.
Также в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.
Что со всем этим делать, Европа не знает. Все это похоже на выстрел в собственную ногу. "Поджигатели войны ввергают Германию в пропасть", пишет Compact.
"Нет электричества, нет газа, нет мира. Санкциями против России Германия наносит себе больше вреда, чем богатая природными ресурсами страна-гигант на востоке. Надвигается величайший экономический кризис с 1945 года – обнищание, подобного которому большинство из нас не знало при жизни".
Тем временем, в европейских супермаркетах медленно, но верно пустеют полки супермаркетов. В недорогих сетевых магазинах Италии, Испании, Германии, Кипра проблемы с макаронами, рисом, мукой и подсолнечным маслом.
«Время почувствовать вкус нашего собственного лекарства», - пишет пользователь с Кипра, намекая на западные санкции. Его цитирует КП.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад наложил на Россию "многопакетные" санкции, в результате которых пострадали прежде всего банковский сектор и сфера высокотехнологичной продукции. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Источник:
АНТИФИШКИ
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то что в Африке и Азии голодающих 600млн - это херня. там негры и сраные желтожопые, а не люди. а тут 100млн в Европе будут голодать - вот это уже люди, это крупнейший в мире голодный кризис!!
Тем более в Испании , где оливковое масло - обычный продукт