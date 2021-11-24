Дневник убийцы: как поиски британки привели к японскому маньяку

Карита работала в Японии вместе с сестрой. Стоит отметить, что если девушки из Украины, России и Белоруссии едут в Токио работать именно чтобы заработать неплохие деньги, то девушки из стран Европы и США едут туда в основном в качестве развлечения.

«Мне было 23, Карите 21, и мы с ней думали, что понимаем японскую культуру. Мы знали, что азиаты обычно очарованы иностранками, но я никогда не соотносила это с опасностью», - сказала девушка.

Суды по Обаре затянулись. Приговор ему был вынесен только в 2007 году: слушания проходили лишь раз в месяц. В свое оправдание он заявил, что его жертвы якобы и так принимали наркотики и все равно занимались сексом за деньги.

Его признали вменяемым и виновным по всем статьям, связанным с другими жертвами, но не с Люси. Все улики по ее делу, и даже тело девушки, признаны косвенными. Но в декабре 2008 года его все-таки признали виновным по статьям о Люси Блэкман.

Вообще, японское правосудие может показаться сюром. Часто судьи берут во внимание признания самих преступников, а Обара поначалу все отрицал.

Ричард Ллойд Пэрри, автор книги “People who eat darkness” уверен, что к Обаре вело очень много зацепок, и что остановить его можно было бы гораздо раньше — еще в 1992 году. Но этого не произошло.

Семья Люси осталась разбита. Мать начала увлекаться экстрасенсорикой и во всем обвиняла мужа, а Тим основал фонд имени Люси, за что подвергся публичной критике. Дело в том, что в качестве компенсации друг Обары предложил Тиму компенсацию в 100 миллионов йен (тогда это около 453 тысяч фунтов). Эти средства и стали основой для фонда, который помогает девушкам в трудных ситуациях.