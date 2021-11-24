Дневник убийцы: как поиски британки привели к японскому маньяку

Говорят, судьба – вещь весьма интересная. У многих эта самая судьба складывается крайне удачно, а у кого-то – крайне неудачно и даже трагично. Таким примером стала британка Люси Блэкман, которая отправилась в Токио для того, чтобы заработать денег.
Люси Блэкман была высокой и красивой девушкой, а на фотографиях она почти всегда улыбается. В какой-то момент обаятельная британка успела поработать даже стюардессой в авиакомпании British Airways. Япония манила ее, потому что уже к 21 году у девушки были серьезные долги – уже 6 тысяч фунтов.
Права на работу в стране восходящего солнца не было ни у самой Люси, ни у ее подруги, вместе с которой она отправилась покорять страну. Обе они прибыли в страну по туристической визе на 90 дней.
По прибытии они собирались работать хостесс. Стоит понимать, что в Японии хостесс – это не те девушки или молодые люди, которые в ресторанах бронируют вам столик или с улыбкой проводят до свободного места. Это те самые люди, которые беседуют с вами в баре, проводят время, общаются, шутят. В общем, никакого интима.
И есть целые заведения – хост-клубы, в которых клиент может выбрать, с какой девушкой он проведет вечер. В итоге по сути это просто спутницы на вечер, которые выпивают с вами и в легкой степени флиртуют. Правда, есть и кое-какие особенности. Часто хост-клубы только на словах не выходят вот за эти рамки, а на деле периодически отправляют девушек на «дохан» - это такое свидание на территории клиентов, где девушка выполняет роль эскорта. Опять же, без всякого интима.
На доханах можно заработать, плюс ко всему, там вкусно накормят. Такими услугами часто пользуются бизнесмены. Все-таки, красивая девушка рядом – плюс к имиджу и статусу.
А еще статуснее привести с собой иностранку. В целом, в бизнесе хост-клубов работает много девушек, особенно в районе Токио Роппонги, где жизнь течет своим, особенным образом. Местные описывают его скорее как безумный район, где возможно все.
Вот и Люси была такой, и вынужденно ходила на такие доханы. Она была не самой популярной хостесс в своем заведении, а в таком случае в клубе Casablanca девушкам ставилось условие: либо идешь на определенное количество доханов, либо теряешь работу.
В принципе, там достаточно жесткая система иерархии. Девушки делятся по популярности, и есть даже рейтинги, которые иногда висят на самых входах. Администратор заведения может отправить к вам любую, постепенно меняя девушек, чтобы вы провели в заведении как можно больше времени. В конце концов, их задача – заставить вас задержаться в клубе и купить как можно больше коктейлей себе и вам.
И это даже не значит, что она будет пить с вами. Часто девушки просто делают вид, что пьют, а в реальности выливают алкоголь или же идут на другие ухищрения, чтобы не пить.
Итак, наша Люси пошла на дохан 1 июля 2000 года (суббота). И после него сразу пропала. Первой подняла тревогу Луиза: Люси говорила ей, что мужчина, с которым она пошла на свидание, привезет ее к восьми вечера. Но ни в 8, ни позже она не появилась.
Сама Люси не говорила, с кем пошла на дохан, но с этим же человеком она «гуляла» и раньше и отзывалась о нем, как о человеке приятном, но со странностями. В хост-клубе Луизе тоже не дали никакой информации.
В итоге британка посчитала, что подруга в конце концов вернется, и принялась ждать. Но прошло воскресенье, а от Люси не было даже звонка, и девушка пошла в полицию в понедельник, где рассказала, что ее подруга пропала. Правда, она не уточнила полицейским маленькую деталь: девушки работали в хост-клубе. Но это незаконно делать по туристической визе, поэтому пришлось умолчать об этом факте биографии.
Пришлось выкручиваться, и девушка соврала, что ее подруга ходила на свидание просто с обычным японцем, а в 7 вечера позвонила, и обещала вернуться через час.
Правдой из этого оказалось только то, что британка действительно звонила подруге, судя по всему, из машины: Луиза сказала, что были характерные звуки во время звонка.
Полицией дело не ограничилось, и Луиза пошла еще дальше: она в тот же день обратилась к британскому вице-консулу Иэну Фергюсону. Тот поинтересовался у девушки, как проходят оплачиваемые свидания и поразился тому, что британки выдают свои визитки незнакомым мужчинам.
Для британца оказался открытием тот факт, что девушки постоянно соперничают между собой за частные свидания. Более того, есть обязательные «доханы» - минимум четыре в месяц, а за 12 таких встреч выдавали бонус. При этом если девушка ходила на дохан дважды, она закрепляла клиента за собой. И после ей отходил процент от столика клиента.
Вице-консул был не так наивен, как Луиза, и сразу предположил, что дело вовсе не в исчезновении, а в самом настоящем похищении.
После того, как Луиза ушла от консула, ей позвонили с неизвестного номера. Она ответила, подумав, что ей звонит Люси, дабы рассказать, где она и что с ней. Но с той стороны телефона заговорил мужчина. Он заявил, что звонит по просьбе подруги Луизы.
«Меня зовут Акира Такаги. Я сообщаю, что Люси присоединилась к новой секте и сейчас проходит обучение. С ней все в порядке. Она пробудет здесь как минимум неделю. Здесь она быстрее, чем в хост-клубе, сможет выплатить долг по кредиту в 7 тысяч фунтов».
Конечно, Луиза не была совсем уж наивной, и попросила дать к трубке подругу. На этой ей сказали, что все, что ей сказали по телефону – это вся информация, и больше Люси она не увидит.
Так как Луиза не так уж и далеко ушла от консульства, она сразу туда вернулась и рассказала о странном звонке. Там ей сказали идти в полицию и рассказать все, что она знает. Так она и поступила.
И, конечно, Луиза позвонила родителям Люси, которые проживали в графстве Кент, правда, были в разводе. Трубку взяла мама Люси, Джейн.
Оказалось, что Люси рассказала родителям, будто бы поехала в Японию работать в баре и жить у тети своей подруги.
Стоит отметить и обстановку в семье британцев. Родители не жили вместе с тех пор, как Люси исполнилось 17 лет: отец Тим поддерживал отношения с детьми (которых в семье было трое), но с экс-супругой в основном ругался: чаще всего из-за денег.
Мать до самого последнего момента не хотела отпускать дочь в Японию. Ее пугала далекая страна и непонятная работа: ну разве может бармен всего за три месяца заработать столько денег?
В итоге после исчезновения в семье было принято решение ехать в Токио. Родители сумели договориться, что в Японию поедет отец Люси, Тим, а Джейн останется в Британии с сыном Рупертом. С Тимом поехала еще одна дочь – Софи.
Правда, сначала Софи решила ехать одна. Джейн это категорически не нравилось: одна ее девочка уже пропала. Она всячески уговаривала Тима выехать сразу, но тот не смог. Мать и отец опять разругались.
Софи поехала с другом Люси, а в новостях уже повсюду разносились новости о пропавшей в Японии девушке. Журналисты – они не просто так называются акулами пера. Они откопали вообще все, даже в ту эпоху, когда еще не было интернетов. Выяснилось и про работу в ночном клубе, и про все другие прелести жизни девушки в Токио.
В таблоидах появилась информация даже о том, что девушка жила в общежитии и страдала депрессией. Многие репортеры поехали в Токио, чтобы быть на передовой событий. Через неделю в Токио приезжает Тим Блэкман, и тут заверте…
В июле 2000 года в Японии проходил саммит Большой восьмерки. И там, конечно, присутствовал и британский премьер Тони Блэр, с которым Тим смог встретиться лично и рассказать свою историю. Тони Блэр был не сказать, чтобы очень популярен среди народа. Но он пообещал приложить все возможные усилия в деле пропавшей британки, и заодно подключить к делу своего японского коллегу Йоширо Мори.
К сентябрю (напомним, девушка перестала выходить на связь еще 1 июля) над делом работали 150 офицеров полиции.
Тим практически жил в Японии. Он приезжал туда достаточно часто, активно давал пресс-конференции и был максимально открыт к общению с другими людьми. Видимо, он прекрасно понимал, что для того, чтобы история Люси не стала однодневкой, нужно постоянно напоминать о себе. И поэтому почти сразу появились критики. Кто-то считал, что Тим неправильно скорбит, кто-то – что он и вовсе не переживает и просто пиарится на истории с дочерью.
Вероятно, поэтому многим импонировала мать Люси, Джейн. Она приехала в Японию только в сентябре, и даже не надеялась отыскать свою дочь.
«Я знала, что не найду ее. Я просто хотела оказаться на той же земле, что и она», - говорила она.
Джейн почти не общалась с прессой и замыкалась в себе. В принципе, она сама по себе была очень меланхоличной и гиперопекала своих детей.
Но поиски продолжались. Так, например, семья с первого своего появления в Японии настроила защищенную телефонную горячую линию. Она предназначалась для звонков, которые помогут определить, где может находиться Люси.
В большинстве таких случаев люди звонят и рассказывают все, что видели, по-максимуму. И чаще всего информация ведет вникуда. Не стоит забывать, что если для вас все японцы на одно лицо – то для них ситуация по отношению к европейцам обстоит примерно так же.
Люди звонили и сообщали, что тут и там в Роппонги видели высокую светловолосую девушку, похожую на Люси. Но это каждый раз оказывалась не она.
И вот в один день раздался телефонный звонок. Это оказалась англичанка, 4 года назад так же, как и Люси, работавшая хостесс в Японии. Она рассказала об одном из своих клиентов, который долго приглашал ее в свой дом на побережье, где обещал накормить ее вкусным ужином.
В итоге девушка согласилась, и поехала. Клиент поил ее алкоголем, и в какой-то момент девушка отключилась, списав все на то, что просто перепила.
«Возможно, он фотографировал меня. Когда на следующее утро я проснулась, моя одежда была в стирке. Клиент сказал, что мне нужно несколько дней отдохнуть».
Эта девушка была в полной уверенности, что клиент не просто ее опоил, но еще и изнасиловал. Но рассказывать о таком не захотела – в конце концов, виктимблейдинг существовал с незапамятных времен. Бывшей хостесс было стыдно рассказывать об изнасиловании.
Уже чуть позже, в октябре, поступил следующий звонок от бывшей хостесс из Канады. Она представилась Донной и рассказала, что работала в Японии в 1996 году. Одного из ее клиентов звали Казу, и он тоже пригласил девушку на обед в своем доме на побережье.
Выяснилось, что забирал он ее из города на очень дорогой машине, Ferrari, и позвал смотреть на океан. Там он предложил продегустировать редкое филиппинское вино на травах, после чего Донна сразу отключилась.
И затем поступали еще звонки. Все девушки рассказывали примерно одно и то же: их опоили дома у клиента, предположительно бизнесмен в хорошей одежде, а после они ничего не помнили. Только одна из них заметила перед тем, как отключиться, какой-то красный огонек, подозрительно похожий на огонек записывающей видеокамеры.
Отметим и работу полиции. Тим Блэкман просил отследить звонки Люси в день исчезновения. Но офицеры отнекивались и говорили, что это вторжение в личную жизнь, да и технологий таких у них нет. Но позже выяснилось, что они просто не хотели работать над делом Люси.
А подтвердилось это очень просто. Тим встретился с лордом-канцлером Дерри Ирвингом, и заручился его поддержкой. И после этого, как по волшебству, полиция внезапно смогла отследить все звонки.
Позже смогли даже найти человека, который похитил ту самую хостесс Донну – им оказался Дзедзи Обара, живший на побережье в элитном жилом комплексе Moto-Akasaka Towers. Дзедзи не был красив, но был достаточно богат: занимался строительным бизнесом.
Сам он оказался японцем корейского происхождения, и тщательно скрывал детали своей биографии. У него были связи с якудза, он не любил фотографироваться, а в квартирах почти не было следов его пребывания.
Вообще, у него было несколько квартир, и полиция опечатала все. Там нашли хлороформ, успокоительное и гамма-гиброксибутират, который еще называют «наркотик для свиданий с изнасилованием». Он известен своими свойствами. Например, этот наркотик вызывает опьянение, очень похожее на алкогольное, и угнетает функции центральной нервной системе.
Полиция также нашла дневники Обары, которые тот вел на протяжении тринадцати лет. С 1983 года там появляется упоминание об «игре в завоевание». Там перечислены имена 209 женщин, и рядом с ними стоят пометки «CROCO» или «GMY». Так он помечал, каким наркотиком опаивал жертв.
В дневниках были описаны жуткие фантазии Обары. Он мечтал заняться сексом с пятьюстами женщинами до тех пор, пока ему исполнится пятьдесят лет. Более того, возбуждался он только тогда, когда женщина была без сознания.
А еще у Обары оказался целый архив записей издевательств над каждой жертвой. В среднем они длились по 12 часов, но Люси на этих записях не было. Как и не было следов пребывания в его квартире, в которой он совершал преступления, самой Люси.
Во время допросов он заявлял, что знать не знает, кто такая мисс Блэкман и не знает, что с ней, жива она или мертва.
И только спустя четыре месяца криминалисты вновь решили вернуться к дому на побережье. В этот раз с собой взяли собак и георадар.
На пятый день поисков обнаружился пакет с частью тел. Его нашли в одной из пещер на побережье. Там лежали рука, ступни и лодыжки. А еще пара хлопковых перчаток.
Чуть позже нашлись еще три пакета, и все они были набиты частями тела, которые отделили бензопилой. А еще был найден пласт бетона, в котором содержалась обритая голова.
Как только об этом узнали репортеры, они сразу прибыли на место, и уже в середине дня страшной находки над поисковиками кружил вертолет. Семья Люси, таким образом, узнала о найденных останках из новостей. Слепки зубов полностью совпали с данными из стоматологической карты девушки.
Во рту у нее нашли следы рогипнола, так называемого «наркотика насильников» и некую черную субстанцию во рту жертвы.
Поражает здесь то, что полиция так и не смогла объяснить, почему на поиски останков девушки у них ушло так много времени. Как не смогла объяснить и то, почему убийцу не нашли сразу, ведь еще в сентябре все указывало на него.
В итоге в преступлении Обара все-таки признался. Выяснилось, что он действительно встречался с девушкой и изнасиловал ее, но к смерти он свою причастность отрицал. В декабре 2001 года суд предъявил ему обвинения в похищении, изнасиловании, убийстве и сокрытии тела.
Улики были налицо. В день пропажи Люси он мало того, что находился с ней, так еще и купил ручную и бензопилу, а еще пластиковые пакеты.
Кроме Люси ему предъявили обвинения в еще одном убийстве – Кариты Риджуэй из Австралии, и в изнасиловании еще восьми женщин.
Карите Риджуэй тоже был 21 год, когда она приехала работать в Токио. В Австралии она была моделью, но в Японии переквалифицировалась на хостесс. Ее в одну из больниц привез в бессознательном состоянии мужчина, назвавшийся Акира Нишида (на самом деле – опять наш преступник Обара). Он заявил, что у девушки аллергия на морепродукты, но все оказалось куда печальнее. Девушка умерла от отказа печени из-за отравления хлороформом.
Родственники долго просили полицию обратить внимание на странную смерть Кариты, но безуспешно. Эта девушка тоже была на записях Обары, что и позволило обвинить его в убийстве.
Карита работала в Японии вместе с сестрой. Стоит отметить, что если девушки из Украины, России и Белоруссии едут в Токио работать именно чтобы заработать неплохие деньги, то девушки из стран Европы и США едут туда в основном в качестве развлечения.
«Мне было 23, Карите 21, и мы с ней думали, что понимаем японскую культуру. Мы знали, что азиаты обычно очарованы иностранками, но я никогда не соотносила это с опасностью», - сказала девушка.
Суды по Обаре затянулись. Приговор ему был вынесен только в 2007 году: слушания проходили лишь раз в месяц. В свое оправдание он заявил, что его жертвы якобы и так принимали наркотики и все равно занимались сексом за деньги.
Его признали вменяемым и виновным по всем статьям, связанным с другими жертвами, но не с Люси. Все улики по ее делу, и даже тело девушки, признаны косвенными. Но в декабре 2008 года его все-таки признали виновным по статьям о Люси Блэкман.
Вообще, японское правосудие может показаться сюром. Часто судьи берут во внимание признания самих преступников, а Обара поначалу все отрицал.
Ричард Ллойд Пэрри, автор книги “People who eat darkness” уверен, что к Обаре вело очень много зацепок, и что остановить его можно было бы гораздо раньше — еще в 1992 году. Но этого не произошло.
Семья Люси осталась разбита. Мать начала увлекаться экстрасенсорикой и во всем обвиняла мужа, а Тим основал фонд имени Люси, за что подвергся публичной критике. Дело в том, что в качестве компенсации друг Обары предложил Тиму компенсацию в 100 миллионов йен (тогда это около 453 тысяч фунтов). Эти средства и стали основой для фонда, который помогает девушкам в трудных ситуациях.
Из-за этого Тима критиковали и Джейн, и общество – по их мнению, это кровавые деньги.
Брат Люси Руперт вылетел из колледжа из-за нервного срыва, а сестра Софи пыталась покончить с собой в ночь после того, как прах Люси нашел свое последнее пристанище. Девушка провела в клинике 9 месяцев и лечилась от депрессии.
Как правило, Японию считают безопасной страной с низким уровнем преступности. Возможно, поэтому-то туда и едут девушки целыми потоками в поисках легкой, приятной и денежной работы. Даже после дела Люси Блэкман их интерес не ослаб. И если они не будут аккуратными, среди них тоже может появиться очередная Люси Блэкман.
Источник:
- Душегубами становится: как обычный пьяница держал в страхе Замоскворечье
- Взлётную полосу аэропорта Токио закрыли из-за черепах
- «Орский маньяк» может скрываться в Тверской области
- "Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии
- В токийском метро мужчина устроил поножовщину и поджег два вагона
Понравилось30
Полиция везде одинаковая, делать ничего не хотят.