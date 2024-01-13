Свадьба вслепую

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Парень из Китая долго не мог найти себе жену из-за проблем с заработком, и тогда родители взяли дело в свои руки.
Невесту привели сразу на церемонию, не познакомив с женихом, и рассказали, какая она добрая, веселая и работящая женщина, но жених все равно просидел с лицом грустной лягушки всю свадьбу и обиделся на родителей по неизвестным причинам.
Кажется, она ему не очень понравилась, судя по выражению лица.
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Если она в целом здоровая, и только лишь по лицу панда станцевала (несчастный случай, или ещё какое негенетическое отклонение), то плевать.
А что, если она, имеет серьёзные психические отклонения? По внешнему виду, это вполне вероятно.
А что, если она имеет серьёзные генетические отклонения? Ну то бишь не панда станцевала.
Так, у меня почему то возникает предположение, что родители парня где то сильно проигрались (в карты, или на бирже) родителям девочки... Вот и "продали" сына...