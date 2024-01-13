FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6160 постов • 1286 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Свадьба вслепую

Свадьба вслепую

Автор:
13 января 2024 10:48
Сообщество : Истории
Метки: Китай   Прикол   Юмор   жених   забавно   невеста   свальба   
1346
3

Парень из Китая долго не мог найти себе жену из-за проблем с заработком, и тогда родители взяли дело в свои руки.

Невесту привели сразу на церемонию, не познакомив с женихом, и рассказали, какая она добрая, веселая и работящая женщина, но жених все равно просидел с лицом грустной лягушки всю свадьбу и обиделся на родителей по неизвестным причинам.

Кажется, она ему не очень понравилась, судя по выражению лица.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Китай   Прикол   Юмор   жених   забавно   невеста   свальба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
906
александр ломовицкий Час назад
Штирлиц выстрелил вслепую - слепая упала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Pravednik84 6 минут назад
Мне вот интересно, что там у девушки?
Если она в целом здоровая, и только лишь по лицу панда станцевала (несчастный случай, или ещё какое негенетическое отклонение), то плевать.
А что, если она, имеет серьёзные психические отклонения? По внешнему виду, это вполне вероятно.
А что, если она имеет серьёзные генетические отклонения? Ну то бишь не панда станцевала.

Так, у меня почему то возникает предположение, что родители парня где то сильно проигрались (в карты, или на бирже) родителям девочки... Вот и "продали" сына...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Мойша 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 45 минут назад
Как гласит древняя китайская мудрость: с лица не воду пить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Al Di 57 минут назад
Кобра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

457967



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Диаспора порешала?": суд освободил из-под стражи блогера-таджика, оскорблявшего русских девушек
"Диаспора порешала?": суд освободил из-под стражи блогера-таджика, оскорблявшего...
Коты — это любовь: 30 забавнейших фото с котейками
Коты — это любовь: 30 забавнейших фото с котейками
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Приятного аппетита
Приятного аппетита
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В большой семье

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#в мире#авто аварии#кино#природа#забавно#собака#милота
#животные#машина#интересно#аварии#Автовсячина#позитив#Россия#подборка#фильм#Спорт
#автомобили#факты#Прикол#ДТП#Юмор#Разное#кот#люди#полиция#история
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде Ресторан крестьянской железной кастрюли и другие необычные вывески на русско-китайском языке Ресторан крестьянской железной кастрюли и другие необычные вывески на русско-китайском языке 20 фотографий людей, чья чёлка вышла из-под контроля и стала играть по своим правилам 20 фотографий людей, чья чёлка вышла из-под контроля и стала играть по своим правилам Забавные и философские надписи на стенах Забавные и философские надписи на стенах Свадебные фото, на которых были пойманы забавные моменты Свадебные фото, на которых были пойманы забавные моменты Мошенник пожаловался своей жертве на тяжёлые условия труда Мошенник пожаловался своей жертве на тяжёлые условия труда

На что жалуетесь?

Вернуться