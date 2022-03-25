«Не приеду…»: Рената Литвинова, сбежавшая вместе с Земфирой в Париж, вышла на связь

Актриса Рената Литвинова покинула Россию вместе со своей "подружкой" ещё пару недель назад. Уехав из страны, Литвинова подвела своих коллег: сорваны гастроли в Санкт-Петербурге, Хабенский спешно подменяет Литвинову в МХТ имени Чехова.
Вот уже несколько недель Литвинова вместе с Земфирой живёт в Париже. Туда она скрылась ещё в конце февраля и с тех самых пор не выходила на связь. Звезда подвела своих коллег по сцене в МХТ имени Чехова, Константин Хабенский в спешке подменяет артистку. Кроме того, оказались сорваны гастроли в Санкт-Петербурге.
Объявившись, Литвинова никак не прокомментировала своё бегство. Она только извинилась перед коллегами и зрителями.
«Так мечтала, мы с артистами так мечтали! О гастролях в Санкт-Петербурге, ждали — показать спектакль «Звезда вашего периода» любимой публике — не приеду… и прошу прощения — у моих зрителей и у моих артистов — надеюсь, мы еще сыграем? Спасибо вам за понимание… я не пропадаю», — написала актриса в своём микроблоге
Константин Хабенский не стал комментировать отъезд актёров за границу. В разговоре с «КП-Петербург» он намекнул, что никуда не собирается.
«Я могу сказать только за себя: я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной, было интересно заниматься нашим делом», — ответил Хабенский.
Источник:
АНТИФИШКИ
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С З. и так было тяжело работать на концертах, думаю, что теперь с ней вообще мало кто захочет иметь дело.
Травести или здравствуйте, я ваша тетя
Какое, в задницу, творчество, особенно у земфиры? Набор бессмысленного рифмованного бреда.
Уж кого -кого, а эту жеманную показушную сучку всегда терпеть не мог. Тот случай когда хотела показаться женственной, а вышло только бл"дство.