«Не приеду…»: Рената Литвинова, сбежавшая вместе с Земфирой в Париж, вышла на связь

Вот уже несколько недель Литвинова вместе с Земфирой живёт в Париже. Туда она скрылась ещё в конце февраля и с тех самых пор не выходила на связь. Звезда подвела своих коллег по сцене в МХТ имени Чехова, Константин Хабенский в спешке подменяет артистку. Кроме того, оказались сорваны гастроли в Санкт-Петербурге.

Объявившись, Литвинова никак не прокомментировала своё бегство. Она только извинилась перед коллегами и зрителями.