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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5638 постов • 716 подписчиков подписаться
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«Не приеду…»: Рената Литвинова, сбежавшая вместе с Земфирой в Париж, вышла на связь

«Не приеду…»: Рената Литвинова, сбежавшая вместе с Земфирой в Париж, вышла на связь (2 фото)

Автор:
25 марта 2022 08:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Земфира   интересное   литвинова   париж   уехала из России   фото   щоу-бизнес   
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Актриса Рената Литвинова покинула Россию вместе со своей "подружкой" ещё пару недель назад. Уехав из страны, Литвинова подвела своих коллег: сорваны гастроли в Санкт-Петербурге, Хабенский спешно подменяет Литвинову в МХТ имени Чехова.

Вот уже несколько недель Литвинова вместе с Земфирой живёт в Париже. Туда она скрылась ещё в конце февраля и с тех самых пор не выходила на связь. Звезда подвела своих коллег по сцене в МХТ имени Чехова, Константин Хабенский в спешке подменяет артистку. Кроме того, оказались сорваны гастроли в Санкт-Петербурге.

Объявившись, Литвинова никак не прокомментировала своё бегство. Она только извинилась перед коллегами и зрителями.

«Так мечтала, мы с артистами так мечтали! О гастролях в Санкт-Петербурге, ждали — показать спектакль «Звезда вашего периода» любимой публике — не приеду… и прошу прощения — у моих зрителей и у моих артистов — надеюсь, мы еще сыграем? Спасибо вам за понимание… я не пропадаю», — написала актриса в своём микроблоге

Константин Хабенский не стал комментировать отъезд актёров за границу. В разговоре с «КП-Петербург» он намекнул, что никуда не собирается.

 «Я могу сказать только за себя: я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной, было интересно заниматься нашим делом», — ответил Хабенский.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земфира   интересное   литвинова   париж   уехала из России   фото   щоу-бизнес   
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5k
Бу Час назад
Мерзкие лесбиянки.
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14k
_delphin_ 6 минут назад
Деньги закончатся, будут проситься "в зад". Но, думаю, народец у нас тупой, ротаре деньги нес, за которые детей на Донбассе убивали, прочим уродам, которые АТОшникам пели. Надо бы законодательно им "зад" зашить. Ибо не}{уй, как говАривал мой старшина.
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2k
мозгOFF 13 минут назад
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715
Шурман 17 минут назад
Вот тебе раз , только что прочитал про ее дочку и зашел на фэйсбук , оказалось что она в Антверпене дружит с 10 моими друзьями или знакомыми , лицо знакомое но для меня она малыш :) симпатичная девочка . А вот у матери совсем крыша поехала , на ее месте написала бы что хочет побыть с дочерью а не делать какие то заявления .
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1k
Старичок 24 минуты назад
телки сейчас увидят, что отряд не заметил потери "бойца". а назад возвращаться будет ой как не просто.
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13k
Сергей 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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8k
Александр Полчаса назад
Опять это говно здесь...
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715
Шурман Полчаса назад
Боже пускай валят , я вот узнал что у одной дочка в Антверпене живет , для меня это было удивление . Патриотки хреновы . В Париже бабло быстро закончиться это не доча Пескова с кучей бабок которыми наверное еще и подтирается . Да и не доча путина с гражданством соседнего королевства .
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695
КАКАнгел Полчаса назад
да по хрену. и на литвинову и на земфиру и на хабенского. реально, Это самое меньшее из проблем. все они посредственные перепиаренные существа.
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4k
Григорий Бабкин 36 минут назад
Прочитал: хабенский Успешно подменяет литвинову( с маленькой буквы - не опечатка). Перед глазами сразу образ Калягина - Донна Роза.
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84k
Taras Kozalupko 37 минут назад
Нда, Хабенский в роли Литвиновой...
Травести или здравствуйте, я ваша тетя
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26k
Вован 40 минут назад
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5k
VL 41 минуту назад
Да хрен с этими ковырялками.
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5k
Shekhar Kapur 41 минуту назад
Лесбухи наркоманки…. Главное - обратно потом не пускать .,
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67k
Доктор Джонс 42 минуты назад
Вперёд, навстречу европейским ценностям! Сразу видно, кто нормальные люди, а кто, замаскировавшиеся до поры до времени, крысы!
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835
idhr 43 минуты назад
как и во всех прочих случаях, чей-то отъезд, чьё-то выхождние из бизнеса, это прежде всего возможность!, возмоность для кого то другого. Вот например Хабенский, в качеств кого он, как тут написано, подменяет, Литвинову?!? ну врядли же в качесве актёра, значит наверняка режиссёром, вот великолепный для него шанс ...
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24k
Ваня 45 минут назад
ой, млядь, как теперь жить дальше...
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51k
zloykoyot 46 минут назад
Вот ведь плять беда какая, свалили две ковырялки. Одна известна двумя песнями, вторая - амплуа вечной целки. Охереть потеря для государства.
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9k
Мистер Фикс 52 минуты назад
Катитесь нахрен, лесбухи-извращенки.
Какое, в задницу, творчество, особенно у земфиры? Набор бессмысленного рифмованного бреда.
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16k
Alex ASK 52 минуты назад
Хоспади-и-и... Две лярвы со страпонами свалили. Горе-то какое
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61k
Опиум для народа 59 минут назад
Какая, бл"дь, жаль...)))
Уж кого -кого, а эту жеманную показушную сучку всегда терпеть не мог. Тот случай когда хотела показаться женственной, а вышло только бл"дство.
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