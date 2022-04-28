Коллеги, которые удивляют и поражают своими поступками

Ох, уж эти беспощадные трудовые будни — каждый день одно и то же. Спасибо, хоть коллеги вносят разнообразие в рабочий процесс своими неожиданными поступками и решениями!
То кто-нибудь приведёт в офис козлёнка, то решит перекусить чем-то крайне внезапным или придумает необычное украшение для рабочего стола. Иногда, правда, эти сюрпризы от коллег оказываются не самыми радостными. Но тут уж как получится!
Коллега нашла для леденца идеальное место
Кажется, наши сотрудники не очень понимают, как работает холодильник
Сегодня у нас был день «Приведи ребёнка на работу»…
Вышел в новый офис. Не уверен, что смогу работать в таких условиях!
Папин коллега достал из холодильника бананы и стал разогревать их в микроволновке
К сезону гриппа готова!
Надпись на листке: «Не надо мне никакого гриппа».
Коллега украсил стол к Рождеству
У нас кто-то попытался откусить от полиуретанового листа
Работаем флористами, а у коллеги умер любимый хомячок
На нашей фабрике повесили вот такой плакат. Это из-за моего коллеги Люка
Кто-то очень боится оставлять обед в офисном холодильнике
В моём офисе в потолке обнаружилась протечка
Вместо того, чтобы её починить, кто-то поставил туда цветок, чтобы использовать протечку для полива.
Мой коллега готовит себе сэндвич с сырым мясом
Сегодня очень холодно, и один из работников пришёл вот так
Кто-то из коллег отрезал себе кекс так, чтобы не есть глазурь
Сюрприз в офисной уборной
А ваши коллеги умеют удивить чем-нибудь внезапным посреди рабочего дня?
Источник:
АНТИФИШКИ
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