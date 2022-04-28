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Коллеги, которые удивляют и поражают своими поступками

Коллеги, которые удивляют и поражают своими поступками

Автор:
28 апреля 2022 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бесит   забавно   коллега   люди   работа   фото   
1020
17

Ох, уж эти беспощадные трудовые будни — каждый день одно и то же. Спасибо, хоть коллеги вносят разнообразие в рабочий процесс своими неожиданными поступками и решениями!

То кто-нибудь приведёт в офис козлёнка, то решит перекусить чем-то крайне внезапным или придумает необычное украшение для рабочего стола. Иногда, правда, эти сюрпризы от коллег оказываются не самыми радостными. Но тут уж как получится!


Коллега нашла для леденца идеальное место

×
×

Кажется, наши сотрудники не очень понимают, как работает холодильник


Сегодня у нас был день «Приведи ребёнка на работу»…


Вышел в новый офис. Не уверен, что смогу работать в таких условиях!


Папин коллега достал из холодильника бананы и стал разогревать их в микроволновке


К сезону гриппа готова!


Надпись на листке: «Не надо мне никакого гриппа».


Коллега украсил стол к Рождеству


У нас кто-то попытался откусить от полиуретанового листа


Работаем флористами, а у коллеги умер любимый хомячок


На нашей фабрике повесили вот такой плакат. Это из-за моего коллеги Люка


Кто-то очень боится оставлять обед в офисном холодильнике


В моём офисе в потолке обнаружилась протечка


Вместо того, чтобы её починить, кто-то поставил туда цветок, чтобы использовать протечку для полива.


Мой коллега готовит себе сэндвич с сырым мясом


Сегодня очень холодно, и один из работников пришёл вот так


Кто-то из коллег отрезал себе кекс так, чтобы не есть глазурь


Сюрприз в офисной уборной


А ваши коллеги умеют удивить чем-нибудь внезапным посреди рабочего дня?

Источник:

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Метки: Юмор   бесит   забавно   коллега   люди   работа   фото   
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4  комментария
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876
Шурман Час назад
И что здесь такого ? ну фарш называется американо и он слегка сильней протертый , обычное явление , я иногда тоже покупаю и мажу на хлеб с маслом , вкус отличный правда один раз сальмонеллу заработал и просрал 4 дня а так нормуль :) Еще скажите что вы сырое мясо не ели для шашлыка ? которое пару дней мариновалось
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1k
Оксид Бетона Полчаса назад
"У нас кто-то попытался откусить от полиуретанового листа" - да не только попытался, а и откусал! как это возможно?
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Anarasius

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