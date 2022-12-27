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Эти люди получили в качестве премии к Новому году всё что угодно, но только не деньги

Эти люди получили в качестве премии к Новому году всё что угодно, но только не деньги

Автор:
27 декабря 2022 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   новый год   подарок   премия   работа   фото   
772
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В эти моменты у человека остаётся осадок на душе и желание сказать: «Мне бы хватило просто слов благодарности за проделанную работу!»

Новогодние праздники — отличный повод, чтобы лишний раз обменяться друг с другом добрыми пожеланиями и подарками. Такие традиции приняты и во многих компаниях, где директора стараются не забывать о своих трудолюбивых работниках и периодически устраивать им приятные сюрпризы.

Но есть один нюанс — не всегда труд сотрудника оценивается по его заслугам, и в результате вместо хорошей премии он получает конфетку или пару тёплых носков.


Рождественская премия этого года — немного сладостей и один рабочий день без дресс-кода

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«За 8 отработанных часов в канун Рождества я получил один пончик, который могу съесть»


«Моя премия перед Новым годом!»


Чуть не забыл, ещё я получил бумажку, где написано, какой я ценный сотрудник!


«Компания, в которой я работаю, отменила все наши ежегодные повышения и вместо этого вручила нам подарочную карту на 5 долларов в Старбакс и ёлочную игрушку»


«Щедрый» презентик


Мой рождественский бонус (ручка в него не входит). Наш менеджер пришёл в магазин с полным чулком таких леденцов. Всего нас работает 10 человек, и каждому была вручена эта сладость.


«Решено, увольняюсь»


Я — квалифицированный специалист, который должен получить премию в размере 3000 долларов в конце года за прибыль, которую я принёс компании в размере 150 000 долларов. Но вот что я получил в итоге.


«Да, это пакетик с супом. Но к нему ещё прилагалась супница и маленький синий бантик, так что я доволен»

Действительно, подарок вышел не таким уж и плохим, если его сравнивать с другими.


Бальзам для губ — то, что, по мнению компании, заслужили сотрудницы в качестве премии к Новому году


Вы прекрасна! Спасибо за всё, что вы делаете! Счастливого Рождества!


Сюрприз, так сюрприз…

Получить вместо денежной премии печенье «Поп-тартс» — то ещё разочарование года.


«Мой генеральный директор получил премию в размере 58 000 долларов и повышение на 229 000 долларов, а наш отдел получил мерч и тортик»

Премия сотруднику, который работает уже в этом месте 8 лет

Безграничная благодарность своим работникам от компании

«Сегодня мы получили наш бонус перед Рождеством»

Нам их даже не удосужились раздать, они просто так и валялись стопкой на столе.

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Метки: Юмор   забавно   новый год   подарок   премия   работа   фото   
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9  комментариев
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Что вы хотите, это капитализм... Наслаждайтесь!
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4k
Vasiliy 15 минут назад
Не нравится место работы? Маленькая зарплата? Не дают премий и подарков? Встал и ушел! Чо ныть-то?
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39k
Example 6.2.6 19 минут назад
Обидно, конечно, всем хочется денег. Но, компания на то и компания, что нацелена на получение прибыли тех кто там в руководстве, а не тех кто на производстве.
И обычно тех кто генерирует для компании большую прибыль - поощряют деньгами, будь это процент от сделки или просто премия. Зачастую делают это негласно, чтоб на офисе не было разговоров, ссор и обид.. "А почему Иванов получил больше, чем я?" Тут уже на усмотрение местного руководства, если человек полезен и трудолюбив, то его стоит премировать, если просто выполняет свои обяханности, то он получает зарплату согласно контракту или договору, или он филонит и халтурит - можно лишить премии, надбавки, штрафануть, а вообще лучше уволить.. на его место, возможно более трудолюбивый придёт.
Но, повторюсь - всем и каждому раздавать бабки, просто потому что у компании хороший год или удачная сделка - это глупо с точки зрения построения бизнеса и капитализма в целом.
Как знак внимания и подгон в честь праздника - вот вам приятная мелочь, корпоратив, тортик и новая кружка. Хотите денег - ну так вкалывайте больше. Хотите ещё больших денег - вкалывайте на себя, или ищите место где можно трудоустроиться с ещё большей зарплатой.
А сидеть и ныть что тебе ничего или мало подарили, а ты ведь такой хороший.. это бессмысленно. Мир так устроен.
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59k
Похабыч Час назад
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5k
livaneth 2 часа назад
Получил подарочную карточку на 100$ в магазин, в котором для меня нет абсолютно ничего. Ну, как если вручить парню карточку в лесбийский сексшоп, или пешеходу скидочный сертификат на техосмотр. Юмор в том, что фирма за эту карточку заплатила 150$ (она отражена как премия в зарплатной ведомости, уплачены все налоги)
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