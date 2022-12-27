Эти люди получили в качестве премии к Новому году всё что угодно, но только не деньги

Новогодние праздники — отличный повод, чтобы лишний раз обменяться друг с другом добрыми пожеланиями и подарками. Такие традиции приняты и во многих компаниях, где директора стараются не забывать о своих трудолюбивых работниках и периодически устраивать им приятные сюрпризы.

Но есть один нюанс — не всегда труд сотрудника оценивается по его заслугам, и в результате вместо хорошей премии он получает конфетку или пару тёплых носков.

Рождественская премия этого года — немного сладостей и один рабочий день без дресс-кода