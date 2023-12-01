Сначала ты стесняешься нового коллектива, а потом ...

1381
1
1
Привыкать к новому окружению, новым внутренним правилам всегда сложно. Выходя на новую работу, многие испытывают стресс не от страха, что не справятся с обязанностями, а от тревоги, как их воспримут коллеги.
Но спустя время ты становишься "своим в доску" )
Источник:
Ссылки по теме:
- 35 примеров исключительных неудач на работе
- Исправь моё фото: художник креативно и смешно прокачивает снимки своих подписчиков
- Костюм шаурмы продали на государственном аукционе за миллион рублей
- 17 случаев, когда «боги» фотошопа перестарались со своим желанием выглядеть идеально и неотразимо
- Когда дожил до вечера пятницы: жизненные мысли о работе, которые вы оцените
Новости партнёров
реклама
А потом удивляешься, за что по ипалу получаешь...