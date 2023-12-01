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Сначала ты стесняешься нового коллектива, а потом

Сначала ты стесняешься нового коллектива, а потом

Автор:
01 декабря 2023 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   коллектив   люди   офис   работа   
1381
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Привыкать к новому окружению, новым внутренним правилам всегда сложно. Выходя на новую работу, многие испытывают стресс не от страха, что не справятся с обязанностями, а от тревоги, как их воспримут коллеги.

Но спустя время ты становишься "своим в доску" )

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Метки: Юмор   забавно   коллектив   люди   офис   работа   
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7  комментариев
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62k
pynh 59 минут назад
почему не показали как ей по ибалу бьют?
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37k
Dobry vojak Svejk 37 минут назад
Сначала ты стесняешься нового коллектива, а потом ...
А потом удивляешься, за что по ипалу получаешь...
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17k
Majul 55 минут назад
Кружка СБЮ.РФ - союз банкротных юристов ))) Логично, что там такая дурочка )
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28
Александр Majul 17 минут назад
А если б была кружка из какого нибудь Туберкулезного пансионата..) хлебнула бы, ага)
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183
ruslan d Час назад
Всегда радовал этот момент перехода , вроде бы ничего не поменялось , день как день , но вокруг все какие-то родные уже
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8
Вася Ложкин Час назад
Какая то чувырла, с завышенным чсв
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