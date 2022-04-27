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Смешные и необычные вакансии

Смешные и необычные вакансии

Автор:
27 апреля 2022 09:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вакансия   люди   объявление   работа   умора   фото   
380
26

Предлагаю вам пролистать ниже, чтобы поднять себе настроение на весь день.


Требования и предложения работодателей из нашего материала вызывают у соискателей самые разнообразные эмоции, начиная от гнева и заканчивая приступом хохота. Однако мимо них точно нельзя спокойно пройти. Ведь когда еще встретишь предложение о работе в местах не столь приятных или же вакансию из прошлого.

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Источник:

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Метки: Юмор   вакансия   люди   объявление   работа   умора   фото   
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1  комментарий
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798
Шурман 3 минуты назад
Помню до того как открыл в Бельгии фирму кругом требовались знания это минимум универ и знание 4х языков , тебя принимают на работу и выясняешь что все 4 языка знаешь только ты и начальство , потом когда спрашиваешь кто где учился это в лучшем случае кто то техническую школу закончил :) А потом как всегда одно и тоже ты у нас такой умненький вот и работай больше всех еще и работу секретарши на тебя повесят что бы не расслаблялся .
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