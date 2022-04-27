Смешные и необычные вакансии

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Предлагаю вам пролистать ниже, чтобы поднять себе настроение на весь день.
Требования и предложения работодателей из нашего материала вызывают у соискателей самые разнообразные эмоции, начиная от гнева и заканчивая приступом хохота. Однако мимо них точно нельзя спокойно пройти. Ведь когда еще встретишь предложение о работе в местах не столь приятных или же вакансию из прошлого.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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