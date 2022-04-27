Что может произойти, когда за дело берутся мастера с лозунгом «тяп-ляп и готово»

Ошибаются и ленятся рабочие, строители, сотрудники общепита — в общем, все, кто хоть что-нибудь делает. И вот, как выглядит результат такого беспечного труда.
Мало кто может похвастаться тем, что никогда не совершает ошибок и все задания выполняет идеально. Но иногда случается так, что у человека есть всего одна важная задача, на которой нужно полностью сосредоточиться, и он проваливает её прямо с небывалым треском!
Зато определять время будет интереснее
Теперь есть два выхода: перевернуть фонари или перенести дорогу
Что ж, спасибо, что хоть положили это всё в коробку
Сколько-сколько там ему лет?
Когда попросили поставить посылку в незаметное место
Заказал блинчики с шоколадом, а мне принесли обычные
Когда я указал на ошибку, блинчики забрали и принесли уже вот в таком виде…
Никто не уточнял, что для стрижки травы надо что-то там ещё переставлять
Заказала один килограмм брюссельской капусты. Мне привезли одно соцветие
Все линии нарисованы, босс!
Просто объясните, почему так
В банку с огурцами забыли добавить огурцы
Повесили бумагу, как вы и просили
В каком-то смысле это можно назвать гениальным способом.
Кажется, этот водосток будет не очень действенным
Тут явно постарался кто-то, кто хотел уйти с работы пораньше
Прямые линии — это и правда одно из самых сложных заданий!
Сказали, что на этом манекене должно быть платье
Кто оставил тут эти тележки, тот пусть и убирает
Источник:
АНТИФИШКИ
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