Что может произойти, когда за дело берутся мастера с лозунгом «тяп-ляп и готово»

Мало кто может похвастаться тем, что никогда не совершает ошибок и все задания выполняет идеально. Но иногда случается так, что у человека есть всего одна важная задача, на которой нужно полностью сосредоточиться, и он проваливает её прямо с небывалым треском!





Зато определять время будет интереснее