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Что может произойти, когда за дело берутся мастера с лозунгом «тяп-ляп и готово»

Что может произойти, когда за дело берутся мастера с лозунгом «тяп-ляп и готово»

Автор:
27 апреля 2022 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   перемудрили   подборка   тяп-ляп и готово   фото   
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Ошибаются и ленятся рабочие, строители, сотрудники общепита — в общем, все, кто хоть что-нибудь делает. И вот, как выглядит результат такого беспечного труда.

Мало кто может похвастаться тем, что никогда не совершает ошибок и все задания выполняет идеально. Но иногда случается так, что у человека есть всего одна важная задача, на которой нужно полностью сосредоточиться, и он проваливает её прямо с небывалым треском!


Зато определять время будет интереснее

×
×

Теперь есть два выхода: перевернуть фонари или перенести дорогу


Что ж, спасибо, что хоть положили это всё в коробку


Сколько-сколько там ему лет?


Когда попросили поставить посылку в незаметное место


Заказал блинчики с шоколадом, а мне принесли обычные


Когда я указал на ошибку, блинчики забрали и принесли уже вот в таком виде…


Никто не уточнял, что для стрижки травы надо что-то там ещё переставлять


Заказала один килограмм брюссельской капусты. Мне привезли одно соцветие


Все линии нарисованы, босс!


Просто объясните, почему так


В банку с огурцами забыли добавить огурцы


Повесили бумагу, как вы и просили


В каком-то смысле это можно назвать гениальным способом.


Кажется, этот водосток будет не очень действенным


Тут явно постарался кто-то, кто хотел уйти с работы пораньше


Прямые линии — это и правда одно из самых сложных заданий!


Сказали, что на этом манекене должно быть платье


Кто оставил тут эти тележки, тот пусть и убирает

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   люди   перемудрили   подборка   тяп-ляп и готово   фото   
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1  комментарий
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hairov 46 минут назад
Просто объясните, почему так - Потому что четные дома на другой стороне улицы
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