40 лет эпатажа: самые громкие скандалы с участием Бритни Спирс

Американская поп-дива Бритни Спирс уже не первое десятилетие удивляет своих фанатов одиозными выходками, иногда граничащими на грани здравого смысла. И, казалось бы, участнице скандальных разбирательств уже 40 лет, но она, как и раньше, способна удивить эпатажными выходками, вызывающими возмущение общественности.
Какие же скандалы с участием поп-звезды до сих пор чаще всего вспоминают?
Например, многие были возмущены после выступления Бритни с живой змеей на сцене. Фанатам не понравилось появление звезды в откровенном наряде и с удавом на плечах. После этой выходки ее обвинили с жестоким обращением с животными.
Известно, что Пирс и Мадонна подруги и уже долгое время тесно общаются. Похоже, это началось со скандальной церемонии MTV в 2003, когда Бритни в порыве эмоций поцеловала Мадонну. Однако, в будущем две певицы целовались как минимум еще один раз – при исполнении песни «I kissed a Girl», а в клипе на песню «Me Against The Music» был очень толстый намек на поцелуй.
Многим известен и тот неприятный факт, что Спирс употребляла наркотики, из-за чего многое в ее жизни изменилось в худшую сторону, а здоровье психики оказалось под вопросом. Так, в 2007 году бывший муж певицы Кевин Федерлайн отсудил у нее опеку над двумя сыновьями, считая их нахождение у матери небезопасным. На тот момент ее положили в лечебницу, но она сбежала из нее и, от невозможности что-то изменить, обрила себя налысо, что можно считать еще одним нетривиальным поступком певицы.
Также из-за наркотиков Спирс частенько лежала в психиатрических лечебницах на реабилитациях. Как-то раз, будучи уже лысой на тот момент, в одной из клиник Бритни начала называть себя сатаной и нарисовала на безволосой голове три шестерки, после чего норовила совершить самоубийство, но врачи вовремя ее спасли.
Бритни можно назвать апофеозом женского непостоянства. Так, в 2004 году, будучи в городе свободы Вегасе, звезда вышла замуж за друга детства, однако передумала и подала на развод через двое суток – вероятно, девушка протрезвела.
Также Спирс – это одна из тех американских звезд, которая радовала своих фанатов полуголыми и даже голыми фотографиями до того, как это стало повсеместным. Видно, что девушке нравится выставлять напоказ свое тело. На одном из последних видео, 40-летняя певица обнаженная отдыхает на пляже. Фотографии и видео, судя по всему, сделал ее 28-летний бойфренд.
Видно, что после тринадцатилетней опеки отца, женщина наконец-то почувствовала свободу и, вероятно, ещё не раз окажется в центре громких скандалов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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