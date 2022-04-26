40 лет эпатажа: самые громкие скандалы с участием Бритни Спирс

Какие же скандалы с участием поп-звезды до сих пор чаще всего вспоминают?

Например, многие были возмущены после выступления Бритни с живой змеей на сцене. Фанатам не понравилось появление звезды в откровенном наряде и с удавом на плечах. После этой выходки ее обвинили с жестоким обращением с животными.