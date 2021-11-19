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Виновата сигарета: певица Марина Хлебникова серьёзно пострадала при пожаре

Виновата сигарета: певица Марина Хлебникова серьёзно пострадала при пожаре (3 фото)

Автор:
19 ноября 2021 09:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Марина Хлебникова   знаменитости   интересное   певица   пожар   фото   шоу бизнес   
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В доме на столичной улице Ратной загорелась квартира певица Марины Хлебниковой. В квартире, кроме певицы, находились ее родители и дочь. По сообщениям в СМИ, Хлебникова пришла домой после гастролей сильно уставшая. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.

Вечером 18 ноября в двухэтажной квартире Марины Хлебниковой в Москве на улице Ратной произошёл пожар. Во момент пожара в квартире находились её мать, отец и дочь. Первыми дым почувствовали соседи.

Они принялись стучаться в двери, когда в квартире все спали. Мать певицы и её дочь помогли отцу Арнольду Хлебникову, который не может ходить, выбраться из дома. В момент пожара сама певица находилась в своей комнате, которая была закрыта. Вызволить её удалось не сразу.

Сообщается, что в квартире загорелись личные вещи певицы. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров. По данным Telegram-канала SHOT, причиной пожара стала непотушенная сигарета в комнате певицы.

По предварительным данным, у Хлебниковой диагностированы серьёзные ожоги лица и груди. Также она серьёзно надышалась дымом, - уточняет Telegram-канал Baza.

Telegram-канал 112 сообщил, что Марина Хлебникова впала в кому. Хлебникову забирали с места пожара в шоковом состоянии.

Представители певицы прокомментировали ситуацию в её инстаграм. Команда Хлебниковой отметила, что пока не готова дать официальной информации о случившемся.

Давайте вместе наберёмся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии - мы обязательно их дадим.
Всем вам огромное спасибо за поддержку , мы всё видим!
С уважением, команда Марины Хлебниковой!

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Метки: Марина Хлебникова   знаменитости   интересное   певица   пожар   фото   шоу бизнес   
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3k
Том Сойер Час назад
Не пей вина, Гертр...., ой, Марина.....
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726
Nick 15 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Anatoly Tananykhin 8 минут назад
В квартире на косые дожди надежды нет.
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99
dacent 22 минуты назад
Поражает не то, что бухая женщина курит в постели, а то, что кто-то еще ходит на ее концерты.
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8k
Maddy8 23 минуты назад
Она оказывается пела в группе "х*й забей") та песня: сделай так чтоб было больно.
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170
ivan 23 минуты назад
Спилась еще одна тетка.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Пихайло 37 минут назад
Эх, Маринка. А когда-то мы неплохо зажигали. А теперь вот и не узнать тебя(
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1k
smokes 37 минут назад
бухая в хлам, это нынче сильно уставшая ?
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7k
Позитив 40 минут назад
синька чмо
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7k
Позитив 42 минуты назад
Курение УБИВАЕТ!!!!!
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15k
ВОВЧЕГ 44 минуты назад
Бухать надо меньше, тогда с сигаретой засыпать в кровати не будешь.
А по сути всем по кую!
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86
Leonid 49 минут назад
Ох ух эти желтушные новости...
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2k
Алекс 50 минут назад
команда Марины Хлебниковой... ну да, бухать в одно лицо это уже совсем....
а новость просто афигенная, прям с утра - самое то))))
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27
Valparaiso 51 минуту назад
срочно запретить сигареты, ввести лицензирование и продажу только по лицензии. хранить в сейфе. Сигареты убивают как и оружие. Бойкотировать производителей сигарет
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12k
Dmitry Obuhov 58 минут назад
бухать надо меньше
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327
комнатный сибиряк Час назад
Ну вот как можно курить дома , неужели на балкон выйти нельзя? Ведь потом вся одежда и волосы воняют так будто всю ночь в занюханом притоне сидел
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86
Leonid Дмитрий 52 минуты назад
В окошко или форточку)
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86
Leonid Дмитрий Полчаса назад
Ну тогда хотя-бы на кухне с вытяжкой. На улицу не набегаешься если человек курит. Хотя... иметь 2-х этажную квартиру и не иметь балкона...
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64k
Доктор Джонс Час назад
"Хлебникова пришла домой после гастролей сильно уставшая"...
Ну да, бухать надо меньше...
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3k
Kozlodoev Час назад
Виновата не сигарета, а Марина.
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270
Киса Кацман Kozlodoev 21 минуту назад
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