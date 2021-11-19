Виновата сигарета: певица Марина Хлебникова серьёзно пострадала при пожаре

В доме на столичной улице Ратной загорелась квартира певица Марины Хлебниковой. В квартире, кроме певицы, находились ее родители и дочь. По сообщениям в СМИ, Хлебникова пришла домой после гастролей сильно уставшая. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.
Вечером 18 ноября в двухэтажной квартире Марины Хлебниковой в Москве на улице Ратной произошёл пожар. Во момент пожара в квартире находились её мать, отец и дочь. Первыми дым почувствовали соседи.
Они принялись стучаться в двери, когда в квартире все спали. Мать певицы и её дочь помогли отцу Арнольду Хлебникову, который не может ходить, выбраться из дома. В момент пожара сама певица находилась в своей комнате, которая была закрыта. Вызволить её удалось не сразу.
Сообщается, что в квартире загорелись личные вещи певицы. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров. По данным Telegram-канала SHOT, причиной пожара стала непотушенная сигарета в комнате певицы.
По предварительным данным, у Хлебниковой диагностированы серьёзные ожоги лица и груди. Также она серьёзно надышалась дымом, - уточняет Telegram-канал Baza.
Telegram-канал 112 сообщил, что Марина Хлебникова впала в кому. Хлебникову забирали с места пожара в шоковом состоянии.
Представители певицы прокомментировали ситуацию в её инстаграм. Команда Хлебниковой отметила, что пока не готова дать официальной информации о случившемся.
Давайте вместе наберёмся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии - мы обязательно их дадим.
Всем вам огромное спасибо за поддержку , мы всё видим!
С уважением, команда Марины Хлебниковой!
Источник:
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А по сути всем по кую!
а новость просто афигенная, прям с утра - самое то))))
Ну да, бухать надо меньше...