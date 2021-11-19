Виновата сигарета: певица Марина Хлебникова серьёзно пострадала при пожаре

Представители певицы прокомментировали ситуацию в её инстаграм. Команда Хлебниковой отметила, что пока не готова дать официальной информации о случившемся.

Давайте вместе наберёмся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии - мы обязательно их дадим.

Всем вам огромное спасибо за поддержку , мы всё видим!

С уважением, команда Марины Хлебниковой!