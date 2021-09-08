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Отец Бритни Спирс решил дать шанс дочери пожить самостоятельно

Отец Бритни Спирс решил дать шанс дочери пожить самостоятельно (2 фото)

Автор:
08 сентября 2021 11:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: freeBritney   Отец года   бритни спирс   знаменитости   опекун   суд   шоу бизнес   
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Джейми Спирс подал документы о прекращении опекунства над дочерью. В документе указано, что "подопечной нужно дать шанс пожить самостоятельно". Напомним, что опекунство длилось почти 13 лет. За это время Бритни нельзя было выйти замуж, родить ребёнка, распоряжаться своими деньгами и даже видеться с сыновьями.

Отец Бритни Джейми Спирс подал в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) документы с просьбой о прекращении опекунства. По словам Джейми, обстоятельства сильно изменились и для опеки больше нет оснований.


"Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс", — цитирует телеканал CNN фрагмент заявления отца певицы.

"Для опеки больше нет оснований" - подписчиков Бритни больше всего задела эта фраза. Они принялись гадать, что же изменилось в жизни певицы, что отец решил отказаться от денег?


"Наверное он уже все деньги Бритни потратил и пропил"

"Мы смогли привлечь внимание общественности, и он просто не выдержал давления"

"Как же он теперь без алкоголя и девочек:"

Ранее Бритни рассказывала, что отец частенько выпивал, приглашал в дом распутных девиц, и вообще вёл разгульную жизнь. При этом, своих денег у него никогда не было. Будучи опекуном Джейми распоряжался состоянием певицы.

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Метки: freeBritney   Отец года   бритни спирс   знаменитости   опекун   суд   шоу бизнес   
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9  комментариев
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16k
Serg2001 4 часа назад
Да фигня это всё! Лучше расскажите, как здоровье её собачки? После некоторых постов очень тревожно за неё...
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19k
Abominog 54 секунды назад
Правда его отступные стоили два лимона зелени… Добрый, а главное ЛЮБЯЩИЙ ( скорее деньги ,нежели дочь) папа
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18k
SolomonA 18 минут назад
Теперь ей главное не уйти в загул от радости...
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Ну кто же отпустит курочку, несущую золотые яйца? Папаша Спирс сейчас даст шанс Бритни показать, что она осталась такой же @банутой, как и была. А потом опять на привязь ее, под отцовский надзор и контроль.
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914
zenon Полчаса назад
Так это по всей планете. Если у США нехватает денег, они начинают использовать деньги стран, у которых нет ядерного оружия.
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Грехи решил замаливать? А не поздно? Представляю как пройдут его похороны. Бритни закатит вечеринку и нассыт в урну с его прахом.
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338
Мурчелло 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Иван Фёдорович 3 часа назад
ну теперь и посмотрим, сможет ли наркоманка и алкоголичка, без контроля самостоятельно жить и как быстро ее жизнь и карьера скатится на самое дно
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269
Yugio Иван Фёдорович 2 часа назад
ты же живёшь. а у неё ещё и деньги есть
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https://fishki.net/community/golaja-pravda
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