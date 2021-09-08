Отец Бритни Спирс решил дать шанс дочери пожить самостоятельно

Джейми Спирс подал документы о прекращении опекунства над дочерью. В документе указано, что "подопечной нужно дать шанс пожить самостоятельно". Напомним, что опекунство длилось почти 13 лет. За это время Бритни нельзя было выйти замуж, родить ребёнка, распоряжаться своими деньгами и даже видеться с сыновьями.
Отец Бритни Джейми Спирс подал в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) документы с просьбой о прекращении опекунства. По словам Джейми, обстоятельства сильно изменились и для опеки больше нет оснований.
"Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс", — цитирует телеканал CNN фрагмент заявления отца певицы.
"Для опеки больше нет оснований" - подписчиков Бритни больше всего задела эта фраза. Они принялись гадать, что же изменилось в жизни певицы, что отец решил отказаться от денег?
"Наверное он уже все деньги Бритни потратил и пропил"
"Мы смогли привлечь внимание общественности, и он просто не выдержал давления"
"Как же он теперь без алкоголя и девочек:"
Ранее Бритни рассказывала, что отец частенько выпивал, приглашал в дом распутных девиц, и вообще вёл разгульную жизнь. При этом, своих денег у него никогда не было. Будучи опекуном Джейми распоряжался состоянием певицы.
Источник:
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