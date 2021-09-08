Отец Бритни Спирс решил дать шанс дочери пожить самостоятельно

Отец Бритни Джейми Спирс подал в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) документы с просьбой о прекращении опекунства. По словам Джейми, обстоятельства сильно изменились и для опеки больше нет оснований.

"Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс", — цитирует телеканал CNN фрагмент заявления отца певицы.