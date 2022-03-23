22 знаменитости, которым сошли с рук серьезные преступления

Каждый день в новостях появляются новые скандалы с участием звезд. Их так много, что даже ярым поклонникам тяжело за ними уследить, что уж тут сказать об остальных. Всё это привело к тому, что мы умудрились напрочь забыть о некоторых неоднозначных поступках и даже тяжких преступлениях, которые совершали знаменитости, но не волнуйтесь: пользователи Reddit всегда готовы о них напомнить.