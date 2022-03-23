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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5630 постов • 716 подписчиков подписаться
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22 знаменитости, которым сошли с рук серьезные преступления

22 знаменитости, которым сошли с рук серьезные преступления (23 фото)

Автор:
23 марта 2022 08:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   криминал   преступление   скандалы   шоу бизнес   
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Каждый день в новостях появляются новые скандалы с участием звезд. Их так много, что даже ярым поклонникам тяжело за ними уследить, что уж тут сказать об остальных. Всё это привело к тому, что мы умудрились напрочь забыть о некоторых неоднозначных поступках и даже тяжких преступлениях, которые совершали знаменитости, но не волнуйтесь: пользователи Reddit всегда готовы о них напомнить.

1. "Том Круз использует рабский труд, предоставленный Церковью Саентологии, для удовлетворения своих личных потребностей, и ни разу не столкнулся с юридическими последствиями за торговлю людьми или хищение заработной платы"

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4. "Tekashi69 творил омерзительные вещи с детьми и каким-то образом вскоре после этого вышел из тюрьмы и сразу вернулся к созданию музыки и даже сотрудничеству с другими рэперами. А людям в нем не нравится только то, что он "настучал". Тащусь от этих приоритетов".

5. "Маркос Алонсо, футболист «Челси», ехал пьяным за рулем, превысил скорость, попал в аварию и убил девушку. Он отделался условным сроком, небольшим штрафом и краткосрочным запретом на вождение. Фанаты команд-соперников не просто так скандируют: «Маркос Алонсо, ты знаешь, что натворил!»"

6. "Стивен Тайлер убедил родителей 14-летней фанатки передать ему права на опекунство, фактически удочерил ее и при этом встречался с ней. Но подождите, это еще не всё… В итоге она забеременела, а он вынудил ее сделать аборт. Я не знаю, были ли ему официально предъявлены какие-либо обвинения, но это все равно полная жесть"

8. "Билл Вайман из Rolling Stones изнасиловал Мэнди Смит, когда ей было тринадцать. Ему было сорок семь. В своей биографии он написал: «У меня перехватило дыхание — в тринадцать лет она была женщиной». Отвратительный подбор слов"

9. "Карл Мэлоун обрюхатил 13-летнюю девочку, когда ему было 20. Также он отказался платить 125 долларов в неделю на содержание ребенка, хотя я не уверен, этого или от другой женщины. Однако в основном люди помнят его только как "Почтальона" из 90-х"

11. "Роман Полански тр***л детей и ему не разрешают въезжать в США из-за ордера на арест за то, что он тр***л детей. Пару лет назад ему аплодировали в Академии [Академия кинематографических искусств и наук]"

12. "Индийская суперзвезда Салман Кхан сбегал с места ДТП, убивал вымирающих животных и разрушил карьеру нового парня своей бывшей девушки. Его оправдали по всем обвинениям, раз в год он снимается в фильме, и люди просто забывают, что он за человек"

18. "Вуди Аллена обвиняют в растлении его приемного ребенка в течение 25 лет, и он прошел через публичное расставание с Мией Фэрроу, чтобы жениться на ее приемной дочери. На это очень долго закрывали глаза, потому что он ежегодно выдавал новые фильмы, и все его любили"

20. "Многие музыканты 1950-1980-х годов сознательно насиловали молодых девушек-подростков. Дело даже не в изменении стандартов. Даже тогда то, что делали эти ребята, порицалось. Элвиса критиковали за то, что он женился на 14-летней девочке. Джимми Пейдж (Led Zeppelin) похитил 14-летнюю девочку и «встречался» с ней два года".

21. "Энди Дик, кажется, регулярно подвергает людей сексуальному насилию на камеру. А еще была куча ситуаций, когда он справлял нужду в общественных местах, в том числе перед маленькими детьми. Каким-то образом этот парень до сих пор на свободе, а не за решеткой"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   криминал   преступление   скандалы   шоу бизнес   
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11  комментариев
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51k
zloykoyot 2 часа назад
Очередной американский высер. Половина людей из поста кто такие вообще? Треть обвинений в стиле хайли-лайкли: "возможно", "вероятно" и "кажется". Ещё треть в стиле "одна баба говорила". Короче говно какое-то.
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6k
Sergey 7 минут назад
американские дегенераты, как и вся их раса, сплошные ублюдки
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927
Copycat 9 минут назад
пипец я хз кто это такой (боже какая отвратительная физиономия) но теперь я понял что наши так называемые отечественные реперы вообще ничего сами придумать не могут - даже партаки на лице себе ляпать и то они стащили с какого то чужбана
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8k
krivsan Час назад
Кокорин и Мамаев-святые
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4k
Григорий Бабкин Час назад
С Полански далеко не факт. А тому всем известному, которого никто не знает, что гомосека замочил вообще медаль нужно дать.
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Джордж Майкл почему не упомянут?
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