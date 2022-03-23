22 знаменитости, которым сошли с рук серьезные преступления

Каждый день в новостях появляются новые скандалы с участием звезд. Их так много, что даже ярым поклонникам тяжело за ними уследить, что уж тут сказать об остальных. Всё это привело к тому, что мы умудрились напрочь забыть о некоторых неоднозначных поступках и даже тяжких преступлениях, которые совершали знаменитости, но не волнуйтесь: пользователи Reddit всегда готовы о них напомнить.
1. "Том Круз использует рабский труд, предоставленный Церковью Саентологии, для удовлетворения своих личных потребностей, и ни разу не столкнулся с юридическими последствиями за торговлю людьми или хищение заработной платы"
2. "Разве этот псих Шайа Лаговнюк не избил какого-то чувака за то, что ему не понравилась его шляпа? По-моему, он даже не отсидел за это"
3. "Определенно R. Kelly. Достаточно того факта, что когда я учился в школе, ходили слухи о том, что он мочится на девочек, и это воспринималось как стёб"
4. "Tekashi69 творил омерзительные вещи с детьми и каким-то образом вскоре после этого вышел из тюрьмы и сразу вернулся к созданию музыки и даже сотрудничеству с другими рэперами. А людям в нем не нравится только то, что он "настучал". Тащусь от этих приоритетов".
5. "Маркос Алонсо, футболист «Челси», ехал пьяным за рулем, превысил скорость, попал в аварию и убил девушку. Он отделался условным сроком, небольшим штрафом и краткосрочным запретом на вождение. Фанаты команд-соперников не просто так скандируют: «Маркос Алонсо, ты знаешь, что натворил!»"
6. "Стивен Тайлер убедил родителей 14-летней фанатки передать ему права на опекунство, фактически удочерил ее и при этом встречался с ней. Но подождите, это еще не всё… В итоге она забеременела, а он вынудил ее сделать аборт. Я не знаю, были ли ему официально предъявлены какие-либо обвинения, но это все равно полная жесть"
7. "Винс Нил из Motley Crue убил другого музыканта, сев за руль пьяным, и не отсидел за это"
8. "Билл Вайман из Rolling Stones изнасиловал Мэнди Смит, когда ей было тринадцать. Ему было сорок семь. В своей биографии он написал: «У меня перехватило дыхание — в тринадцать лет она была женщиной». Отвратительный подбор слов"
9. "Карл Мэлоун обрюхатил 13-летнюю девочку, когда ему было 20. Также он отказался платить 125 долларов в неделю на содержание ребенка, хотя я не уверен, этого или от другой женщины. Однако в основном люди помнят его только как "Почтальона" из 90-х"
10. "Крис Браун не только избивал, но и душил Рианну, угрожая убить ее, и до сих пор собирает целые стадионы поклонников"
11. "Роман Полански тр***л детей и ему не разрешают въезжать в США из-за ордера на арест за то, что он тр***л детей. Пару лет назад ему аплодировали в Академии [Академия кинематографических искусств и наук]"
12. "Индийская суперзвезда Салман Кхан сбегал с места ДТП, убивал вымирающих животных и разрушил карьеру нового парня своей бывшей девушки. Его оправдали по всем обвинениям, раз в год он снимается в фильме, и люди просто забывают, что он за человек"
13. "Профессиональный скейтбордист Дэнни Уэй помог избить парня до смерти за то, что тот был геем"
14. "Кирк Дуглас (вероятно) изнасиловал 14-летнюю Натали Вуд. Ее мать якобы сказала ей молчать об этом. Он также (вероятно) убил бывшую девушку. Ее тело так и не нашли"
15. "Джеймс Чарльз домогался несовершеннолетних мальчиков и пытался организовать встречу с ними. Он маньяк, но ведь он забавный, так что мы его прощаем"
16. "Доктора Дре неоднократно обвиняли в насилии, но на это часто закрывают глаза, и люди просто восхищаются его деньгами"
17. "Его вроде ни разу не арестовывали, но разве Пол Уокер не встречался с несовершеннолетними девушками на протяжении почти десяти лет? Один случай 100% был подтвержден"
18. "Вуди Аллена обвиняют в растлении его приемного ребенка в течение 25 лет, и он прошел через публичное расставание с Мией Фэрроу, чтобы жениться на ее приемной дочери. На это очень долго закрывали глаза, потому что он ежегодно выдавал новые фильмы, и все его любили"
20. "Многие музыканты 1950-1980-х годов сознательно насиловали молодых девушек-подростков. Дело даже не в изменении стандартов. Даже тогда то, что делали эти ребята, порицалось. Элвиса критиковали за то, что он женился на 14-летней девочке. Джимми Пейдж (Led Zeppelin) похитил 14-летнюю девочку и «встречался» с ней два года".
21. "Энди Дик, кажется, регулярно подвергает людей сексуальному насилию на камеру. А еще была куча ситуаций, когда он справлял нужду в общественных местах, в том числе перед маленькими детьми. Каким-то образом этот парень до сих пор на свободе, а не за решеткой"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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