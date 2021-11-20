Секс, ложь и алкоголь: как скандалы ставят крест на карьерах знаменитостей

В современном обществе известные люди, подобно небесным звездам, кажутся нам недосягаемыми. Но не стоит забывать, что мы сами их превозносим, делая равными богам. Но в любой момент мы также можем лишить их и все привилегий. Уже не раз случалось такое, что неосторожное слово или поступок (особенно всплывшее через несколько лет) ставило крест на карьерах знаменитостей.
Последним на данный момент на скандальном поприще оказался глава игровой студии Activision Blizzard Бобби Котик, которого обвинили в причастности к историям с домогательствами и притеснениями. Причём случаев его попустительства или личного неподобающего поведения накопали предостаточно.
Котик смог убедить совет директоров в том, что подобные проблемы были в Blizzard, но их разрешил ещё несколько лет назад, однако цепная реакция уже пошла. Его отставки потребовала часть акционеров компании, а рядовые сотрудники устроили забастовку, выдвинув аналогичное требование. Да ещё и Microsoft всерьез задумалась о пересмотре отношений с данной компанией.
Учитывая то, что сегодня токсичную маскулинность прощать не принято, вряд ли человека с доброй фамилией Котик ждет счастливый финал этой истории. Ведь полно примеров, когда одиозные выходки рушили карьеру некогда звездных людей.
Вспомним несколько зарубежных и отечественных примеров, когда неосторожные выходки пускали под откос звездную жизнь.
История создателя компании Miramax явно не нуждается в представлении, ведь она прогремела на весь мир. Харассмент для одного из самых влиятельных людей в киноиндустрии обернулся ему потерей карьеры и 23 годами тюремного заключения.
В 2017 году актер Энтони Рэпп рассказал, что ещё в 14 лет пострадал от домогательств Спейси. Позже к нему подключились и актеры сериала «Карточный домик», также заявившие о неуместных прикосновениях их коллеги по цеху.
Как итог, его вырезали из фильма «Все деньги мира», и теперь практически не приглашают для участия в новых проектах.
Ещё три года назад сразу девять женщин пожаловались на харассмент со стороны известного испанского оперного певца и дирижера. Причём их число к концу года только выросло. Это привело к потере работы и отказу концертных площадок отменять мероприятия с его участием.
Шин подавал большие надежды, снимаясь в кино и сериалах 80-х и 90-х, однако большую славу он обрел отнюдь не актерской игрой. Его увлечение наркотиками сразу пустило карьеру под откос, а финальной точкой стало его признание в том, что он спал более чем с 200 партнерами, будучи ВИЧ-инфицированным.
Говоря об отечественных примерах, здесь всё очевидно, ведь первыми на ум, наверняка, придут Михаил Ефремов и Алексей Панин.
Первый явно вжился в образ своих экранных алкоголиков, что кончилось пьяным ДТП и смерть приехавшего на заработки мужичка. Возможно, Ефремов получил бы больше снисхождения, если бы не ерничал на заседаниях суда. А так, колония и ненависть общественности.
Второй же, видимо, специально решил негативно прославиться. Сначала разделся на пляже, напугав голым видом женщин и детей, а потом в Сети оказалась целая серия грязных видео 18+.
Панин, конечно, до сих пор не понял, почему все так взбудоражились, однако его выходки вылились в вечный запрет на съемки в кино и всеобщее отвращение.
Ну и напоследок, парочка твиттерных шуток, стоивших людям карьеры.
Комик Гилберт Готфрид остался за бортом после неудачной шутки на тему жертв цунами и землетрясения в Японии.
«Я расстался со своей девушкой, но как говорят японцы: 'Их может смыть в любую минуту»
Исполнительный директор интернет-корпорации InterActiveCorp Жустин Сакко, несмотря на высокую должность, была выкинута с работы за жесткую расистскую шутку:
«Еду в Африку. Надеюсь, я не заболею СПИДом. Просто шутка. Я же белая!».
Всё же лучше обойтись без подобной грязи в своей жизни, ведь, когда правда вылезает наружу, падать всегда становится больнее.
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Ещё больнее падать когда наружу вылезает ложь,выдаваемая за правду.Я про бОльшую часть заявлений на Вайнштейна и Спейси.От чего то внезапно сотни людей вспомнили как над ними надругались эти двое туеву хучу лет назад.Вспомнили только тогда когда выяснилось-"А что-так можно было????!??"
При чем кричат что их домогаются , совсем не КРАСОТКИ... !
А вот наши дамы , настоящие Русские женщины ! Сами еще наехать могут - если на них внимания не обращают !