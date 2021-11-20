Секс, ложь и алкоголь: как скандалы ставят крест на карьерах знаменитостей

В современном обществе известные люди, подобно небесным звездам, кажутся нам недосягаемыми. Но не стоит забывать, что мы сами их превозносим, делая равными богам. Но в любой момент мы также можем лишить их и все привилегий. Уже не раз случалось такое, что неосторожное слово или поступок (особенно всплывшее через несколько лет) ставило крест на карьерах знаменитостей.