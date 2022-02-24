Чем сейчас занимается легенда реслинга и звезда поп-культуры Халк Хоган?

Длинные волосы, светлые усы и бандана – «визитная карточка» Терри Джина Боллеа, более известного как Халк Хоган. В свои 68 лет он успел побывать актером, телеведущим, предпринимателем и даже музыкантом, но самое главное, стал самым популярным в мире рестлером. Чем же сейчас занимается культовая звезда американской поп-культуры?
Терри Джин Боллеа родился в 1953 году и сразу сумел обратить на себя внимание, ведь н появился на свет очень крупным и весил почти 5 кг. Своими габаритами он выделялся и в школе, где серьезно увлекся бейсболом и привлек внимание профессиональных клубов. Но полученная травма внесла свои коррективы.
В 16 лет молодой Халк Хоган обратил внимание на бои, когда активно начал посещать школу рестлеров, а в 1976 году попал под крыло опытного японского тренера Хитро Мацуда. Спустя год он и сам дебютировал в этом виде спорта, но позже покинул своего наставника и временно ушёл из реслинга.
А ведь он ещё и мечтал стать музыкантом, поскольку играл на бас-гитаре более 10 лет. Ради этого он даже бросил университет Флориды, где изучал экономику и бизнес, чтобы играть с друзьями в группе Ruckus. Терри даже пытался попасть в «Металлику», однако его резюме осталось без ответа. И, видимо, не зря, поскольку спортивная карьера шла в гору.
В 1978 году он уже открыл свой зал и вернулся в реслинг, правда, завоевание чемпионского титула в тяжелом весе сразу ему не далось. Но в период с 1984 по 1991 год всё изменилось с точностью наоборот: никто не мог прервать победную серию Халка Хогана, ставшего настоящим символом этого популярного шоу. Многие мальчишки увлеклись реслингом и хотели походить на этого светловолосого громилу.
Правда, в 1994 году ему пришлось сделать пятилетний перерыв из-за обвинений в употреблении стероидов, что, к слову, так и не подтвердилось.
Поскольку Халк Хоган по-настоящему стал лицом реслинга, на него ожидаемо обратил внимание Голливуд. Причём дебютировал он сразу довольно громко, снявшись в третьей части «Рокки». За всю свою карьеру он снялся в более чем 30 фильмах. Наверняка многим запомнилось его участие в сериале «Гром в раю», вышедшем в 1994 году.
Несмотря на перенесенную операцию на коленях в 2001 году, он ещё не раз получал чемпионский титул, но годы всё-таки уже брали своё. В 2005 году он впервые попал в Зал Славы WWE, где пробыл до 2015 года, пока не разразился скандал из-за его расистских высказываний. К счастью, спустя три года его реабилитировали после судебных разбирательств.
В 2010 году рестлеру сделали операцию на спине, из-за чего его рост сократился на несколько сантиметров. Правда, для него это вряд ли оказалось чем-то страшным, ведь за годы спортивной карьеры у него было немало серьезных переломов. Одно только смещение копчика врачи регистрировали по 400 раз за год.
Разумеется, всё это отразилось на дальнейшем участии в шоу, как и судебные разбирательства с бывшей женой. Тем не менее сейчас жизнь Халка Хогана нормализовалась.
Он женат на визажистке Дженнифер Макдэниэл, которая на 22 года младше него. Также у него двое детей: сын Ник и дочь Брук.
Сама же звезда американской поп-культуры пишет книги, занимается своим магазином Hogan’s Beach Shop, где продает брендовую атрибутику и иногда участвует в ток-шоу и проектах WWE.
Но самое главное, что, несмотря на возраст, текущую физическую форму и 25 перенесенных операций за последние 10 лет, Халк Хоган продолжает дважды в день заниматься в зале. Кроме того, в этом году ожидается выход автобиографического фильма, который он сам же и спродюсировал.
Источник:
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Крутой мужик