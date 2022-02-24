Чем сейчас занимается легенда реслинга и звезда поп-культуры Халк Хоган?

Правда, в 1994 году ему пришлось сделать пятилетний перерыв из-за обвинений в употреблении стероидов, что, к слову, так и не подтвердилось.

Поскольку Халк Хоган по-настоящему стал лицом реслинга, на него ожидаемо обратил внимание Голливуд. Причём дебютировал он сразу довольно громко, снявшись в третьей части «Рокки». За всю свою карьеру он снялся в более чем 30 фильмах. Наверняка многим запомнилось его участие в сериале «Гром в раю», вышедшем в 1994 году.