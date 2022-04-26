Исторические факты, о которых не любят вспоминать

- В Швейцарии мы стараемся не вспоминать о “контрактных детях” (Verdingkinder). Фактически это детское рабство, которое закончилось лишь в 1960-х. Только представьте, что в одной из богатейших стран мира детей из бедных семей передавали богатым фермерам в качестве батраков. Причём не всегда бедность была той причиной, по которой ребёнка отнимали у матери. Например, если мать родила вне брака, или если она из енишей (так называемые “белые цыгане”), то ребёнка тоже могли забрать и выставить на аукцион. Так государство избавляло себя от затрат на содержание бедных детей и получало кое-какие деньги от фермеров, фермеры же получали бесплатную рабочую силу. С маленькими рабами часто ужасно обращались, били и всячески унижали. Считается, что за 50 лет (1920-1970) по контракту фермерам было передано 100 тыс. детей. А вообще эта практика началась в середине XIX века.

Долго у нас эта тема была вообще под запретом, лишь в 2013 году правительство принесло официальные извинения за Verdingkinder. В 2010-х в Швейцарии начали устраивать выставки на эту тему, писать книги, снимать фильмы, но до сих пор у нас не любят вспоминать о “контрактных детях”.