Исторические факты, о которых не любят вспоминать

Пользователи из разных стран рассказывают о болезненных для них исторических событиях. Пост составлен на основе комментариев на сайте Reddit.
- В Швейцарии мы стараемся не вспоминать о “контрактных детях” (Verdingkinder). Фактически это детское рабство, которое закончилось лишь в 1960-х. Только представьте, что в одной из богатейших стран мира детей из бедных семей передавали богатым фермерам в качестве батраков. Причём не всегда бедность была той причиной, по которой ребёнка отнимали у матери. Например, если мать родила вне брака, или если она из енишей (так называемые “белые цыгане”), то ребёнка тоже могли забрать и выставить на аукцион. Так государство избавляло себя от затрат на содержание бедных детей и получало кое-какие деньги от фермеров, фермеры же получали бесплатную рабочую силу. С маленькими рабами часто ужасно обращались, били и всячески унижали. Считается, что за 50 лет (1920-1970) по контракту фермерам было передано 100 тыс. детей. А вообще эта практика началась в середине XIX века.
Долго у нас эта тема была вообще под запретом, лишь в 2013 году правительство принесло официальные извинения за Verdingkinder. В 2010-х в Швейцарии начали устраивать выставки на эту тему, писать книги, снимать фильмы, но до сих пор у нас не любят вспоминать о “контрактных детях”.
- А вы знаете, что бельгийцы устроили один из самых масштабных геноцидов в истории? Король Леопольд II единолично контролировал Конго и во время своего правления истребил 15 млн человек. Всем жителям Свободного государства Конго требовалось бесплатно работать на колонизаторов, выполнять норму по добычи каучука и слоновой кости. За отказ от работы, а иногда за незначительную провинность или невыполнения плана людей убивали или калечили. Свободное государство Конго площадью больше 2 млн кв. км фактически было личным владением бельгийского короля. Население Конго в результате варварской политики бельгийцев сократилось вдвое. Всё это происходило в конце XIX - начале XX веков.
Любопытно, что бельгийская пресса во времена Леопольда оправдывала зверства колонистов тем, что они несут цивилизацию племенам, практикующим каннибализм, что всё это делается для улучшения жизни диких народов.
- В Великобритании подросткам в школе не рассказывают о преступлениях, совершённых британцами в колониях во времена Британской империи. Более того, многие документы, зафиксировавшие эти преступления в 1960-х были уничтожены, чтобы “не позорить правительство Её Величества”.
- Во второй половине XIX века Бразилия едва не сравняла с землёй Парагвай, уничтожив 70% мужского населения страны (по некоторым оценкам до 90%). После Парагвайской войны (1864-1870) в Парагвае на одного мужчину приходилось 7 женщин. Это была самая настоящая резня.
Аргентина и Уругвай воевали на стороне Бразилии, там эта война называется Войной Тройственного альянса.
В Бразилии о Парагвайской войне стараются не вспоминать, а вот в Аргентине в школах о ней рассказывают.
- Я пару месяцев прожил в Парагвае и могу сказать, что большинство парагвайцев не знают правды об этой войне, названной у них Великой войной. Прежде чем поехать в Парагвай на лето, я много читал об истории этой страны, в частности про войну против Тройственного альянса. Я узнал, что в гигантском количестве жертв в большей степени виновен парагвайский диктатор Франсиско Солано Лопес - когда исход войны уже был ясен, Лопес отправлял на фронт чуть ли не детей в качестве пушечного мяса. Какого же было моё удивление, когда я увидел в Парагвае множество памятников Франсиско Солано Лопесу. В семье, где я жил, мне сказали, что Лопес “выиграл Великую войну”. Тогда я расспросил директора местной школы, и он мне рассказал, что Парагвай "уничтожили" в той войне.
- В Индии не любят вспоминать “тёмные годы индийской демократии”. А именно принудительную стерилизацию.
Уменьшить темпы рождаемости в Индии пытались ещё в середине 1940-х. Лозунги “Меньше детей - больше еды” и праздники, на которых мужчинам делали вазэктомию, не помогали. В 1975 году Индира Ганди ввела в стране чрезвычайное положение, чтобы разобраться с оппозицией и недовольными инфляцией и высокими ценами. Своему сыну Санджаю она приказала решить вопрос с рождаемостью. То, что устроил Санджай, в Индии называют “войной с собственным народом”. Жителей бедных деревень насильно свозили в больницы, где им делали вазэктомию. Официально делать операции можно было мужчинам с двумя детьми, но фактически брали всех без разбора. Так как операции делали наспех, многие пациенты умирали. Считается, что принудительным операциям подверглись более 6 млн человек. Кампания по принудительной стерилизации провалилась, темпы рождаемости замедлить не удалось.
- В Мексике ни в школах, ни на ТВ не говорят о восстании кристерос (1926-1929). В 1926 году наш бывший президент Плутарко Элиас Кальес издал закон о секуляризации, то есть о конфискации земли и имущества, принадлежащих церкви, в пользу государства. Распускались монастыри, священникам за любую критику государства грозили большие сроки, запрещалось отмечать религиозные праздники вне храмов, ещё священникам запрещалось брать деньги за исполнения обрядов, типа крещения, отменялось религиозное воспитание в школах. Духовенству и многим простым религиозным людям это не понравилось, мексиканцы взялись за оружие и началась гражданская война.
Через три года войны правительство пошло на уступки восставшим, однако после перемирия нарушило договоренности, и более 5000 участников сопротивления были расстреляны.
На Википедии написано, что в результате конфликта погибло около 100 тыс. человек. Но я думаю, что цифра гораздо больше, так как мексиканцы всегда плохо считали своих убитых, да и правительство любит привирать в таких вопросах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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