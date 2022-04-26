Спальные районы Москвы до прихода советской власти

Сейчас этот район представляет собой обычную советскую застройку, ничем таким не примечательную. Но в начале 20 века тут был один из самых элитных посёлков в Российской Империи. Отсюда даже была трамвайная ветка! А до нашего времени дожили только две старенькие дачи.