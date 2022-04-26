Спальные районы Москвы до прихода советской власти

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Уже в середине двадцатого века в Москве исчезли старые деревушки и дачные посёлки. В 1960 году в столицу страны вошли несколько десятков населённых пунктов, у которых была своя уникальная история и архитектура.
Те советские архитекторы, что строили здания, не сильно учитывали местный колорит и застраивали местность обычными серыми панельками. А ведь там была самобытная архитектура и уникальная местность. Вот как выглядели самые известные спальные районы Москвы чуть больше ста лет назад.
Коптево
Вот так выглядело Михайловское шоссе (нынешнее Коптево) в 1899 году. Дачи, палисадники, уют и тишина в узких улочках.
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Новогиреево
Сейчас этот район представляет собой обычную советскую застройку, ничем таким не примечательную. Но в начале 20 века тут был один из самых элитных посёлков в Российской Империи. Отсюда даже была трамвайная ветка! А до нашего времени дожили только две старенькие дачи.
Район метро "Автозаводская"
Вот так выглядел этот район в 1916 году. Настоящая деревня, похоже на Сергиев Посад. А вот Симоновский монастырь в советское время был практически полностью уничтожен. Уютные деревянные кварталы снесли под заводы и никакого провинциального флёра уже не сохранилось.
Кожухово (Южнопортовый район)
Кожуховская. На фото 1920-е годы. На месте торжественных сталинок раньше была большая деревня, известная ещё с 17 века. И это тоже Москва!
Алексеевский район
Село Алексеевское (1890-1910 годы) дало название московскому району. Оно было основано как резиденция царя Алексея Михайловича в 17 веке. А до войны 1812 года сохранялся дворец, деревня в несколько десятков дворов (её уничтожили в советское время), храм Тихвинской иконы Божьей матери (он сохранён).
Люблино
Один из первых автомобилей, палисад, царские офицеры - вот такая фотография Люблино начала 20 века. Абсолютно расслабленное дачное настроение. Какие-то тридцать лет и всё оно будет застроено типовыми советскими застройками.
Марьино
Вот такой была деревня Марьино в 1899-1905 годах. На месте этих симпатичных домиков возникнет один из самых густонаселённых районов Москвы.
Лефортово
Именно тут и началась Москва. Не деревня. В середине 20 века тут можно было увидеть симпатичные двухэтажные деревянные домики. Здесь в конце 19 и начале 20 века стояли трактиры, лавки и купеческие магазины. Но сейчас ими можно полюбоваться только на картинках.
Отрадное
Деревня Владыкино, 1910 год. В таких вот маленьких домишках летом москвичи снимали свой уголок.
Щукино
Вот так минималистично выглядел этот район в 1914 году. А сейчас тут четыре станции метро, новостройки, электрички.
Строгино
Современное Строгино началось с маленького села на берегу Москва-реки. Вот так оно выглядело в 1908 году. Здесь была усадьба Троице-Лыково и соседнее село. Оно одноимённое и сохранилось и сейчас.
Лужники
Вот как выглядело село Лужники в 1905 году. Сейчас здесь известный по всему миру спортивный комплекс. Фото сделано с видом на место будущей арены, которая будет принимать Финал Лиги Чемпионов, Олимпийские игры и Чемпионат Мира по футболу.
Марьина роща
В начале двадцатого века у этого района была плохая репутация. Там жило небогатое мещанство, бандиты, бывшие каторжане - слой ущемлённых групп населения Российской Империи. Обычные малоэтажные домики, а улицы стали мостить только лишь перед самой революцией. Главной площадью была Базарная, где часто проходили ярмарки и стояли торговые ряды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но как по мне и Автозаводская, и Лефортово вполне себе спальники, там много домов таких.
И это не деготь, это дополнение к посту, почему нет?)) Почему бы не собрать в комментах какие-то дополнения, правки и интересные факты о Москве и ее районах)