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Спальные районы Москвы до прихода советской власти

Спальные районы Москвы до прихода советской власти

Автор:
26 апреля 2022 15:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Москва   интересное   история   столица   факты   фото   
724
15
Уже в середине двадцатого века в Москве исчезли старые деревушки и дачные посёлки. В 1960 году в столицу страны вошли несколько десятков населённых пунктов, у которых была своя уникальная история и архитектура.
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Источник:

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Метки: Москва   интересное   история   столица   факты   фото   
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12  комментариев
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42k
Карандаш 3 часа назад
Автор! Надеюсь ты не против, если я немного дёгтя подкину. Так вот, в середине двадцатого века в Москве исчезли не все старые деревушки и дачные посёлки. Как пример дер. Анино(говорю только о тех местах с которыми доводилось соприкасаться). Просуществовала до 80-х годов. Раньше даже адрес на конвертах писали: г. Москва, дер. Анино, дом... и т.д. Далее. Деревня Терехово. Существовала, практически до последнего времени. В начале 2020 года начался снос деревни, к середине февраля в ней оставалось 8 домов. А если взять чуть раньше, 2012 год, то в деревне сохранился 31 двор и проживало 86 человек. Домов то было больше, остальные просто забросили. И ещё. Коньково. А если точнее, то село Коньково. Там церковь стоит до сих пор. Есть фото этого места, конец 60-х. В начале 70-х начали пускать под бульдозер. И ещё одно. Как районы метро Автозаводская, Лужники или Лефортово попали в спальные районы?(вопрос следует из названия поста) Стрелка на фото указывает место ст. метро Коньково(для ориентира).

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1k
Нудник Шпилкес Полчаса назад
щукино и митино как то похожи
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589
Серега Полчаса назад
Сталинки в Кожухово?
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2k
Viacheslav 44 минуты назад
http://retromap.ru/http://retromap.ru/ не благодарите)
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7k
Wollas 2 часа назад
Перово вижу, Ивановское вижу, Новогиреево ну не вижу, или не там смотрю?
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5k
Горожанин 2 часа назад
А почему бы нельзя сравнить и назвать так: Спальные районы Москвы до прихода Интернета и Айфона.
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