FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1535 постов • 308 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Страна отрезанных конечностей: ужасы жизни в Конго

Страна отрезанных конечностей: ужасы жизни в Конго

Автор:
21 сентября 2022 11:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: Бельгия   Жизнь   Леопольд II   история   каучук   колония   конго   наказание   рука   факт   
3436
10

Рука за каучук. Неравноценный обмен, не так ли? Но жители Конго платили эту цену. Против своей воли.

Сейчас это государство раздирают гражданские войны, а жители прозябают за чертой бедности, несмотря на богатейшие ресурсы. В 1885 году Конго колонизировали, и она стала бельгийской колонией. Возглавил ее король Бельгии – Леопольд II.

×
×

Для мировой общественности он рапортовал, что после перехода под контроль бельгийцев в стране начался небывалый экономический подъем. А люди стали жить лучше. И ему верили. Но у бодрых заявлений была вторая сторона, написанная кровью, болью и страданиями.

Целых два десятилетия Леопольду удавалось обманывать мир, скрывая истинное положение дел. Эпоха его правления стала для жителей Конго настоящим адом на земле. Люди жестко эксплуатировались в соответствии с законами, которые для колонии написали сами бельгийцы.

Основным продуктом в Конго был каучук. И для местных установили время и нормы выработки. Сначала африканцы должны были отрабатывать без оплаты 40 часов в неделю. А потом их труд сделался практически полностью бесплатным.

Власти нашли беспроигрышный способ повысить продуктивность и показатели. Они позволили практически в 40 раз поднять показатели добываемого на плантациях гевеи сырья. И неудивительно, ведь за невыполнение плана наказывали, что называется, не рублем, а… топором.

За это полагался расстрел. Но надзиратели – бойцы частной армии «Общественные силы», пошли другим путем: они просто отрубали людям руки. Они должны были предоставить отчет за каждый потраченный патрон. И в этом качестве выступали отрубленные кисти. Аморальные головорезы исхитрились и смогли обойти правила: они продавали патроны местным охотникам, а провинившимся просто рубили руки.

Страшно поверить, но человеческие конечности стали разменной монетой. Вскоре их стали использовать в качестве валюты, да не штучно, а целыми корзинами. Если у одной деревни показатели производительности – каучука, слоновой кости или просто урожая оказывались низкими, жители нападали на другую, чтобы уплатить королю страшный откуп.

Шарль Лемэр:

Во время моего пребывания в Конго я был верховным комиссаром Экваториального дистрикта. Когда речь шла о каучуке, я немедленно писал в правительство: «Если вы хотите собирать в дистрикте каучук, тогда придется рубить руки, носы и уши.

14 июня 1891 в 5 утра послал занзибарца Мечоуди с 40 солдатами сжечь Нколе. Операция была успешной.

13 июля 1892 лейтенант Саразейн провел рейд в деревни Бомпопо. 20 туземцев убито, 13 женщин и детей захвачено.

Офицер Луи Леклерк, 1895 год:

21 июня 1895, прибытие в Ямбиси в 10.20. Отправили несколько групп солдат на очистку местности. Несколько часов спустя они вернулись с 11 головами и 9 пленными. Судно, которое было послано на преследование 22 июня, доставило еще несколько голов. На следующий день доставлено трое задержанных и три головы. Солдаты застрелили человека, который искал свою жену и ребенка. Мы сожгли деревню.

Каратели калечили и убивали людей просто ради забавы. А если расход патронов превышал норму, хватали первого попавшегося человека и рубили ему руки. Население Конго за первые 40 лет бельгийского господства сократилось на 15%. Резко упала рождаемость, распространялись болезни, свою дань собирал голод.

Мировая общественность не замечала или, скорее, предпочитала не замечать зверства, которые учиняли бельгийцы. Свою политику Леопольд объяснял агрессией, которую проявляют воинственные племена. И от них просто приходится защищаться и использовать такие устрашающие меры. Благодаря миссионерам мир все же узнал страшную правду. И Леопольду незадолго до смерти пришлось отказаться от колонии, передав ее бельгийскому правительству в 1908 году.

Он не испытал ни капли сожаления по поводу миллионов загубленных человеческих судеб и искалеченных душ и тел.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Бельгия   Жизнь   Леопольд II   история   каучук   колония   конго   наказание   рука   факт   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
"цивилизованные" европейцы которые нас называют варварами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vovan Petroff 7 минут назад
Ну хотя бы одному иаитса отрезали. Хотя бы в фильме "Фландрия".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Сергей 11 минут назад
Я угораю, : Бельгийский король Леопёрд II передал колонию Бельгийскому правительству.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
bassmas 13 минут назад
А наш Леопольд всех дружить учил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−57
Сигизмунд Лазаревич 16 минут назад
европейцы что с них взять..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lovels Travel 19 минут назад
Сраные европейцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
Kra Полчаса назад
Жесть вообще! Только порушенная психика может позволить так издеваться над людьми...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Sama 42 минуты назад
Западная цивилизация - цивилизация людоедов.
Нечего ее жалеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Ваня 51 минуту назад
светочи культурной цивилизации... кровавой, и так постоянно от крестовых походов до наших времен...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Slonyash 54 минуты назад
Это та Европа, которая учит нас демократии и толерантности...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Федор Шелепа Час назад
про это надо во всех сми писать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte Час назад
Это другое...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
russger Час назад
Зато русские правители у них самые жестокие -_-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Matrosskin 2 часа назад
Ну и ничего не поменялось. Скорее наоборот - взято на вооружение как передовой опыт "мировым сообществом"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi 2 часа назад
<<Благодаря миссионерам мир все же узнал страшную правду. И Леопольду незадолго до смерти пришлось отказаться от колонии, передав ее бельгийскому правительству в 1908 году.>>
Хороший ход, передать колонию из личной собственности в государственную, стране в которой он король. Т. е. дядя передал бразды правления самому себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mixalych 2 часа назад
А что изменилось с тех пор? Европейцы как были колонизаторами, так и остались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
dima423 2 часа назад
вся суть "просвещенного" запада)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50499



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки актрис советского кино
Интересные снимки актрис советского кино
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Грузовик с отказавшими тормозами протаранил несколько машин в Иркутской области
Авария дня. Грузовик с отказавшими тормозами протаранил несколько машин в Иркутской...
20 лет без Сергея Бодрова
20 лет без Сергея Бодрова
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Приемлемо

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#интересное#люди#в мире#Приколы#картинки#США#маразм#Еда
#фото#история#животные#автомир#фотографии#СССР#позитив#улыбнуло#аварии#Китай
#интересно#прикол#автомобили#факты#Россия#дтп#похороны#Москва#Вещи#креатив
Иллюзия демократии: где сегодня забывают о свободе слова? Иллюзия демократии: где сегодня забывают о свободе слова? Исторические факты, о которых не любят вспоминать Исторические факты, о которых не любят вспоминать 20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни 20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни Завораживающие винтажные фото, которые помогают больше узнать о мире прошедших лет Завораживающие винтажные фото, которые помогают больше узнать о мире прошедших лет Пикантные тайны и конфузы французского императора: Наполеон, каким его не знают Пикантные тайны и конфузы французского императора: Наполеон, каким его не знают Реанимация XVIII века искренняя и беспощадная Реанимация XVIII века искренняя и беспощадная

На что жалуетесь?

Вернуться