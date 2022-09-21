Страна отрезанных конечностей: ужасы жизни в Конго

Рука за каучук. Неравноценный обмен, не так ли? Но жители Конго платили эту цену. Против своей воли.
Сейчас это государство раздирают гражданские войны, а жители прозябают за чертой бедности, несмотря на богатейшие ресурсы. В 1885 году Конго колонизировали, и она стала бельгийской колонией. Возглавил ее король Бельгии – Леопольд II.
Для мировой общественности он рапортовал, что после перехода под контроль бельгийцев в стране начался небывалый экономический подъем. А люди стали жить лучше. И ему верили. Но у бодрых заявлений была вторая сторона, написанная кровью, болью и страданиями.
Целых два десятилетия Леопольду удавалось обманывать мир, скрывая истинное положение дел. Эпоха его правления стала для жителей Конго настоящим адом на земле. Люди жестко эксплуатировались в соответствии с законами, которые для колонии написали сами бельгийцы.
Основным продуктом в Конго был каучук. И для местных установили время и нормы выработки. Сначала африканцы должны были отрабатывать без оплаты 40 часов в неделю. А потом их труд сделался практически полностью бесплатным.
Власти нашли беспроигрышный способ повысить продуктивность и показатели. Они позволили практически в 40 раз поднять показатели добываемого на плантациях гевеи сырья. И неудивительно, ведь за невыполнение плана наказывали, что называется, не рублем, а… топором.
За это полагался расстрел. Но надзиратели – бойцы частной армии «Общественные силы», пошли другим путем: они просто отрубали людям руки. Они должны были предоставить отчет за каждый потраченный патрон. И в этом качестве выступали отрубленные кисти. Аморальные головорезы исхитрились и смогли обойти правила: они продавали патроны местным охотникам, а провинившимся просто рубили руки.
Страшно поверить, но человеческие конечности стали разменной монетой. Вскоре их стали использовать в качестве валюты, да не штучно, а целыми корзинами. Если у одной деревни показатели производительности – каучука, слоновой кости или просто урожая оказывались низкими, жители нападали на другую, чтобы уплатить королю страшный откуп.
Шарль Лемэр:
Во время моего пребывания в Конго я был верховным комиссаром Экваториального дистрикта. Когда речь шла о каучуке, я немедленно писал в правительство: «Если вы хотите собирать в дистрикте каучук, тогда придется рубить руки, носы и уши.
14 июня 1891 в 5 утра послал занзибарца Мечоуди с 40 солдатами сжечь Нколе. Операция была успешной.
13 июля 1892 лейтенант Саразейн провел рейд в деревни Бомпопо. 20 туземцев убито, 13 женщин и детей захвачено.
Офицер Луи Леклерк, 1895 год:
21 июня 1895, прибытие в Ямбиси в 10.20. Отправили несколько групп солдат на очистку местности. Несколько часов спустя они вернулись с 11 головами и 9 пленными. Судно, которое было послано на преследование 22 июня, доставило еще несколько голов. На следующий день доставлено трое задержанных и три головы. Солдаты застрелили человека, который искал свою жену и ребенка. Мы сожгли деревню.
Каратели калечили и убивали людей просто ради забавы. А если расход патронов превышал норму, хватали первого попавшегося человека и рубили ему руки. Население Конго за первые 40 лет бельгийского господства сократилось на 15%. Резко упала рождаемость, распространялись болезни, свою дань собирал голод.
Мировая общественность не замечала или, скорее, предпочитала не замечать зверства, которые учиняли бельгийцы. Свою политику Леопольд объяснял агрессией, которую проявляют воинственные племена. И от них просто приходится защищаться и использовать такие устрашающие меры. Благодаря миссионерам мир все же узнал страшную правду. И Леопольду незадолго до смерти пришлось отказаться от колонии, передав ее бельгийскому правительству в 1908 году.
Он не испытал ни капли сожаления по поводу миллионов загубленных человеческих судеб и искалеченных душ и тел.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нечего ее жалеть.
Хороший ход, передать колонию из личной собственности в государственную, стране в которой он король. Т. е. дядя передал бразды правления самому себе.