Страна отрезанных конечностей: ужасы жизни в Конго

Целых два десятилетия Леопольду удавалось обманывать мир, скрывая истинное положение дел. Эпоха его правления стала для жителей Конго настоящим адом на земле. Люди жестко эксплуатировались в соответствии с законами, которые для колонии написали сами бельгийцы.

Основным продуктом в Конго был каучук. И для местных установили время и нормы выработки. Сначала африканцы должны были отрабатывать без оплаты 40 часов в неделю. А потом их труд сделался практически полностью бесплатным.