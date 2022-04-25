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Что стало с Линой Бракните, сыгравшей Суок в "Трёх толстяках"

Что стало с Линой Бракните, сыгравшей Суок в "Трёх толстяках"

Автор:
25 апреля 2022 16:00
Сообщество : RealFishki
Метки: актрисы   биография   интересное   история   кино   советское кино   факты   
562
6
Почему мы больше никогда не видели эту девочку в кино, после выхода фильма про толстяков и картины "Девочка и эхо"?
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Метки: актрисы   биография   интересное   история   кино   советское кино   факты   
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4  комментария
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25k
Ваня Час назад
недавно пересматривал фильмы с ее участием...
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772
Victor Chromov Минуту назад
Городок - Три толстяка. 50 лет спустя (Сказка)
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38k
jonnyD 20 минут назад
Суок была фамилия жены Юрия Олеши .
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805
Vustinii 24 минуты назад
Здоровья ей и долгих лет
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