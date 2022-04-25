Что стало с Линой Бракните, сыгравшей Суок в "Трёх толстяках"

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Почему мы больше никогда не видели эту девочку в кино, после выхода фильма про толстяков и картины "Девочка и эхо"?
Лина родилась в Вильнюсе в 1952 году в обычной литовской семье. А в кино ей удалось попасть благодаря нестандартной внешности и очень непосредственному поведению. Ассистент режиссёра Арунаса Жебрюнаса заметил Лину в одной из школ Литвы.
В 11 лет девочка получила главную роль в чёрно-белом фильме "Девочка и эхо". Главная героиня фильма Вика гостит у своего дедушки рыбака. Она вступает в конфликт с местной ребятнёй, но оказывается на высоте. Пройдя через предательство и переборов стыд Вика решительно идёт мимо местных мальчишек, гордо и независимо. Они хотели унизить чокнутую девчонку, а она оказалась сильнее их.
Картина получила специальную премию жюри XVIII Международного кинофестиваля в Локарно "Серебряный парус" и Большую премию жюри VI Международной встречи фильмов для молодёжи в Каннах. И достались ей не только награды... Долгие годы над ней издевались сверстники, которые увидели её на экране неодетой.
Картина получила специальную премию жюри XVIII Международного кинофестиваля в Локарно "Серебряный парус" и Большую премию жюри VI Международной встречи фильмов для молодёжи в Каннах. И достались ей не только награды... Долгие годы над ней издевались сверстники, которые увидели её на экране неодетой.
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Несмотря на это уже через два года она оказалась на съёмках у Алексея Баталова в фильме сказке "Три толстяка" по знаменитой повести Юрия Олеши. Её Суок, которой пришлось исполнить роль куклы наследника Тутти ради спасения друзей, была невероятной. Ради роли Лине пришлось выполнять акробатические трюка, жонглировать и учиться быть совершенно неподвижной. Успех фильма был большой и казалось, что у Лины один только путь - быть актрисой. Предложения сыпались на неё одно за другим, но они были ниже уровнем, чем предыдущие фильмы.
В 1967 году Бракните сыграла главную роль в фильме Василевского "Дубравка" по мотивам рассказов Радия Погодина. Сюжет чем-то напоминает "Девочку и эхо" и за эту работу она получила приз республиканского кинофестиваля в Вильнюсе. Но это уже было, по сути своей, повторение её первого фильма, просто с героиней постарше. Однако Лина потом рассказывала в интервью, что её чаще узнают именно по "Дубравке".
У Лины было ещё два фильма, где ей достались уже не главные роли. В 1971 году она сыграла в картине "Последний форт" и "Море нашей надежды". А потом оставила кино.
Бракните рассказывала, что хотела пойти в театральный, но так и не решилась: ходили слухи, что в местном вузе не любят детей-актёров, а во ВГИК ехать она не захотела.
"Когда окончила школу, то обрадовалась в первую очередь не аттестату, а тому, что я теперь взрослый человек и никто меня больше не заставит сниматься. Наверное, я просто пресытилась этой профессией. Мама не стала оказывать на меня давление".
Бракните рассказывала, что хотела пойти в театральный, но так и не решилась: ходили слухи, что в местном вузе не любят детей-актёров, а во ВГИК ехать она не захотела.
"Когда окончила школу, то обрадовалась в первую очередь не аттестату, а тому, что я теперь взрослый человек и никто меня больше не заставит сниматься. Наверное, я просто пресытилась этой профессией. Мама не стала оказывать на меня давление".
Девушка поступила на исторический факультет Вильнюсского университета и потом больше двадцати лет работала в библиотеке Академии наук Литвы в отделе раритетов Института истории.
Лина всё также живёт в Вильнюсе, замужем за известным фотографом и издателем Раймондом Пакнисом. У пары есть дочь, которую назвали Викторию. В честь героини, которую сыграла Лина в фильме "Девочка и эхо".
Лина ни разу не усомнилась в верности своего решения и вспоминает свои роли только с нежностью.
Лина всё также живёт в Вильнюсе, замужем за известным фотографом и издателем Раймондом Пакнисом. У пары есть дочь, которую назвали Викторию. В честь героини, которую сыграла Лина в фильме "Девочка и эхо".
Лина ни разу не усомнилась в верности своего решения и вспоминает свои роли только с нежностью.
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