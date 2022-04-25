Что стало с Линой Бракните, сыгравшей Суок в "Трёх толстяках"

У Лины было ещё два фильма, где ей достались уже не главные роли. В 1971 году она сыграла в картине "Последний форт" и "Море нашей надежды". А потом оставила кино.

Бракните рассказывала, что хотела пойти в театральный, но так и не решилась: ходили слухи, что в местном вузе не любят детей-актёров, а во ВГИК ехать она не захотела.

"Когда окончила школу, то обрадовалась в первую очередь не аттестату, а тому, что я теперь взрослый человек и никто меня больше не заставит сниматься. Наверное, я просто пресытилась этой профессией. Мама не стала оказывать на меня давление".