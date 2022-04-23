Северное кладбище Атлантики. История острова Сэйбл

Мировой океан коварен. Бури и шторма, непредсказуемые течения и неотмеченные на карте мели. Всё это не раз становилось причиной гибели судов: от небольших рыболовецких судёнышек до огромных боевых кораблей. Перед водной стихией оказывались равны все. Но иногда в морях и океанах встречаются такие места, возле которых гибель судов скорее закономерность, чем трагедия.
Остров Сейбл, 43°55′57″ с. ш. 59°52′48″ з. д. Фото из космоса, 1994 год
Острова и даже целые акватории, овеянные дурной славой, есть практически в каждом уголке мира. Однако, как бы ни хотелось любителям паранормальных явлений объяснить эти случаи и их частоту чем-то мистическим, разгадка гибели судов обычно довольно прозаична. Одним из таких мест является небольшой остров на восточном побережье Северной Америки — Сэйбл, носящий неофициальное название «Северное кладбище Атлантики».
Сэйбл — небольшой остров, открытый португальцами в 20-х годах XVI века. Изначально он был назван Фагунда в честь первооткрывателя, но затем название заменили на французское Сэйбл, что буквально означает «остров песка». И это название как нельзя кстати подходит этому острову. Сэйбл представляет собой узкую полоску земли, вытянутую в форме дуги, и имеет общую площадь 31 квадратный километр. Фауна и флора острова довольно бедная, а погода в течение года достаточно сурова.
И этот остров так бы и остался непримечательным кусочком суши в океане, если бы не уникальная ситуация с течениями вокруг него. Особенность Сейбла заключается в том, что именно у его берегов встречаются два больших океанических потока: тёплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение. Это столкновение течений приводит к образованию водоворотов, что крайне осложняет навигацию в этой районе. Также интересным фактом является то, что Сэйбл практически невозможно точно нанести на топографическую карту. Остров фактически постоянно движется в восточном направлении, вымываясь течениями с одной стороны и наслаиваясь с другой. Подсчитано, что за последние сто лет он продвинулся восточнее своего изначального местоположения на двадцать километров.
Навигационная карта острова Сэйбл, 1884 год
Однако своё неофициальное название остров получил всё же из-за сложностей с навигацией. С момента открытия острова это приводило к постоянным кораблекрушениям в непосредственной близости от него. Официальный подсчёт ведётся с 1800-го года, и с этого времени рядом с островом зарегистрировано более 350 случаев гибели кораблей. Вполне возможно, что на самом деле их было больше, так как не всегда в безумных течениях рядом с Сэйблом после кораблекрушения на поверхности воды остаются свидетельства трагедии.
От коварных водоворотов рядом с островом страдают не только гражданские и военные корабли. В 1942 году жертвой Северного кладбища Атлантики стал американский контр-адмирал Джон Уолтер Уилкокс. 27 марта соединение TF39 под командованием контр-адмирала, которое занималось прикрытием арктических конвоев, попало в мощный шторм неподалёку от Сэйбла. Уилкокс был смыт с палубы своего флагмана, линкора Washington, за борт. Факт пропажи человека обнаружили довольно быстро, однако потребовалось почти полчаса на проверку команды, после которой выяснилось, что упавшим за борт оказался сам контр-адмирал. В нарушение всех инструкций он по какой-то причине оказался на палубе без сопровождения. С входившего в состав соединения авианосца «Уосп» (USS Wasp) для поиска адмирала, несмотря на погоду, было поднято четыре самолёта. Однако один из самолётов разбился вместе с экипажем из двух человек. С одного эсминца сопровождения видели тело, плавающее на волнах лицом вниз, но шторм не позволил поднять его на борт.
USS Washington (BB-56), флагман соединения TF39, 1942 год
Уолтер Уилкокс является самым высокопоставленным офицером ВМС США, потерянным в море в небоевых условиях, и самой высокопоставленной жертвой, погибшей рядом с островом Сейбл.
Джон Уолтер Уилкокс
Последним крупным судном, потерпевшим крушение у Сэйбла, считается рыболовецкое судно F/V Andrea Gail. Оно погибло во время сильного шторма вместе со всем экипажем неподалёку от острова, и лишь спустя несколько дней обломки судна были обнаружены на побережье. Одним из последних сообщений с Andrea Gail была передача информации о том, что на корабль надвигается волна высотой около 30-ти метров, после чего связь прервалась. Обстоятельства гибели Andrea Gail легли в основу книги, а позже и одноименного фильма «Идеальный Шторм».
Рыболовецкое судно Andrea Gail
Правительство Канады довольно быстро осознало, что воды вблизи Сэйбла представляют серьёзную опасность для судоходства. Поэтому на острове ещё в прошлом веке были организованы спасательные станции. С развитием технологий навигации после Второй мировой войны количество кораблекрушений значительно снизилось. Из-за этого в 1958 году последняя спасательная станция на Сэйбле была закрыта, и остров вновь опустел.
Сейчас остров Сейбл представляет собой довольно непримечательное место. Все его уникальные особенности, такие, как медленное продвижение на восток или множество погибших кораблей, скрыты волнами и временем. Из интересного на острове есть только небольшая популяция одичавших лошадей, которых когда-то завезли во время попыток колонизации. Единственными постоянными жителями острова на данный момент являются сменные команды метеорологической станции правительства Канады.
В заключение стоит сказать, что, несмотря на своё достаточно угрожающее неофициальное название — Северное кладбище Атлантики — и довольно богатую историю, современные методы навигации сделали Сэйбл вполне заурядным островом. Конечно, эксцессы вроде гибели адмирала неподалеку от острова в результате уникальных для этого места погодных условий случались не раз, но, в основном, такие происшествия остались в прошлом. На сегодняшний день остров может быть интересен разве что любителям дикой природы или людям, желающим отдохнуть от общества.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
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