Северное кладбище Атлантики. История острова Сэйбл

FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на... Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в... Мы всё же не знаем многого о весне... и котах Мы всё же не знаем многого о весне... и котах Десять интересных фактов о монетах Десять интересных фактов о монетах Калейдоскоп позитива. Выпуск 112 Калейдоскоп позитива. Выпуск 112 Парень совместил сцены двух известных фильмов Парень совместил сцены двух известных фильмов «Тинькофф» фсё? Банк заявил о ребрендинге «Тинькофф» фсё? Банк заявил о ребрендинге Мигранты разгромили торговую точку с овощами Мигранты разгромили торговую точку с овощами Реальная история укрепления из известной телеигры "Форт Боярд" - почему оно не оправдало надежд Реальная история укрепления из известной телеигры "Форт Боярд" -... Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий Уволившийся после ЧП на «Листвяжной» чиновник Ростехнадзора устроился в правительство Кузбасса Уволившийся после ЧП на «Листвяжной» чиновник Ростехнадзора... Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах 10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает сумасшествие и гениальность 10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает... Гифки дня Гифки дня Canon начала выпускать картриджи для принтеров без DRM-чипов Canon начала выпускать картриджи для принтеров без DRM-чипов Маленький бунтарь ушел из дома из-за глупых правил родителей Маленький бунтарь ушел из дома из-за глупых правил родителей Люди и лица Люди и лица Людям нужна сказка: фотограф показывает свои работы до и после фотошопа Людям нужна сказка: фотограф показывает свои работы до и после... Познакомьтесь с самым толстым человеком на Земле! Познакомьтесь с самым толстым человеком на Земле!
Северное кладбище Атлантики. История острова Сэйбл

Северное кладбище Атлантики. История острова Сэйбл

Автор:
23 апреля 2022 21:02
Метки: интересное   история   факты   
570
6

Мировой океан коварен. Бури и шторма, непредсказуемые течения и неотмеченные на карте мели. Всё это не раз становилось причиной гибели судов: от небольших рыболовецких судёнышек до огромных боевых кораблей. Перед водной стихией оказывались равны все. Но иногда в морях и океанах встречаются такие места, возле которых гибель судов скорее закономерность, чем трагедия.

Остров Сейбл, 43°55′57″ с. ш. 59°52′48″ з. д. Фото из космоса, 1994 год


Острова и даже целые акватории, овеянные дурной славой, есть практически в каждом уголке мира. Однако, как бы ни хотелось любителям паранормальных явлений объяснить эти случаи и их частоту чем-то мистическим, разгадка гибели судов обычно довольно прозаична. Одним из таких мест является небольшой остров на восточном побережье Северной Америки — Сэйбл, носящий неофициальное название «Северное кладбище Атлантики».


Сэйбл — небольшой остров, открытый португальцами в 20-х годах XVI века. Изначально он был назван Фагунда в честь первооткрывателя, но затем название заменили на французское Сэйбл, что буквально означает «остров песка». И это название как нельзя кстати подходит этому острову. Сэйбл представляет собой узкую полоску земли, вытянутую в форме дуги, и имеет общую площадь 31 квадратный километр. Фауна и флора острова довольно бедная, а погода в течение года достаточно сурова.


И этот остров так бы и остался непримечательным кусочком суши в океане, если бы не уникальная ситуация с течениями вокруг него. Особенность Сейбла заключается в том, что именно у его берегов встречаются два больших океанических потока: тёплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение. Это столкновение течений приводит к образованию водоворотов, что крайне осложняет навигацию в этой районе. Также интересным фактом является то, что Сэйбл практически невозможно точно нанести на топографическую карту. Остров фактически постоянно движется в восточном направлении, вымываясь течениями с одной стороны и наслаиваясь с другой. Подсчитано, что за последние сто лет он продвинулся восточнее своего изначального местоположения на двадцать километров.

×
×

Навигационная карта острова Сэйбл, 1884 год


Однако своё неофициальное название остров получил всё же из-за сложностей с навигацией. С момента открытия острова это приводило к постоянным кораблекрушениям в непосредственной близости от него. Официальный подсчёт ведётся с 1800-го года, и с этого времени рядом с островом зарегистрировано более 350 случаев гибели кораблей. Вполне возможно, что на самом деле их было больше, так как не всегда в безумных течениях рядом с Сэйблом после кораблекрушения на поверхности воды остаются свидетельства трагедии.


От коварных водоворотов рядом с островом страдают не только гражданские и военные корабли. В 1942 году жертвой Северного кладбища Атлантики стал американский контр-адмирал Джон Уолтер Уилкокс. 27 марта соединение TF39 под командованием контр-адмирала, которое занималось прикрытием арктических конвоев, попало в мощный шторм неподалёку от Сэйбла. Уилкокс был смыт с палубы своего флагмана, линкора Washington, за борт. Факт пропажи человека обнаружили довольно быстро, однако потребовалось почти полчаса на проверку команды, после которой выяснилось, что упавшим за борт оказался сам контр-адмирал. В нарушение всех инструкций он по какой-то причине оказался на палубе без сопровождения. С входившего в состав соединения авианосца «Уосп» (USS Wasp) для поиска адмирала, несмотря на погоду, было поднято четыре самолёта. Однако один из самолётов разбился вместе с экипажем из двух человек. С одного эсминца сопровождения видели тело, плавающее на волнах лицом вниз, но шторм не позволил поднять его на борт.

USS Washington (BB-56), флагман соединения TF39, 1942 год


Уолтер Уилкокс является самым высокопоставленным офицером ВМС США, потерянным  в море в небоевых условиях, и самой высокопоставленной жертвой, погибшей рядом с островом Сейбл.

Джон Уолтер Уилкокс


Последним крупным судном, потерпевшим крушение у Сэйбла, считается рыболовецкое судно F/V Andrea Gail. Оно погибло во время сильного шторма вместе со всем экипажем неподалёку от острова, и лишь спустя несколько дней обломки судна были обнаружены на побережье. Одним из последних сообщений с Andrea Gail была передача информации о том, что на корабль надвигается волна высотой около 30-ти метров, после чего связь прервалась. Обстоятельства гибели Andrea Gail легли в основу книги, а позже и одноименного фильма «Идеальный Шторм».

Рыболовецкое судно Andrea Gail


Правительство Канады довольно быстро осознало, что воды вблизи Сэйбла представляют серьёзную опасность для судоходства. Поэтому на острове ещё в прошлом веке были организованы спасательные станции. С развитием технологий навигации после Второй мировой войны количество кораблекрушений значительно снизилось. Из-за этого в 1958 году последняя спасательная станция на Сэйбле была закрыта, и остров вновь опустел.


Сейчас остров Сейбл представляет собой довольно непримечательное место. Все его уникальные особенности, такие, как медленное продвижение на восток или множество погибших кораблей, скрыты волнами и временем. Из интересного на острове есть только небольшая популяция одичавших лошадей, которых когда-то завезли во время попыток колонизации. Единственными постоянными жителями острова на данный момент являются сменные команды метеорологической станции правительства Канады.


В заключение стоит сказать, что,  несмотря на своё достаточно угрожающее неофициальное название — Северное кладбище Атлантики — и довольно богатую историю, современные методы навигации сделали Сэйбл вполне заурядным островом. Конечно, эксцессы вроде гибели адмирала неподалеку от острова в результате уникальных для этого места погодных условий случались не раз, но, в основном, такие происшествия остались в прошлом. На сегодняшний день остров может быть интересен разве что любителям дикой природы или людям, желающим отдохнуть от общества.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: интересное   история   факты   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Timka 3 часа назад
А еще он может быть интересен дайверам, там такое количество обломков кораблей!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
teamwows

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18658



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля
0
99
«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля
"А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты комментируют 50-летний запрет на въезд в Россию
2
430
"А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты комментируют 50-летний запрет...
Набирающие популярность
Звезды, кожа которых оставляет желать лучшего - но они не готовы показывать себя настоящих
1
21
Звезды, кожа которых оставляет желать лучшего - но они не готовы показывать себя настоящих
Что такое подвиг?
0
10
Что такое подвиг?
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#картинки#новости#знаменитости#подборка#дети#позитив#мир
#интересно#прикол#история#Россия#фотографии#кино#интересное#дтп#авто аварии#страна
#Юмор#факты#Ватермарк#милота#в мире#Приколы#аварии#комментарии#Реакция#автомобили
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю 20 удивительных и загадочных исторических фото, которые вы не поймете с первого взгляда 20 удивительных и загадочных исторических фото, которые вы не поймете с первого взгляда Почему символом Франции стал петух Почему символом Франции стал петух Советский "выживший": штурман, который выпал из самолёта над Аляской Советский "выживший": штурман, который выпал из самолёта над Аляской Десять интересных фактов о монетах Десять интересных фактов о монетах Исторические фото, на которые стоит взглянуть Исторические фото, на которые стоит взглянуть

На что жалуетесь?

Вернуться