Северное кладбище Атлантики. История острова Сэйбл

Остров Сейбл, 43°55′57″ с. ш. 59°52′48″ з. д. Фото из космоса, 1994 год

Острова и даже целые акватории, овеянные дурной славой, есть практически в каждом уголке мира. Однако, как бы ни хотелось любителям паранормальных явлений объяснить эти случаи и их частоту чем-то мистическим, разгадка гибели судов обычно довольно прозаична. Одним из таких мест является небольшой остров на восточном побережье Северной Америки — Сэйбл, носящий неофициальное название «Северное кладбище Атлантики».

Сэйбл — небольшой остров, открытый португальцами в 20-х годах XVI века. Изначально он был назван Фагунда в честь первооткрывателя, но затем название заменили на французское Сэйбл, что буквально означает «остров песка». И это название как нельзя кстати подходит этому острову. Сэйбл представляет собой узкую полоску земли, вытянутую в форме дуги, и имеет общую площадь 31 квадратный километр. Фауна и флора острова довольно бедная, а погода в течение года достаточно сурова.

И этот остров так бы и остался непримечательным кусочком суши в океане, если бы не уникальная ситуация с течениями вокруг него. Особенность Сейбла заключается в том, что именно у его берегов встречаются два больших океанических потока: тёплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение. Это столкновение течений приводит к образованию водоворотов, что крайне осложняет навигацию в этой районе. Также интересным фактом является то, что Сэйбл практически невозможно точно нанести на топографическую карту. Остров фактически постоянно движется в восточном направлении, вымываясь течениями с одной стороны и наслаиваясь с другой. Подсчитано, что за последние сто лет он продвинулся восточнее своего изначального местоположения на двадцать километров.