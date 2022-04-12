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Что общего у русского терема с восточным гаремом

Что общего у русского терема с восточным гаремом (5 фото)

Автор:
12 апреля 2022 16:30
Сообщество : RealFishki
Метки: женщины   интересное   история   история Руси   русь   факты   
576
5
На Руси существовало схожие с восточными гаремами понятие и жизнь там, стоит заметить, была не сахар.
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Источник:

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Метки: женщины   интересное   история   история Руси   русь   факты   
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20k
Serg2001 3 часа назад
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*Сергей* 2 часа назад
Автор, вы плохо подготовились к написанию статьи.


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Kostick 3 часа назад
петр то первый норм издал указ, что отметился только 6 официальными любовницами) это же не 800? правда? )
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