Что общего у русского терема с восточным гаремом

Сейчас есть множество историй об огромных количествах как официальных жён, так и наложниц, что содержались в гаремах у правителей средневековой Турции. А вот о том, что у одного князя Владимира (который крестил Русь) в тереме содержалось 5 жён и 800 наложниц. Наложницы были в разных городах. В "Повести временных лет" есть упоминание об этом: 300 наложниц жили в Белгороде, 300 в Вышгороде, 200 в Брестове. Только после принятия христианства князь отказался от такого огромного терема.