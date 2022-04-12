Что общего у русского терема с восточным гаремом

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На Руси существовало схожие с восточными гаремами понятие и жизнь там, стоит заметить, была не сахар.
А ещё, интересно, что "терем" и "гарем" происходят от одного и того же арабского слова "харам" - "запретное". В гарем, то есть на женскую половину, в мусульманском доме вход был запрещён строго-настрого. Похожее правило существовало и в средневековой Руси.
Одновременно с этим лингвисты утверждают, что слово "тюрьма" тоже произошло от понятия "харам". Лингвист И. Забелин в книге "История города Москвы" утверждал, что Теремной дворец Кремля в средневековье звался Тюремным дворцом. И это неудивительно...
Одновременно с этим лингвисты утверждают, что слово "тюрьма" тоже произошло от понятия "харам". Лингвист И. Забелин в книге "История города Москвы" утверждал, что Теремной дворец Кремля в средневековье звался Тюремным дворцом. И это неудивительно...
Жительницы терема, как и гарема, ни в чем не нуждались материально, но в свободе передвижения были строго ограничены. Если описаться на исторические хроники русские князья стали делать терема, взяв пример со своих соседей, правителей Хазарского каганата, которые содержали огромные гаремы. Неудивительно, что оба слова тождественны по значению.
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Сейчас есть множество историй об огромных количествах как официальных жён, так и наложниц, что содержались в гаремах у правителей средневековой Турции. А вот о том, что у одного князя Владимира (который крестил Русь) в тереме содержалось 5 жён и 800 наложниц. Наложницы были в разных городах. В "Повести временных лет" есть упоминание об этом: 300 наложниц жили в Белгороде, 300 в Вышгороде, 200 в Брестове. Только после принятия христианства князь отказался от такого огромного терема.
Когда в нашу страну пришло православие русские князья, воеводы и бояре всё также продолжали содержать огромные терема с наложницами, многие из которых были привезены из завоевательных походов. На Руси появилась татарская элита, исповедовавшая мусульманство, и подстегнула русскую знать к созданию теремов.
Конец русским наложницам положил Пётр I, известный своими реформами. В борьбе с архаичными и дикими привычками своих подданных, реформатор запретил им иметь кучу любовниц. Об этом пишет Г. Гельмольт "История человечества. Всемирная история": Петр I строго распорядился, чтобы женщины больше не сидели взаперти в теремах и также обязал сановников блюсти супружескую верность.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: женщины интересное история история Руси русь факты
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