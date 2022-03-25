Фотосравнение: 23 актрисы и знаменитые женщины, которых они сыграли

Перед создателями биографических картин стоит очень сложная задача — им нужно не только подобрать талантливых актеров, которые смогут достойно сыграть реальных людей, но еще и с помощью грима, причесок, костюмов и монтажа сделать их максимально на них похожими. Удалось ли это авторам фильмов и сериалов из этой подборки — решать уже вам!