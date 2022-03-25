Фотосравнение: 23 актрисы и знаменитые женщины, которых они сыграли

Автор:
25 марта 2022 20:35
Перед создателями биографических картин стоит очень сложная задача — им нужно не только подобрать талантливых актеров, которые смогут достойно сыграть реальных людей, но еще и с помощью грима, причесок, костюмов и монтажа сделать их максимально на них похожими. Удалось ли это авторам фильмов и сериалов из этой подборки — решать уже вам!
1. Скарлетт Йоханссон сыграла Джанет Ли в "Хичкоке" (2012)
2. Хлои Уэбб сыграла Нэнси Спанджен в "Сиде и Нэнси" (1986)
3. Николь Кидман сыграла Люсиль Болл в фильме "В роли Рикардо" (2021)
4. Лили Джеймс сыграла Памелу Андерсон в сериале "Пэм и Томми" (2022)
5. Дженнифер Лопес сыграла Селену Кинтанилью Перес в фильме "Селена" (1997)
6. Тина Фей сыграла Сару Пэйлин в передаче "Субботним вечером в прямом эфире"
7. Рене Зеллвегер сыграла Джуди Гарленд в фильме "Джуди" (2019)
8. Шарлиз Терон сыграла Мегин Келли в фильме "Скандал" (2019)
9. Мерил Стрип сыграла Маргарет Тэтчер в фильме "Железная леди" (2011)
10. Александра Шипп сыграла Алию в фильме "Алия: Принцесса R&B" (2014)
11. Джулия Гарнер сыграла Анну Делви в сериале "Изобретая Анну" (2022)
12. Сельма Блэр сыграла Крис Дженнер в "Американской истории преступлений" (2016)
13. Мишель Уильямс сыграла Мэрилин Монро в фильме "7 дней и ночей с Мэрилин" (2011)
14. Оливия Колман сыграла королеву Елизавету в сериале "Корона" (2016-...)
15. Сальма Хайек сыграла Фриду Кало в фильме "Фрида" (2002)
16. Виола Дэвис сыграла Ма Рейни в фильме "Ма Рейни: Мать блюза" (2020)
16. Сара Полсон сыграла Марсию Кларк в сериале "Американская история преступлений" (2016)
18. Натали Портман сыграла Джеки Кеннеди в фильме "Джеки" (2016)
19. Линдси Лохан сыграла Элизабет Тейлор в фильме "Лиз и Дик" (2012)
20. Мерил Стрип сыграла Джулию Чайлд в фильме "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" (2009)
21. Сьюзан Сарандон сыграла Бетт Дэвис в сериале "Вражда" (2017)
22. Джессика Лэнг сыграла Джоан Кроуфорд в сериале "Вражда" (2017)
23. Эмма Коррин сыграла принцессу Диану в сериале "Корона" (2016-...)
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— переведено специально для fishki.net
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Погуглил для интереса Марсию Кларк. Прокурор. И кто, бл"дь, в России знает какого-то амерского прокурора, если это вообще кому-то интересно? Так и остальные малоизвестные у нас актеришки и другие кто-то.