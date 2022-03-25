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Фотосравнение: 23 актрисы и знаменитые женщины, которых они сыграли

Фотосравнение: 23 актрисы и знаменитые женщины, которых они сыграли (24 фото)

Автор:
25 марта 2022 20:35
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   звезды   знаменитости   кино   сериалы   сравнение   
2177
24

Перед создателями биографических картин стоит очень сложная задача — им нужно не только подобрать талантливых актеров, которые смогут достойно сыграть реальных людей, но еще и с помощью грима, причесок, костюмов и монтажа сделать их максимально на них похожими. Удалось ли это авторам фильмов и сериалов из этой подборки — решать уже вам!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актрисы   звезды   знаменитости   кино   сериалы   сравнение   
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12  комментариев
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3k
dampfer 7 часов назад
Лучше всех удалась роль актрисе сыгравшей Анну Болейн (вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора)

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АнтонПолднев 5 часов назад
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Ego sum qui sum 6 часов назад
замечательно что стареющим актрисам есть кого играть
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61k
Опиум для народа 7 часов назад
Пост про то как больше половины х"й знает кого сыграло х"й знает кого.
Погуглил для интереса Марсию Кларк. Прокурор. И кто, бл"дь, в России знает какого-то амерского прокурора, если это вообще кому-то интересно? Так и остальные малоизвестные у нас актеришки и другие кто-то.
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好狼 8 часов назад
Подумаешь, у нас бы Безруков их всех сыграл!
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