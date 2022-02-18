Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото

Такое впечатление, что из-за плотного рабочего графика актриса просто забыла постареть. И она нереальна!
В далеком 1976 году картина «Синьор Робинзон» вышла на экраны, и весь мир увидел несравненную Зеуди Араю - исполнительницу роли Пятницы.
Темнокожая красавица с удивительно правильными чертами лица родилась 10 февраля 1951 года в семье эфиопского политика. Ее дядя был послом Эфиопии в Италии. Зеуди победила в конкурсе красоты в Эфиопии, однако ей всегда хотелось сниматься в кино. Будь она простой девчонкой из захолустной африканской деревушки, возможно, эта мечта никогда бы и не исполнилась, однако дочери дипломата было позволено большее, чем простым смертным.
В начале 70-х Зеуди знакомится с итальянским режиссером Л. Скаттини и получает свою первую роль в комедии «Девушка на внедорожнике». Под руководством Скаттини «Мисс Эфиопия» снимается еще в двух фильмах – «Девушка лунной кожи» и «Тело».
Конечно, первые шаги эфиопки не были сверхуспешными, однако девушку заметили и пригласили на роль Пятницы в комедии Серджо Корбуччи «Сеньор Робинзон». Фильм, в котором Зеуди сыграла обаятельную аборигенку, имел большой успех.
А для актрисы он стал неплохим трамплином в творчестве. После этой картины она снималась в неплохих фильмах с именитыми режиссерами, правда, зрители до сих пор ее помнят как Пятницу.
С момента съемки "Сеньора Робинзона" прошло много лет, но такое впечатление, что время над актрисой не властно.
Пятнице не так давно исполнилось 70 лет, но, глядя на нее, никогда не подумаешь, что это пожилая женщина.
Похоже, из-за плотного графика Зеуди Арая просто забыла постареть, и практически не изменилась с момента выхода любимого фильма.
Красавица, не так ли?
Источник:
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И в самом деле старость решила обойти стороной, повезло с генетикой да и она сама думаю не мало усилий приложила . Замечательная женщина!)
Иначе такой красоты и молодости тела я объяснить не могу)
А автору походу пора купить очки, все фото отфотошоплены, на самом деле она наверно как высохший чернослив.