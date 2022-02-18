FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5556 постов • 711 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото

Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото (11 фото)

Автор:
18 февраля 2022 09:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   возраст   знаменитости   кино   роль   фильм   фото   
9868
11

Такое впечатление, что из-за плотного рабочего графика актриса просто забыла постареть. И она нереальна!

В далеком 1976 году картина «Синьор Робинзон» вышла на экраны, и весь мир увидел несравненную Зеуди Араю - исполнительницу роли Пятницы.


×
×

Темнокожая красавица с удивительно правильными чертами лица родилась 10 февраля 1951 года в семье эфиопского политика. Ее дядя был послом Эфиопии в Италии. Зеуди победила в конкурсе красоты в Эфиопии, однако ей всегда хотелось сниматься в кино. Будь она простой девчонкой из захолустной африканской деревушки, возможно, эта мечта никогда бы и не исполнилась, однако дочери дипломата было позволено большее, чем простым смертным.


В начале 70-х Зеуди знакомится с итальянским режиссером Л. Скаттини и получает свою первую роль в комедии «Девушка на внедорожнике». Под руководством Скаттини «Мисс Эфиопия» снимается еще в двух фильмах – «Девушка лунной кожи» и «Тело».


Конечно, первые шаги эфиопки не были сверхуспешными, однако девушку заметили и пригласили на роль Пятницы в комедии Серджо Корбуччи «Сеньор Робинзон». Фильм, в котором Зеуди сыграла обаятельную аборигенку, имел большой успех.


А для актрисы он стал неплохим трамплином в творчестве. После этой картины она снималась в неплохих фильмах с именитыми режиссерами, правда, зрители до сих пор ее помнят как Пятницу.


С момента съемки "Сеньора Робинзона" прошло много лет, но такое впечатление, что время над актрисой не властно.

Пятнице не так давно исполнилось 70 лет, но, глядя на нее, никогда не подумаешь, что это пожилая женщина.

Похоже, из-за плотного графика Зеуди Арая просто забыла постареть, и практически не изменилась с момента выхода любимого фильма.

Красавица, не так ли?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актриса   возраст   знаменитости   кино   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
39
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
fin4all 3 часа назад
Хороший пластический хирург + хороший фотошопер теперь называется "годы не берут".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
0
Артём Медведев 5 минут назад
Вау!!она потрясающе выглядит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Екатерина 9 минут назад
Зеуди Арая , как она прекрасна .
И в самом деле старость решила обойти стороной, повезло с генетикой да и она сама думаю не мало усилий приложила . Замечательная женщина!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Валерия 14 минут назад
Как они это делаю? Так молодо выглядеть с ума сойти!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
denis 15 минут назад
7 пятниц на неделе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Максим 16 минут назад
Во-первых там хорошая пластика. Во-вторых там особенности нации, плюс кровосмешение рас. ну и это как китаянки.. в 60 красотки а потом раз и сморщенный сухофрукт. НУ и сказать что красавица - хз по мне это все равно негритянка, никогда не считал их скажем так объектом для вожделения. да я расист).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Артём 23 минуты назад
Все таки есть что-то в этих женщинах таинственного. Мне кажется, что у них в какой-то шаманский рецепт
Иначе такой красоты и молодости тела я объяснить не могу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Атомный Крот Полчаса назад
Ротару, пожалуй, похуже выглядит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Яна Полчаса назад
Вау! Вот эта красотка! Достойно восхищения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
emporio_ss Полчаса назад
в пятницу такое увидеть
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Феофан 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Элитный тигр 41 минуту назад
Мне больше нравится вариант 1976 года.
А автору походу пора купить очки, все фото отфотошоплены, на самом деле она наверно как высохший чернослив.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
Помню в 80х на нее подрачивал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
mtonaka 52 минуты назад
Ни чего себе "старушка"! Надо делать динь-динь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
masson84 Час назад
динь динь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
LEPA Час назад
Отмылась немножко,но молодость даже фотожопом не вернёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: порнография
517
Комментарий удален. Причина: порнография
517
14k
Valiko 2 часа назад
Пятница 2900 пятниц спустя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
bum-bum 2 часа назад
автор, протрезвей!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Парнас Стаханов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Показать ещё
“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали “КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали 10 актёров и актрис, с которыми проще всего работать по признанию их коллег 10 актёров и актрис, с которыми проще всего работать по признанию их коллег Бабушка в окошке из сказки Александра Роу Бабушка в окошке из сказки Александра Роу Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться перед камерами Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться перед камерами Афроамериканка из «Брата-2» Афроамериканка из «Брата-2» Актрисы в нарядах с отсылками на свои фильмы Актрисы в нарядах с отсылками на свои фильмы
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

443306



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересности из разных стран мира
0
55
Интересности из разных стран мира
Кавказцы жестоко избили маму и дочку и, возможно, уйдут от ответственности
1
214
Кавказцы жестоко избили маму и дочку и, возможно, уйдут от ответственности
Набирающие популярность в сообществах
Коллекция из 37 старых Land Rover и запчастей к ним может стать вашей за 500.000 долларов
0
7
Коллекция из 37 старых Land Rover и запчастей к ним может стать вашей за 500.000 долларов
Новейший вертолет H160 «Гепард», с бесшумными лопастями, приступил к испытаниям
0
14
Новейший вертолет H160 «Гепард», с бесшумными лопастями, приступил к испытаниям
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91% — Windows 10 с пожизненной лицензией отдают за $16, а Windows 11 за $22
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91% — Windows 10 с пожизненной...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
3

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#история#в мире#забавно#автомир#девушки#Ynews#Москва
#Юмор#ватермарк#интересное#люди#автомобили#картинки#подборка#дети#мигранты#фильм
#интересно#животные#Россия#Приколы#дтп#кино#аварии#авто аварии#Спорт#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться