Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото

Темнокожая красавица с удивительно правильными чертами лица родилась 10 февраля 1951 года в семье эфиопского политика. Ее дядя был послом Эфиопии в Италии. Зеуди победила в конкурсе красоты в Эфиопии, однако ей всегда хотелось сниматься в кино. Будь она простой девчонкой из захолустной африканской деревушки, возможно, эта мечта никогда бы и не исполнилась, однако дочери дипломата было позволено большее, чем простым смертным.



