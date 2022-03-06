Злодейская дорожка в мировые звезды: актеры, ставшие знаменитыми на ролях «плохих парней»

Играя хороших парней, довольно просто завоевать зрительскую любовь и сопереживание, из-за чего немногие испытывают ярое желание играть злодеев. Однако некоторым актерам, благодаря своей харизме и правильному режиссерскому подходу, удалось добиться того же самого в отрицательных ампула.
Причём настолько, что некоторые из них надолго застряли в образах злодеев, но это ничуть не огорчило зрителей.
Малкольм Макдауэлл, хоть и продолжает сниматься в кино, но уже находится в довольно преклонном возрасте. Видимо, по этой причине его образы стали довольно неприметными. А ведь именно он стал символом «Заводного апельсина», исполнив роль Алекса, после чего он сходил с экранов в образе злодея.
Макдауэлл успел побывать в образе Калигулы, дьявола и даже Чикатило.
Испанский актер Хавьер Бардем, несмотря на попытки играть хороших парней, уже не избавиться от злодейского амплуа. А всему виной роль Антона Чигура в картине «Старикам тут не место», за которую он даже получил Оскар. Позже он побывал в образе Эскобара и выступил противником Бонда в «Координатах Скайфолл».
Недавно он появился в «Дюне», а это говорит о том, что актерский путь Бардема продолжается и, вероятно, мы увидим ещё ни одного отрицательного персонажа в его исполнении.
Кристофер Вальц, без сомнений, недооцененный актер. Популярность к нему пришла в весьма зрелом возрасте, когда малоизвестного актера приметил Тарантино, взяв его на роль Ганса Ланды в «Бесславные ублюдки». После этого он появлялся в паре фильмов «бондианы», где также показал своей харизмой, что роль плохих парней ему к лицу.
Хотя было и исключение: относительно добрый доктор Шульц в картине «Джанго освобожденный».
Случайно попавший в кино Денни Трехо редко выступает главным в кадре, но и на второстепенных ролях он прекрасно отыгрывает плохих парней. И это неудивительно, ведь актер 11 лет провел за решеткой и вел антисоциальный образ жизни. Поэтому ему прекрасно подходят образы заключенных или бандитов, как в фильмах «Отчаянный» или «Воздушная тюрьма».
В отличие от Моргана Фримена, Самюэл Л. Джексон не предстает в образе добродушных наставников и учителей. Любителям Marvel он знаком по роли Ника Фьюри, однако мировую известность он получил благодаря роли киллера Джулса Винфилда, прекрасно владеющего библией.
Неудивительно, что роль злого пожилого раба Стивена всё в том же «Джанго» досталась именно ему.
Роберт Де Ниро представал зрителю в разных образах, однако на пике он собрал целую коллекцию злодейских ролей. Особенно удачно ему удавались гангстерские образы как в «Крестном отце 2» или «Славных парнях». Конечно, нельзя обойти стороной и «Таксиста».
Злодейский опыт проявляется даже на второстепенных ролях. Например, в «Джокере», где Де Ниро сыграл циничного ведущего Мюррея. Очевидно, что его актерский талант явно находится вне времени, ведь ему удается оставаться ярким «плохим парнем» даже несмотря на возраст.
Когда речь заходит о Тиме Карри, мало кто вспоминает его значимые роли, но стоит показать эту злобную ухмылку работника отеля из «Один дома 2», всё сразу встает на свои места. А ведь именно он был тем жутким танцующим Пеннивайзом в фильме «Оно» 1990 года.
Конечно, чаще ему достаются эпизодические роли, но их он отыгрывает на полную, демонстрируя свой пугающий взгляд.
Ну и закончим актером, без которого этот список просто не может быть. Речь идет о Гэри Олдмене, потратившим долгие годы на то, чтобы уйти от образа злодея. А ведь после «Дракулы», «Пятого элемента» и «Леона», сделать это было довольно трудно.
Ведь зритель до сих пор помнит психически неуравновешенного агента Стэнсфилда. Так что именно злодейские роли полноценно раскрыли его потенциал.
А какой актер, по вашему мнению, лучше всего показал, какими должны быть «плохие парни»?
Источник:
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