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Злодейская дорожка в мировые звезды: актеры, ставшие знаменитыми на ролях «плохих парней»

Злодейская дорожка в мировые звезды: актеры, ставшие знаменитыми на ролях «плохих парней» (17 фото)

Автор:
06 марта 2022 23:25
Сообщество : Кино
Метки: актеры кино   злодеи в кино   знаменитости   знаменитые роли   кино   кинозлодеи   фильмы   
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Играя хороших парней, довольно просто завоевать зрительскую любовь и сопереживание, из-за чего немногие испытывают ярое желание играть злодеев. Однако некоторым актерам, благодаря своей харизме и правильному режиссерскому подходу, удалось добиться того же самого в отрицательных ампула.

Причём настолько, что некоторые из них надолго застряли в образах злодеев, но это ничуть не огорчило зрителей.


Малкольм Макдауэлл, хоть и продолжает сниматься в кино, но уже находится в довольно преклонном возрасте. Видимо, по этой причине его образы стали довольно неприметными. А ведь именно он стал символом «Заводного апельсина», исполнив роль Алекса, после чего он сходил с экранов в образе злодея.

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Макдауэлл успел побывать в образе Калигулы, дьявола и даже Чикатило.

Испанский актер Хавьер Бардем, несмотря на попытки играть хороших парней, уже не избавиться от злодейского амплуа. А всему виной роль Антона Чигура в картине «Старикам тут не место», за которую он даже получил Оскар. Позже он побывал в образе Эскобара и выступил противником Бонда в «Координатах Скайфолл».

Недавно он появился в «Дюне», а это говорит о том, что актерский путь Бардема продолжается и, вероятно, мы увидим ещё ни одного отрицательного персонажа в его исполнении.

Кристофер Вальц, без сомнений, недооцененный актер. Популярность к нему пришла в весьма зрелом возрасте, когда малоизвестного актера приметил Тарантино, взяв его на роль Ганса Ланды в «Бесславные ублюдки». После этого он появлялся в паре фильмов «бондианы», где также показал своей харизмой, что роль плохих парней ему к лицу.

Хотя было и исключение: относительно добрый доктор Шульц в картине «Джанго освобожденный».


Случайно попавший в кино Денни Трехо редко выступает главным в кадре, но и на второстепенных ролях он прекрасно отыгрывает плохих парней. И это неудивительно, ведь актер 11 лет провел за решеткой и вел антисоциальный образ жизни. Поэтому ему прекрасно подходят образы заключенных или бандитов, как в фильмах «Отчаянный» или «Воздушная тюрьма».

В отличие от Моргана Фримена, Самюэл Л. Джексон не предстает в образе добродушных наставников и учителей. Любителям Marvel он знаком по роли Ника Фьюри, однако мировую известность он получил благодаря роли киллера Джулса Винфилда, прекрасно владеющего библией.

Неудивительно, что роль злого пожилого раба Стивена всё в том же «Джанго» досталась именно ему.

Роберт Де Ниро представал зрителю в разных образах, однако на пике он собрал целую коллекцию злодейских ролей. Особенно удачно ему удавались гангстерские образы как в «Крестном отце 2» или «Славных парнях». Конечно, нельзя обойти стороной и «Таксиста».

Злодейский опыт проявляется даже на второстепенных ролях. Например, в «Джокере», где Де Ниро сыграл циничного ведущего Мюррея. Очевидно, что его актерский талант явно находится вне времени, ведь ему удается оставаться ярким «плохим парнем» даже несмотря на возраст.

Когда речь заходит о Тиме Карри, мало кто вспоминает его значимые роли, но стоит показать эту злобную ухмылку работника отеля из «Один дома 2», всё сразу встает на свои места. А ведь именно он был тем жутким танцующим Пеннивайзом в фильме «Оно» 1990 года.

Конечно, чаще ему достаются эпизодические роли, но их он отыгрывает на полную, демонстрируя свой пугающий взгляд.

Ну и закончим актером, без которого этот список просто не может быть. Речь идет о Гэри Олдмене, потратившим долгие годы на то, чтобы уйти от образа злодея. А ведь после «Дракулы», «Пятого элемента» и «Леона», сделать это было довольно трудно.

Ведь зритель до сих пор помнит психически неуравновешенного агента Стэнсфилда. Так что именно злодейские роли  полноценно раскрыли его потенциал.

А какой актер, по вашему мнению, лучше всего показал, какими должны быть «плохие парни»?

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Метки: актеры кино   злодеи в кино   знаменитости   знаменитые роли   кино   кинозлодеи   фильмы   

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Андрей Ма-С 2 часа назад
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Ego sum qui sum 42 секунды назад
как ее можно было забыть

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Deniss Полчаса назад
Joe Pesci
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10k
Александр 40 минут назад
Хопкинс смотрит на этот список с улыбкой.
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9k
Павел 56 минут назад
Панин.
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_Квантовый_Художник_ 2 часа назад
Главный злодей всех времен и народов.
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Алекс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Александр 3 часа назад
Что Де-Ниро, что Гарри Олдмэн - гениальные актёры! Они одинаково хорошо преподносят зрителю любые роли!
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Антибиотик
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