Злодейская дорожка в мировые звезды: актеры, ставшие знаменитыми на ролях «плохих парней»

Причём настолько, что некоторые из них надолго застряли в образах злодеев, но это ничуть не огорчило зрителей.

Малкольм Макдауэлл, хоть и продолжает сниматься в кино, но уже находится в довольно преклонном возрасте. Видимо, по этой причине его образы стали довольно неприметными. А ведь именно он стал символом «Заводного апельсина», исполнив роль Алекса, после чего он сходил с экранов в образе злодея.