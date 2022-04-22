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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5741 пост • 722 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Дети-актёры, чья жизнь сложилась удачнее, чем у Маколея Калкина

Дети-актёры, чья жизнь сложилась удачнее, чем у Маколея Калкина

Автор:
22 апреля 2022 19:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   дети   знаменитости   кино   люди   слава   съемки   
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8
Те, кто застали эпоху видеокассет и переводов Володарского, точно знали, какой самый известный ребёнок-актёр. Его мгновенный взлёт и столь же стремительное падение - печальная, но, к сожалению, классическая история Голливуда.
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Источник:

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Метки: актеры   голливуд   дети   знаменитости   кино   люди   слава   съемки   
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14  комментариев
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4k
Andrey Abramov 58 минут назад
А как же?
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466
imho 5 минут назад
А как же Хэйли Осмент?
Плати вперед с ним очень нравится.
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192
VDVForever Полчаса назад
Джоди Фостер, Кристиан Бейл еще
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8k
a_komolow Полчаса назад
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1k
GoInDown 44 минуты назад
Ептить колотить сестры страшные. Это их жизнью разгульной так потаскало?
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2k
Sergius SPb 52 минуты назад
Вот в СССРе детей актеров как правило находили из толпы.
В Голливуде родители своих детей сызмальства пропихивают в кинобизнес, агенты, просмотры,портфолио.
А в кино-начальниках там ванштейны, можете себе представить на что там идут родители и детишки в мечтах о славе.
Мани,мани....
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−12
Ростислав Час назад
А как же Кристиан Бейл?!
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1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
сёстры Олсэн страшилы какие то стали, а Маколей вроде в себя пришёл и неплохо живёт сейчас
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381
Денис Веселов 2 часа назад
Олсен, какая именно играла, кино года 2017 +/-.
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1k
Fiverknot 3 часа назад
Олсен просто страшилища,простите за прямоту.
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