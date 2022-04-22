Дети-актёры, чья жизнь сложилась удачнее, чем у Маколея Калкина

Свою первую роль в кино он сыграл в восемь лет: он, в смешной кепке с козырьком "из будущего" не одобрял Марти МакФлая ("Назад в будущее 2"). Его недовольное покачивание головой так хорошо ему удалось, что он и дальше попадает на афиши, с каждой ролью собирая самые разные номинации на разные молодёжные премии.

Его поддерживают родственники и друзья: родители, чтобы перебраться из Айовы в Лос-Анджелес, продают семейное дело. Открыл юного Вуда, кстати, Дэвид Финчер! Он тогда снимал клипы и для одного из них нужно было несколько детей, среди которых был Элайджа.

Элайджа снимался много, очень много. В 1993 году он сыграл Гекльберри Финна, а потом в паре с уже очень известным Маколеем Калкиным он снялся в триллере "Добрый сынок". Про провальный "Норт" 1994 года говорить много не стоит, но и в нём отметили игру юного Вуда.

К съёмкам "Властелина колец" у Элайджи багаж был очень богатым, даже больше чем у некоторых взрослых его партнёров по фильму.