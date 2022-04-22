Дети-актёры, чья жизнь сложилась удачнее, чем у Маколея Калкина

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Те, кто застали эпоху видеокассет и переводов Володарского, точно знали, какой самый известный ребёнок-актёр. Его мгновенный взлёт и столь же стремительное падение - печальная, но, к сожалению, классическая история Голливуда.
Актёрская профессия - вещь непостоянная, в одном возрасте можно быть настоящей востребованной звездой, но при переходе в другой - потеряться и не найти свою нишу. Но есть и счастливые примеры детей, которые стали если не звёздами первой величины, то, по крайней мере, востребованными актёрами.
Кирстен Данст
Уже в три года, благодаря матери, Кирстен начала сниматься в рекламе. Модные съёмки, ТВ, а в шесть лет девочка дебютировала у Вуди Аллена. В 11 лет она работала в одном кадре с Питтом, а в 13 сыграла в "Джуманджи", где даже как-то выделялась своей взрослостью, на фоне странно ведущих себя настоящих взрослых. Спокойный голос, пристальный взгляд, сдержанная красота - это то, что позволило ей перейти от детских ролей во взрослые, чтобы не застрять в образе ребёнка, который так настойчиво везде пихала её дражайшая матушка.
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Курт Рассел
"Как тебе такое, паренек: я дам тебе четвертак, если ты хорошенько стукнешь меня по голени" - вот с этой фразой Элвиса Пресли Курт и вошёл в большое кино. Через 16 лет он, кстати сыграет короля рок-нн-ролла в байопике "Элвис".
Мальчика позвали сыграть в вестерн "Дьявольские силки", а в 14 лет им заинтересовался Уолт Дисней. Нет, не студия - сами мистер Дисней. В 1966 году он умер и считается, что он вывел на листочке "Курт Рассел" и скончался. Этот жест восприняли как призыв к действию: Курт заключил со студией контракт на 10 лет и в 1970-х стал их настоящей звездой. Через много лет эта же судьба постигнет и Майли Сайрус, и Линдси Лохан, и Зака Эфрона.
Ну а потом мы уже знаем Курта как известного борца со всякими инопланетянами, спасителя президентов и стрелка Дикого Запада.
Мальчика позвали сыграть в вестерн "Дьявольские силки", а в 14 лет им заинтересовался Уолт Дисней. Нет, не студия - сами мистер Дисней. В 1966 году он умер и считается, что он вывел на листочке "Курт Рассел" и скончался. Этот жест восприняли как призыв к действию: Курт заключил со студией контракт на 10 лет и в 1970-х стал их настоящей звездой. Через много лет эта же судьба постигнет и Майли Сайрус, и Линдси Лохан, и Зака Эфрона.
Ну а потом мы уже знаем Курта как известного борца со всякими инопланетянами, спасителя президентов и стрелка Дикого Запада.
Элайджа Вуд
Свою первую роль в кино он сыграл в восемь лет: он, в смешной кепке с козырьком "из будущего" не одобрял Марти МакФлая ("Назад в будущее 2"). Его недовольное покачивание головой так хорошо ему удалось, что он и дальше попадает на афиши, с каждой ролью собирая самые разные номинации на разные молодёжные премии.
Его поддерживают родственники и друзья: родители, чтобы перебраться из Айовы в Лос-Анджелес, продают семейное дело. Открыл юного Вуда, кстати, Дэвид Финчер! Он тогда снимал клипы и для одного из них нужно было несколько детей, среди которых был Элайджа.
Элайджа снимался много, очень много. В 1993 году он сыграл Гекльберри Финна, а потом в паре с уже очень известным Маколеем Калкиным он снялся в триллере "Добрый сынок". Про провальный "Норт" 1994 года говорить много не стоит, но и в нём отметили игру юного Вуда.
К съёмкам "Властелина колец" у Элайджи багаж был очень богатым, даже больше чем у некоторых взрослых его партнёров по фильму.
Его поддерживают родственники и друзья: родители, чтобы перебраться из Айовы в Лос-Анджелес, продают семейное дело. Открыл юного Вуда, кстати, Дэвид Финчер! Он тогда снимал клипы и для одного из них нужно было несколько детей, среди которых был Элайджа.
Элайджа снимался много, очень много. В 1993 году он сыграл Гекльберри Финна, а потом в паре с уже очень известным Маколеем Калкиным он снялся в триллере "Добрый сынок". Про провальный "Норт" 1994 года говорить много не стоит, но и в нём отметили игру юного Вуда.
К съёмкам "Властелина колец" у Элайджи багаж был очень богатым, даже больше чем у некоторых взрослых его партнёров по фильму.
Сёстры Олсен
На площадке ситкома "Полный дом" возникла проблема: нужен был годовалый малыш, но по закону трудового кодекса снимать подолгу его нельзя. Вот так и получилось, что крошки Мэри-Кейт и Эшли Олсен подменяли друг друга на съёмках на протяжении целых семи лет!
В шесть лет девочки уже были предпринимательницами: у них была своя кинокомпания Dualstar, где сестрички отбирали и читали сценарии, продюсировали. С помощью профессионалов, конечно же. Почти все их детские фильмы сделаны были при участии Dualstar. Последняя картина была снята в 2004 году: "Мгновения Нью-Йорка", которые провалились. Девушкам исполнилось 18 лет и они больше не играли ни вместе, ни по отдельности. Кино взяла на себя младшая сестра близняшек - Элизабет, которая кстати, полгода училась во МХАТе и очень впечатлилась русской культурой и людьми.
В шесть лет девочки уже были предпринимательницами: у них была своя кинокомпания Dualstar, где сестрички отбирали и читали сценарии, продюсировали. С помощью профессионалов, конечно же. Почти все их детские фильмы сделаны были при участии Dualstar. Последняя картина была снята в 2004 году: "Мгновения Нью-Йорка", которые провалились. Девушкам исполнилось 18 лет и они больше не играли ни вместе, ни по отдельности. Кино взяла на себя младшая сестра близняшек - Элизабет, которая кстати, полгода училась во МХАТе и очень впечатлилась русской культурой и людьми.
Джозеф Гордон-Левитт
Гордон-Левитт вошёл в кино как "ученик номер один" в эпизоде "Бетховена". Еще он был "мальчиком номер один" в сериале "Она написала убийство".
А вот в драме "Там, где течёт река" у него уже была прямо роль-роль. Его юный Норман Маклин живёт в семье священника, который с детства прививает детям строгие моральные правила и учит мальчика литературному слогу. Джозеф практически не говорил на съёмке - голос его персонажа, звучащий за кадром, принадлежит уже взрослому Норману, а мальчик просто блестяще играл только жестами и мимикой.
Он снимался так много, что в начале 2000-х Джозефа стало слишком много и он стал тщательнее подходить к выбору своих проектов.
А вот в драме "Там, где течёт река" у него уже была прямо роль-роль. Его юный Норман Маклин живёт в семье священника, который с детства прививает детям строгие моральные правила и учит мальчика литературному слогу. Джозеф практически не говорил на съёмке - голос его персонажа, звучащий за кадром, принадлежит уже взрослому Норману, а мальчик просто блестяще играл только жестами и мимикой.
Он снимался так много, что в начале 2000-х Джозефа стало слишком много и он стал тщательнее подходить к выбору своих проектов.
Дрю Бэрримор
В 1982 году Дрю была настоящей белокурой куколкой и активно раздавала интервью после выхода фильма "Инопланетянин". СМИ называли её продолжательницей актёрской династии: дедушка Дрю (а также его брат и сестра) был звездой немного кино, папа тоже играл везде где только мог и казалось, что у девочки другого выбора-то и нет.
А потом вышла картина "Порождающая огонь" - одна из первых экранизаций молодого Стивена Кинга, чей талант только-только начал замечать Голливуд. Там Дрю сыграла девочку с навыками пирокинеза.
К 14 годам Бэрримор не вылезала из легендарного клуба "Студия 54", была зависима от наркотиков, даже пыталась покончить с собой. Уже в 15 лет Дрю выбралась из этой ямы, съехала от родных и начала самостоятельную жизнь. В 1990-е она стала одной из самых известных актрис Голливуда.
А потом вышла картина "Порождающая огонь" - одна из первых экранизаций молодого Стивена Кинга, чей талант только-только начал замечать Голливуд. Там Дрю сыграла девочку с навыками пирокинеза.
К 14 годам Бэрримор не вылезала из легендарного клуба "Студия 54", была зависима от наркотиков, даже пыталась покончить с собой. Уже в 15 лет Дрю выбралась из этой ямы, съехала от родных и начала самостоятельную жизнь. В 1990-е она стала одной из самых известных актрис Голливуда.
Жан-Пьер Лео
Он тоже выходец из Disney. Прекрасно оживлял блокбастеры Спилберга и подыгрывал маститым голливудским актёрам. С его роли в фильме "Четыреста ударов" началась новая волна. Трюффо перебрал несколько сотен мальчишек на роль и выбрал Лео: "Мы оба были бунтарями". Мальчик добавил образу Дуанеля свою агрессию, которой недоставало самому Трюффо.
Жан-Пьер взрослел, ему повезло работать с ключевыми режиссёрами новой волны - Пазолини, Кокто, Бертолуччи.
Жан-Пьер взрослел, ему повезло работать с ключевыми режиссёрами новой волны - Пазолини, Кокто, Бертолуччи.
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В Голливуде родители своих детей сызмальства пропихивают в кинобизнес, агенты, просмотры,портфолио.
А в кино-начальниках там ванштейны, можете себе представить на что там идут родители и детишки в мечтах о славе.
Мани,мани....
Сразу видно, что взяли "из толпы".