После очередной оговорки Байден разрешил называть себя "Биденом"

Дедушка Бидон в очередной раз отжигает.
У Джо Байдена случился очередной конфуз. Выступая в Орегоне, президент США захотел поблагодарить местных представителей конгресса, однако фамилия члена палаты представителей для него оказалась слишком сложной. После нескольких попыток произнести "Брюменауэр" Байден сдался.
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"Можете звать меня Биден. Джо Биден", - заявил после извинений глава Белого дома, позволив отныне коверкать его имя.
Впрочем, оговорки и другие мелкие неурядицы, в которые то и дело попадает глава США, похоже, стали обычным явлением для Байдена. Кто-то подшучивает над дедушкой Бидоном, а кто-то прогнозирует старичку с деменцией скорую кончину и делает ставки на его смерть уже в текущем году. Сам же он заявляет, что готов баллотироваться на следующий президентский пост, и эти заявления вызывают тревогу: если сейчас с главой страны происходит столько странностей, то что будет с ним через пару лет?
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АНТИФИШКИ
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