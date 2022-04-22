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После очередной оговорки Байден разрешил называть себя "Биденом"

После очередной оговорки Байден разрешил называть себя "Биденом"

Автор:
22 апреля 2022 12:49
Сообщество : Политика
Метки: Оговорка   байден   бидон   видео   деменция   ошибся   политика   сложная фамилия   смешно   
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Дедушка Бидон в очередной раз отжигает.

У Джо Байдена случился очередной конфуз. Выступая в Орегоне, президент США захотел поблагодарить местных представителей конгресса, однако фамилия члена палаты представителей для него оказалась слишком сложной. После нескольких попыток произнести "Брюменауэр" Байден сдался.


"Можете звать меня Биден. Джо Биден", - заявил после извинений глава Белого дома, позволив отныне коверкать его имя.


Впрочем, оговорки и другие мелкие неурядицы, в которые то и дело попадает глава США, похоже, стали обычным явлением для Байдена. Кто-то подшучивает над дедушкой Бидоном, а кто-то прогнозирует старичку с деменцией скорую кончину и делает ставки на его смерть уже в текущем году. Сам же он заявляет, что готов баллотироваться на следующий президентский пост, и эти заявления вызывают тревогу: если сейчас с главой страны происходит столько странностей, то что будет с ним через пару лет?

Источник:

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Метки: Оговорка   байден   бидон   видео   деменция   ошибся   политика   сложная фамилия   смешно   
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7k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Frank Borman 11 минут назад
Да че уж там. Бидон штопанный. Хорошо, что Тазиком себя не назвал.
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34k
Mamin Sibiriak 24 минуты назад
От Биден до биде - один шаг.
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Слепой Пью Полчаса назад
Метко Бидона назвал Саня во Флориде: Пациент Белого дома!
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Shtoppi Час назад
Похоже этот маразматик просто на должности значится, а страной рулят другие люди.
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15
eutace Shtoppi 48 минут назад
только сейчас это понял?
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13k
Kucher Час назад
Мы всегда знали, что он Бидон. Теперь и до него это дошло
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Было Чёрное Ведро, тепер Чёрный Бидон. Дарт Бидон
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Да в России его и так Бидоном зовут. Но теперь - с разрешения. ))
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