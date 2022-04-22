После очередной оговорки Байден разрешил называть себя "Биденом"

"Можете звать меня Биден. Джо Биден", - заявил после извинений глава Белого дома, позволив отныне коверкать его имя.





Впрочем, оговорки и другие мелкие неурядицы, в которые то и дело попадает глава США, похоже, стали обычным явлением для Байдена. Кто-то подшучивает над дедушкой Бидоном, а кто-то прогнозирует старичку с деменцией скорую кончину и делает ставки на его смерть уже в текущем году. Сам же он заявляет, что готов баллотироваться на следующий президентский пост, и эти заявления вызывают тревогу: если сейчас с главой страны происходит столько странностей, то что будет с ним через пару лет?