20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью

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Наша жизнь полна сюрпризов - и никогда не знаешь, когда она подкинет очередной, и окажется ли он приятным. Всем знакома история с ожиданиями и реальностью, когда мы получаем совсем не то, что представляли изначально. Посмотрим на несколько таких примеров от пользователей сети!
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"Моей дочери сделали макияж. Она расстроилась из-за того, что я не могла узнать, что на самом деле она в образе Эльзы из мультика "Холодное сердце"
В одном ресторане Лондона закончились булочки, и это было их решение - заменить их бутербродом и картошкой
"Это мой первый торт, и я хотела сделать осьминога. В какой-то момент что-то пошло не так"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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