20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью

Наша жизнь полна сюрпризов - и никогда не знаешь, когда она подкинет очередной, и окажется ли он приятным. Всем знакома история с ожиданиями и реальностью, когда мы получаем совсем не то, что представляли изначально. Посмотрим на несколько таких примеров от пользователей сети!

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"Попыталась раскрасить тыкву. Кажется, что-то пошло не так" 0 Источник:

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Повар в Италии подал эту пиццу американскому туристу 0 Источник:

"Моей дочери сделали макияж. Она расстроилась из-за того, что я не могла узнать, что на самом деле она в образе Эльзы из мультика "Холодное сердце" 0 Источник:

Не очень привлекательный тост с авокадо 0 Источник:

Хотели сделать копию картины. Ну, почти получилось 0 Источник:

"Бургер с картошкой.. Я ожидал что-то другое.." 0 Источник:

"В школе написали, что будут выдавать чипсы к обеду бесплатно. Вот что я получил" 0 Источник:

"Мы просто решили повторить фотосессию из интернета с нашей кошкой.." 0 Источник:

"Муж заказал тарелку с нашим изображением..." 0 Источник:

В одном ресторане Лондона закончились булочки, и это было их решение - заменить их бутербродом и картошкой 0 Источник:

"Заказала эту маску в сети. Вот что пришло" 0 Источник:

"Муж взялся делать торт на день рождения дочери. Ожидания и реальность" 0 Источник:

"Это мой первый торт, и я хотела сделать осьминога. В какой-то момент что-то пошло не так" 0 Источник:

"Как я попросила сделать маникюр, и что я получила" 0 Источник:

Почти как на картинке! 0 Источник:

"Мама заказала декоративный венок на китайском сайте. Вот что пришло" 0 Источник:

Ожидания и реальность слегка не совпали 0 Источник:

Тот случай, когда заказываешь одежду в онлайн-магазине 0 Источник:

"А вот мое разочарование" 0 Источник: