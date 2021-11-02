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20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью

20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью (21 фото)

Автор:
02 ноября 2021 15:11
Сообщество : Юмор
Метки: Ожидания vs реальность   Юмор   ожидание и реальность   подборка   приколы   смешно   смешные фото   фото   
543
21
Наша жизнь полна сюрпризов - и никогда не знаешь, когда она подкинет очередной, и окажется ли он приятным. Всем знакома история с ожиданиями и реальностью, когда мы получаем совсем не то, что представляли изначально. Посмотрим на несколько таких примеров от пользователей сети!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ожидания vs реальность   Юмор   ожидание и реальность   подборка   приколы   смешно   смешные фото   фото   
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Victor 57 минут назад
кто додумался измерять печеньку в миллилитрах?
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Максим Максимов 13 минут назад
а ОРИГИНАЛ маски по мотивам "Чужого" - классная
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mercure

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