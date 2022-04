Тем временем, командир голландского экипажа запросил разрешения на взлет. Диспетчер в ответ дал инструкцию по набору высоты и последующему занятию воздушного коридора. Летчики восприняли это как команду взлетать. Командир ответил диспетчеру "We’re at take off". Испанец подумал, что эта фраза означает "Мы - на стартовой позиции" и ответил "ОК". Однако летчик имел в виду "Мы взлетаем!", а "ОК" он, очевидно, понял как подтверждение.



Решив, что "американец" уже освободил полосу, экипаж перевел двигатели на форсажный режим, отпустил тормоза и выдвинул закрылки. Огромная машина начала разгон. Катящегося прямо на нее американского "Боинга" пилоты не видели, поскольку над аэродромом стоял густой туман.



Экипажи авиалайнеров заметили друг друга, только когда расстояние между ними сократилось до 700 метров. В этот момент прерывать разбег было уже поздно. Американский пилот резко свернул влево, чтобы съехать с бетонки, а голландский - попытался "подорвать" машину и перескочить через препятствие, изо всех сил дернув штурвал на себя. Но скорость была еще недостаточной.