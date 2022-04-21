27 марта 1977 года, в аэропорту Лос-Родеос на испанском курортном островке Тенерифе произошла крупнейшая в мировой истории авиакатастрофа. Из-за столкновения двух гигантских авиалайнеров "Боинг-747", принадлежавших голландской авиакомпании KLM и американской Pan American, оба самолета сгорели и при этом погибли 583 человека из 644 находившихся на их бортах.
К столь жуткой трагедии привело взаимное непонимание экипажей обоих воздушных судов и авиадиспетчера, наложившееся на сложные погодные условия. Все началось с того, что "Боинг" KLM занял стартовую позицию в начале взлетной полосы, а ему навстречу от противоположного конца полосы двигался американский "Боинг", получивший распоряжение примерно в середине пути свернуть на боковую рулежную дорожку №3.
Однако командир экипажа не понял диспетчера, говорившего с сильным испанским акцентом, и решил, что ему надо свернуть на следующую дорожку №4, расположенную гораздо дальше. Вместо того чтобы переспросить, он продолжил двигаться по прямой.
Тем временем, командир голландского экипажа запросил разрешения на взлет. Диспетчер в ответ дал инструкцию по набору высоты и последующему занятию воздушного коридора. Летчики восприняли это как команду взлетать. Командир ответил диспетчеру "We’re at take off". Испанец подумал, что эта фраза означает "Мы - на стартовой позиции" и ответил "ОК". Однако летчик имел в виду "Мы взлетаем!", а "ОК" он, очевидно, понял как подтверждение.
Решив, что "американец" уже освободил полосу, экипаж перевел двигатели на форсажный режим, отпустил тормоза и выдвинул закрылки. Огромная машина начала разгон. Катящегося прямо на нее американского "Боинга" пилоты не видели, поскольку над аэродромом стоял густой туман.
Экипажи авиалайнеров заметили друг друга, только когда расстояние между ними сократилось до 700 метров. В этот момент прерывать разбег было уже поздно. Американский пилот резко свернул влево, чтобы съехать с бетонки, а голландский - попытался "подорвать" машину и перескочить через препятствие, изо всех сил дернув штурвал на себя. Но скорость была еще недостаточной.
Огромный самолет так резко задрал нос вверх, что его хвост ударился о бетон ВПП и прочертил по нему несколько десятков метров, высекая сноп искр. Еще через пару секунд KLM все-таки оторвался на несколько метров от земли, но в 17:06:50 на скорости 300 километров в час страшный удар четырех стоек шасси Боинга KLM срезал салон первого класса и верх фюзеляжа Боинга PAN Am по всей длине. Хвост и кабина Боинга PAN Am с грохотом отвалились и уткнулись в бетон ВПП, топливо из развороченных баков KLM вылилось сверху на Pan Am и полосу и мгновенно воспламенилось. У Боинга KLM ударом оторвало первый двигатель и все стойки шасси, самолет успел пролететь несколько десятков метров и упал на полосу, по которой его тащило еще около трехсот метров, затем, уже полностью охваченный пламенем, он развернулся поперек полосы, превратившись в крематорий для всех 248 человек на борту.
Протараненный американский "Боинг" окатило горящим керосином и он тоже вспыхнул. 326 пассажиров и девять членов экипажа погибли при ударе или сгорели, не сумев выбраться из охваченного пламенем фюзеляжа, но 61 человек, которым достались места в носовом салоне, все же смогли спастись, выпрыгнув через передние двери и аварийные люки.
Расследование возложило основную вину за произошедшее на погибший в полном составе экипаж голландского "Боинга", обязав авиакомпанию KLM выплатить компенсации семьям всех жертв авиакатастрофы.
Трагедий такого масштаба более не происходило ни в аэропортах, ни в воздухе, поскольку вероятность одновременной гибели сразу двух переполненных пассажирами суперлайнеров - крайне мала. Однако столкновения и падения воздушных судов многократно случались и в дальнейшем. Конечно, не это повод отказываться от полетов, просто надо помнить, что от судьбы не уйдешь, а полностью безопасных видов транспорта не существует.
Источник:
АНТИФИШКИ
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P.S. В русском языке есть такая фраза-"Раздайся море-говно плывет".
Но, возможно это как раз про случай, когда "инструкции писаны кровью" и подобные правила появились в т.ч. на основе данного происшествия, позже
Не понятно в чём вина голландского экипажа, если американцы не выполнили приказ диспетчера?