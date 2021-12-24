7 крупнейших кораблекрушений XX века, сравнимых с гибелью «Титаника»

«Генерал Слокам» – американский экскурсионный пароход, который курсировал вдоль побережья Нью-Йорка. В роковой день 15 июня 1904 года пароход был заказан немецкой Евангелическо-лютеранской церковью св. Марка. Прокатиться на корабле решило 1358 человек, из них 745 детей и 500 женщин.

В 9.30 корабль отошел от берега, а к 10 утра неожиданно загорелась рубка, где хранилось топливо. Деревянный корпус, покрытый легковоспламеняющимися красками, стал причиной быстрого распространения пожара.

Неожиданностью для всех стала полная непригодность спасательных жилетов, оказавшихся бутафорией, а также ветхие шлюпки и дырявые пожарные рукава. Не сумев повлиять на ситуацию, экипаж парохода стал невольным свидетелем гибели 1021 пассажира. Катастрофа признается крупнейшим кораблекрушением в истории США.

«Монблан», 1917 год