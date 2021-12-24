7 крупнейших кораблекрушений XX века, сравнимых с гибелью «Титаника»

Среди всех морских катастроф наиболее известно крушение «Титаника». Но помимо её в XX веке произошли десятки крупных аварий.
Они не стали сюжетом для голливудских фильмов, остовы этих кораблей до сих пор таятся на морском дне, а судьба их пассажиров оказалась забыта обществом.
«Генерал Слокам», 1904 год
«Генерал Слокам» – американский экскурсионный пароход, который курсировал вдоль побережья Нью-Йорка. В роковой день 15 июня 1904 года пароход был заказан немецкой Евангелическо-лютеранской церковью св. Марка. Прокатиться на корабле решило 1358 человек, из них 745 детей и 500 женщин.
В 9.30 корабль отошел от берега, а к 10 утра неожиданно загорелась рубка, где хранилось топливо. Деревянный корпус, покрытый легковоспламеняющимися красками, стал причиной быстрого распространения пожара.
Неожиданностью для всех стала полная непригодность спасательных жилетов, оказавшихся бутафорией, а также ветхие шлюпки и дырявые пожарные рукава. Не сумев повлиять на ситуацию, экипаж парохода стал невольным свидетелем гибели 1021 пассажира. Катастрофа признается крупнейшим кораблекрушением в истории США.
«Монблан», 1917 год
«Монблан» – канадский грузовой корабль, перевозивший 2500 тонн взрывчатки. 6 декабря он столкнулся с пассажирским кораблем «Имо» в порту канадского города Галифакс.
В результате столкновения «Монблан» загорелся, а спустя 20 минут взорвался. Энергия взрыва оказалась эквивалентна взрыву 2,9 килотонн тротила. Взрывная волна разрушила полгорода. Жертвами катастрофы стали 1963 человека, более 2000 пропали без вести, 9000 получили ранения, 300 из них позже скончались.
Взрыв на «Монблане» учёные признают сильнейшим взрывом, устроенным человеком в доядерную эпоху.
«Индигирка», 1939 год
Советский пароход, использовавшийся в системе ГУЛАГ для перевозки грузов и освобождённых заключенных.
12 декабря судно выполняло очередной рейс и у острова Хоккайдо попало в сильный шторм. Капитан парохода ошибся в навигации и налетел на скалы. Корабль повалился набок и сел на мель в полузатопленном состоянии.
745 человек, большая часть которых закрылась в трюмах, захлебнулись водой. Позднее западная пресса назвала морскую трагедию «советским Титаником». Сесть на «Индигирку» по счастливой случайности не успел знаменитый инженер Сергей Королёв, репрессированный в 1938 году.
«Ориа», 1944 год
Немецкий пароход. В 1943 году силы Вермахта разбили союзников на архипелаге Додеканес. В плен попали более 4 000 итальянцев, переметнувшихся ранее на сторону англичан.
Корабль «Ориа» вёз пленников в Грецию, попал у острова Патроклос в шторм и налетел на скалы. Из 4 тысяч военнопленных выжил 21 человек. Из 161 члена экипажа катастрофу пережило только семеро.
«Тоя Мару» 1954 год
Японский паром, выполнявший рейсы между островами Хоккайдо и Хонсю. В сентябре 1954 года попал в шторм, бросил якорь, но оказался захвачен стихией и потерял управление. Корабль перевернулся и утянул с собой на дно около 1500 человек. Точное число пассажиров до сих пор не выяснено.
«Hsuan Huai», 1948 год
Китайский пароход, который пытался спасти беженцев – сторонников республиканской партии Гоминьдан, которые проигрывали Гражданскую войну коммунистам.
В ноябре 1948 года корабль проплывал мимо порта города Инкоу. Солдаты закурили и случайно бросили окурки в бочок с бензином, приняв жидкость за воду.
Чуда не произошло. Начался пожар, в результате погибло более 6 тысяч человек, из них 2 тысячи солдат. Оценка признаётся приблизительной, поскольку детали катастрофы китайские власти не раскрывают. По количеству жертв, эта самая крупная морская катастрофа.
«Донья Пас» 1987 год
Еще один пассажирский паром, курсировавший на Филиппинах. В декабре 1987 года корабль столкнулся с нефтяным танкером. Нефть разлилась по воде и загорелась, перенеся пламя на оба корабля.
Оба судна затонули. Так получилось, что экипаж «Донья Пас» перевозил множество безбилетников, а потому точное количество жертв неизвестно. По приблизительным оценкам, вода поглотила около 4300 пассажиров, и эта авария стала крупнейшей катастрофой, произошедшей в мирное время.
К сожалению, кораблекрушения не прекратились и в наше время. Остаётся лишь надеяться, что в будущем благодаря развитию технологий и экипаж перестанет ошибаться, и аварий не останется.
Источник:
- Почему крылья "Кукурузника" Ан-2 всегда были обтянуты тканью
- 7 разновидностей брака в мире, о которых многие и не подозревали
- В чём реальное отличие между словами «сэр» и «мистер»
- Кто главный на МКС?
- Где обнаружили окаменелость многоножки размером с машину
Понравилось23
Крушение парома «Эстония» морская катастрофа, произошедшая ночью 28 сентября 1994 года. Паром находился в пути из Таллина в Стокгольм. На его борту было 803 пассажира и 186 членов экипажа. Спасены только 138 человек (один из которых позже умер в больнице), погибли и пропали без вести 852 человека (обнаружены тела лишь 94 погибших).