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Сообщество Без кота и жизнь не та 1251 пост • 430 подписчиков подписаться
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18 фотографий чёрных котов — милых, крутых, забавных и приносящих в дом только радость

18 фотографий чёрных котов — милых, крутых, забавных и приносящих в дом только радость (19 фото)

Автор:
21 апреля 2022 09:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   милота   фото   черная кошка   
1104
19

Только посмотрите, какие они классные, забавные и милые!

Суеверные люди боятся чёрных кошек, опасаясь, что те приносят одни несчастья. Но хозяева чёрных котов знают, что в дом хвостатые приносят только радость! Это как будто маленький кусочек пустоты, который смотрит на вас блестящими глазами. К тому же чёрная шерсть не так заметна на чёрной одежде, что опять же плюс. Мы собрали для фотографии чёрных котов.


Вампирчик

×
×

Кто знает, что это за змея?

Коты не могут без пакетов!

О соле! О соле мио!

Бумажный пакет

Какая походка!

Чёрный кот со своей новой игрушкой

Суровый

Котобуррито

Что за канал такой?

Вот это изящество

Вниз головой

Малыши подросли

Я стараюсь копировать мимику кота, когда мы делаем селфи

Язычок

У него день рождения

Кажется, подарки имениннику понравились!


В полёте

Удобненько

А кто живёт дома у вас? Делитесь фотографиями!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   милота   фото   черная кошка   
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88k
Z_Павел Юрьевич_V 2 часа назад
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547
cvintus_1 39 минут назад
Мой котяра
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2k
emporio_ss 59 минут назад
у меня тоже есть негр в доме он хороший
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Усы Пшеничные Час назад
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416
Strait Час назад

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7k
Денис 2 часа назад
Мой! 12 лет, подобрал у подъезда мелкого. Я у него раб теперь. ))))
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45
WaldoPepper 2 часа назад
Назвал черного кота Коксом. Теперь все спрашивают:
А почему Кокс? Он же черный?
Потому, что кокс черный, наркоманы хреновы!
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45k
Vodjanoj 2 часа назад
И у меня такая в декабре завелась.
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Enigma Kuutar 2 часа назад
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1k
Моя Родина - СССР. 2 часа назад
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