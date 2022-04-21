18 фотографий чёрных котов — милых, крутых, забавных и приносящих в дом только радость

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Только посмотрите, какие они классные, забавные и милые!
Суеверные люди боятся чёрных кошек, опасаясь, что те приносят одни несчастья. Но хозяева чёрных котов знают, что в дом хвостатые приносят только радость! Это как будто маленький кусочек пустоты, который смотрит на вас блестящими глазами. К тому же чёрная шерсть не так заметна на чёрной одежде, что опять же плюс. Мы собрали для фотографии чёрных котов.
Вампирчик
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Кто знает, что это за змея?
Коты не могут без пакетов!
О соле! О соле мио!
Бумажный пакет
Какая походка!
Чёрный кот со своей новой игрушкой
Суровый
Котобуррито
Что за канал такой?
Вот это изящество
Вниз головой
Малыши подросли
Я стараюсь копировать мимику кота, когда мы делаем селфи
Язычок
У него день рождения
Кажется, подарки имениннику понравились!
В полёте
Удобненько
А кто живёт дома у вас? Делитесь фотографиями!
Источник:
АНТИФИШКИ
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