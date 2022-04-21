18 фотографий чёрных котов — милых, крутых, забавных и приносящих в дом только радость

Суеверные люди боятся чёрных кошек, опасаясь, что те приносят одни несчастья. Но хозяева чёрных котов знают, что в дом хвостатые приносят только радость! Это как будто маленький кусочек пустоты, который смотрит на вас блестящими глазами. К тому же чёрная шерсть не так заметна на чёрной одежде, что опять же плюс. Мы собрали для фотографии чёрных котов.

Вампирчик