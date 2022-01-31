Чёрные коты приносят в дом не несчастья, а только милоту

С чёрными котами связано много суеверий. Некоторые считают, что они приносят несчастья, и боятся, что такие кошки перебегут им дорогу. А кто-то и вовсе полагает, что животные водятся с ведьмами и тёмными силами. Но те, кто решился завести дома пушистый и хвостатый клочок бездны, знают: чёрные коты приносят исключительно милоту.

Обаятельный чёрный нос