Чёрные коты приносят в дом не несчастья, а только милоту

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Собрал для вас фотографии, которые легко это докажут.
С чёрными котами связано много суеверий. Некоторые считают, что они приносят несчастья, и боятся, что такие кошки перебегут им дорогу. А кто-то и вовсе полагает, что животные водятся с ведьмами и тёмными силами. Но те, кто решился завести дома пушистый и хвостатый клочок бездны, знают: чёрные коты приносят исключительно милоту.
Обаятельный чёрный нос
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Присаживайтесь
Беззубик
И в противовес Беззубику — клыкастик
Великолепные навыки маскировки
Чёрный кот в коробке из-под вина «Чёрный кот»
Привет
Судя по всему, мой кот — это дракон с флага Уэльса
Попробуй не пусти такого
Радужные потягушки
Больше чёрных котов — больше счастья
Кошачья забота
Я повредила ногу незадолго до Рождества. Лучше не становится, и моя кошка очень заботится обо мне. Вот где она любит лежать, нежно положив голову прямо на мою травмированную ногу.
Кажется, в моей обувной коробке образовалась пустота
Она ненавидит свою шапочку
Чёрная модель
Зевающая пантера
Меховые щёчки
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