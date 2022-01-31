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Сообщество Без кота и жизнь не та 1116 постов • 412 подписчиков подписаться
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Чёрные коты приносят в дом не несчастья, а только милоту

Чёрные коты приносят в дом не несчастья, а только милоту (18 фото)

Автор:
31 января 2022 09:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   милота   фото   черная кошка   
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Собрал для вас фотографии, которые легко это докажут.

С чёрными котами связано много суеверий. Некоторые считают, что они приносят несчастья, и боятся, что такие кошки перебегут им дорогу. А кто-то и вовсе полагает, что животные водятся с ведьмами и тёмными силами. Но те, кто решился завести дома пушистый и хвостатый клочок бездны, знают: чёрные коты приносят исключительно милоту.


Обаятельный чёрный нос

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Присаживайтесь

Беззубик

И в противовес Беззубику — клыкастик

Великолепные навыки маскировки

Чёрный кот в коробке из-под вина «Чёрный кот»

Привет

Судя по всему, мой кот — это дракон с флага Уэльса

Попробуй не пусти такого

Радужные потягушки

Больше чёрных котов — больше счастья

Кошачья забота

Я повредила ногу незадолго до Рождества. Лучше не становится, и моя кошка очень заботится обо мне. Вот где она любит лежать, нежно положив голову прямо на мою травмированную ногу.

Кажется, в моей обувной коробке образовалась пустота

Она ненавидит свою шапочку

Чёрная модель

Зевающая пантера

Меховые щёчки

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Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   милота   фото   черная кошка   
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GoodNeon

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