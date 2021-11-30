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Сообщество Без кота и жизнь не та 1012 постов • 398 подписчиков подписаться
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Личное пространство? Не, не слышал!

Личное пространство? Не, не слышал! (20 фото)

Автор:
30 ноября 2021 09:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   личное пространство   милота   фото   
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Каждому необходимо личное пространство. Однако, если у вас есть кот - побыть одному вряд ли получится в полной мере.

Вам грустно и одиноко? Заведите кота — и вы больше не сможете делать что-либо без его пушистой компании. Есть ли минусы? Ну… как сказать… Мыться в ванне, ходить в туалет и есть вам тоже придётся с этим хвостатым товарищем.


Непослушный эмоциональный террорист Кикаши наносит новый удар

×
×

Что ты читаешь, человек?

Попытка учиться провалилась

Когда пытаетесь съесть сэндвич

Я три раза перекладывал его на пол, но он всё равно ложился на клавиатуру

Мой коллега не уважает моё личное пространство

Ну и как тут можно спокойно работать?

Хозяин — лучшая лежанка

Так интересно, что там написано!

Не надейтесь на личное пространство в туалете

Лежишь? Я тоже полежу. На тебе

Когда твой кот в душе дантист

Белый друг и чёрный друг

Очень удобное лицо, посплю на нём

А вдруг хозяйка утонет!

Не самое подходящее время

Коты сами решают, где им спать

Я хотел почистить зубы, но теперь это не имеет значения

Да-да, устраивайся поудобнее, я больше не хочу кофе

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Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   личное пространство   милота   фото   
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Majul 45 минут назад
Это мы живем у котов дома, а не они у нас ! )
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