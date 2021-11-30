Личное пространство? Не, не слышал!

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Каждому необходимо личное пространство. Однако, если у вас есть кот - побыть одному вряд ли получится в полной мере.
Вам грустно и одиноко? Заведите кота — и вы больше не сможете делать что-либо без его пушистой компании. Есть ли минусы? Ну… как сказать… Мыться в ванне, ходить в туалет и есть вам тоже придётся с этим хвостатым товарищем.
Непослушный эмоциональный террорист Кикаши наносит новый удар
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Что ты читаешь, человек?
Попытка учиться провалилась
Когда пытаетесь съесть сэндвич
Я три раза перекладывал его на пол, но он всё равно ложился на клавиатуру
Мой коллега не уважает моё личное пространство
Ну и как тут можно спокойно работать?
Хозяин — лучшая лежанка
Так интересно, что там написано!
Не надейтесь на личное пространство в туалете
Лежишь? Я тоже полежу. На тебе
Когда твой кот в душе дантист
Белый друг и чёрный друг
Очень удобное лицо, посплю на нём
А вдруг хозяйка утонет!
Не самое подходящее время
Коты сами решают, где им спать
Я хотел почистить зубы, но теперь это не имеет значения
Да-да, устраивайся поудобнее, я больше не хочу кофе
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