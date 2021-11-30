Личное пространство? Не, не слышал!

Вам грустно и одиноко? Заведите кота — и вы больше не сможете делать что-либо без его пушистой компании. Есть ли минусы? Ну… как сказать… Мыться в ванне, ходить в туалет и есть вам тоже придётся с этим хвостатым товарищем.

Непослушный эмоциональный террорист Кикаши наносит новый удар