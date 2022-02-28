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Сообщество Без кота и жизнь не та 1162 поста • 420 подписчиков подписаться
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Итальянка так круто фотографирует своих котов, что в них невозможно не влюбиться

Итальянка так круто фотографирует своих котов, что в них невозможно не влюбиться (17 фото)

Автор:
28 февраля 2022 10:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   милота   фото   
378
17

Любите ли вы фотографировать котиков? Наверняка да! Любит это дело и итальянка Алессандра Бенедетти. Она ведёт страницу в Инстаграме с ником allekx, где запечатлевает разные моменты жизни своих котов.

Получается это так мило, что за аккаунтом следят более 64 тысяч подписчиков. И не зря, ведь после этих снимков невозможно не влюбиться в них!


Все котики любят пакеты

×
×

Взгляд сверху

Рыжий нос

Сама фотогеничность

Взгляд из-за угла

Потягушки

Хочешь я тебе спою?

Какая вкусная трава

Котобабушка

Проверка качества

В клубнике

Умывание

Котику пройти мешают

Портовая драка

Позевать — святое дело

Кошачья мантия

Источник:

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Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   милота   фото   
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3  комментария
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1k
Оксид Бетона Час назад
Без мужика колотится бабенка.
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Алексей 17 секунд назад
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Ivan 49 минут назад
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