Итальянка так круто фотографирует своих котов, что в них невозможно не влюбиться

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Любите ли вы фотографировать котиков? Наверняка да! Любит это дело и итальянка Алессандра Бенедетти. Она ведёт страницу в Инстаграме с ником allekx, где запечатлевает разные моменты жизни своих котов.
Получается это так мило, что за аккаунтом следят более 64 тысяч подписчиков. И не зря, ведь после этих снимков невозможно не влюбиться в них!
Все котики любят пакеты
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Взгляд сверху
Рыжий нос
Сама фотогеничность
Взгляд из-за угла
Потягушки
Хочешь я тебе спою?
Какая вкусная трава
Котобабушка
Проверка качества
В клубнике
Умывание
Котику пройти мешают
Портовая драка
Позевать — святое дело
Кошачья мантия
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