20 фото «кошачьего рая», в который мужчина переоборудовал свой дом

В этом посте я расскажу об одном мужчине, который превратил свое жилище в райское пристанище для котов.
Некоторые владельцы котов, которые души не чают в своих питомцах, хотя бы раз задумывались, как сделать для своих хвостатых настоящий «кошачий рай». Место, комнату или целый домик, где животные могли бы весело проводить время, играть и отдыхать, и чувствовали бы себя абсолютно счастливыми. И кто-то действительно переделывает дизайн и интерьер своих квартир и домов ради любимых питомцев.
Знакомьтесь: Питер — основатель организации ZenByCat и создатель этого «кошачьего рая»
Питер — владелец более двадцати кошек и котов
Все пушистые подопечные Питера были однажды спасены с улиц и из трудных жизненных ситуаций
Его любовь к питомцам очевидна: он переоборудовал свой дом ради их комфорта
Никто из его знакомых и представить не мог, что он действительно это сделает
Теперь дом Питера выглядит так, будто это он живет у кошек, а не они у него
Хотя примерно так, наверное, думает любой представитель семейства кошачьих, живущий с человеком.
Это была его мечта — жить в гармонии в окружении своих любимых питомцев
Питер купил этот дом еще в конце 1980-х годов, и с момента приобретения занялся созданием «кошачьего рая» в нем
Он проектировал все комнаты, коридоры и прочие зоны так, чтобы удовлетворить все потребности спасенных кошек
Помимо общей зоны для кормления есть индивидуальные места для кошек, опасающихся за свою порцию обеда
И никаких драк за еду.
Есть винтовые лестницы, которые ведут на полки под потолком, специально сделанные для кошек
Даже ванная комната переоборудована в соответствии с потребностями хвостатых
Для самых энергичных Питер соорудил огромные беговые колеса по типу тех, что ставят в клетки хомякам
По всему дому стоят цветы, а некоторые стены разрисованы
Коты обожают забираться повыше, и таких мест в доме Питера полно
Каждый питомец может найти себе уютное местечко, где можно уединиться и спокойно отдохнуть, поэтому никаких драк за территорию нет
Кошки в доме присутствуют даже на картинах
За кошками хорошо ухаживают, а еще у них есть свои одеяла и подушки
Не исключено, что питомцев у Питера станет еще больше, ведь места еще много
Видно, что питомцы очень благодарны и любят своего хозяина
Не у всех владельцев котиков есть возможность так переоборудовать свой дом, и чтобы жить в гармонии со своим питомцем, они идут на некоторые хитрости и уловки.
Источник:
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