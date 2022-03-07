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Сообщество Без кота и жизнь не та 1180 постов • 420 подписчиков подписаться
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20 фото «кошачьего рая», в который мужчина переоборудовал свой дом

20 фото «кошачьего рая», в который мужчина переоборудовал свой дом (21 фото)

Автор:
07 марта 2022 09:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: дом для котов   домашний питомец   животные   кот   кошка   милота   фото   
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В этом посте я расскажу об одном мужчине, который превратил свое жилище в райское пристанище для котов.

Некоторые владельцы котов, которые души не чают в своих питомцах, хотя бы раз задумывались, как сделать для своих хвостатых настоящий «кошачий рай». Место, комнату или целый домик, где животные могли бы весело проводить время, играть и отдыхать, и чувствовали бы себя абсолютно счастливыми. И кто-то действительно переделывает дизайн и интерьер своих квартир и домов ради любимых питомцев.


Знакомьтесь: Питер — основатель организации ZenByCat и создатель этого «кошачьего рая»

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Питер — владелец более двадцати кошек и котов

Все пушистые подопечные Питера были однажды спасены с улиц и из трудных жизненных ситуаций

Его любовь к питомцам очевидна: он переоборудовал свой дом ради их комфорта

Никто из его знакомых и представить не мог, что он действительно это сделает

Теперь дом Питера выглядит так, будто это он живет у кошек, а не они у него

Хотя примерно так, наверное, думает любой представитель семейства кошачьих, живущий с человеком.

Это была его мечта — жить в гармонии в окружении своих любимых питомцев

Питер купил этот дом еще в конце 1980-х годов, и с момента приобретения занялся созданием «кошачьего рая» в нем

Он проектировал все комнаты, коридоры и прочие зоны так, чтобы удовлетворить все потребности спасенных кошек

Помимо общей зоны для кормления есть индивидуальные места для кошек, опасающихся за свою порцию обеда

И никаких драк за еду.

Есть винтовые лестницы, которые ведут на полки под потолком, специально сделанные для кошек

Даже ванная комната переоборудована в соответствии с потребностями хвостатых

Для самых энергичных Питер соорудил огромные беговые колеса по типу тех, что ставят в клетки хомякам

По всему дому стоят цветы, а некоторые стены разрисованы

Коты обожают забираться повыше, и таких мест в доме Питера полно

Каждый питомец может найти себе уютное местечко, где можно уединиться и спокойно отдохнуть, поэтому никаких драк за территорию нет

Кошки в доме присутствуют даже на картинах

За кошками хорошо ухаживают, а еще у них есть свои одеяла и подушки

Не исключено, что питомцев у Питера станет еще больше, ведь места еще много

Видно, что питомцы очень благодарны и любят своего хозяина

Не у всех владельцев котиков есть возможность так переоборудовать свой дом, и чтобы жить в гармонии со своим питомцем, они идут на некоторые хитрости и уловки.

Источник:

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Метки: дом для котов   домашний питомец   животные   кот   кошка   милота   фото   

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4k
Wertos 2 часа назад
Ещё один Наташа.
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24k
Ваня 48 минут назад
у кого аллергия - проходят мимо... я котовских люблю, но чтобы столько, это слишком...
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lekha-fil 58 минут назад
Каждый сходит с ума по-своему, как говорил наш преподаватель по высшей математике.
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10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Блин, вот там наверное вонища стоит.
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