20 фото «кошачьего рая», в который мужчина переоборудовал свой дом

Некоторые владельцы котов, которые души не чают в своих питомцах, хотя бы раз задумывались, как сделать для своих хвостатых настоящий «кошачий рай». Место, комнату или целый домик, где животные могли бы весело проводить время, играть и отдыхать, и чувствовали бы себя абсолютно счастливыми. И кто-то действительно переделывает дизайн и интерьер своих квартир и домов ради любимых питомцев.

Знакомьтесь: Питер — основатель организации ZenByCat и создатель этого «кошачьего рая»