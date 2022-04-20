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18 фотографий до и после того, как милые щеночки превратились в шикарных собачищ

18 фотографий до и после того, как милые щеночки превратились в шикарных собачищ (19 фото)

Автор:
20 апреля 2022 09:37
Сообщество : Животные
Метки: было стало   животные   милота   собака   фото   щенок   
3100
19

Когда люди заводят домашнее животное, к ним в руки попадает совершенно умилительный шерстяной комочек с большими глазками. Но не успеют хозяева оглянуться, как комочек вырастает и сильно меняется.

Мы собрали для вас фотографии случаев, когда щеночки вырастали в собак или даже собачищ. Но мы уверены, чем больше они становились, тем больше росла любовь хозяев к ним.


Из малыша в медведя

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Счастливый пёс

Из 8 недель в 3 года

Борьба с лестницей

На первом фото собаке всего 2 месяца, а на втором 1 год и 5 месяцев.


Спустя год

На 45 кг больше

Из 10 недель в 10 месяцев

Фото с разницей в 2 года

Красавчик с гетерохромией

За 10 месяцев изменилось многое

Когда собака растёт, но по-прежнему чувствует себя щенком

Из 7 недель в 7 месяцев

А этому парню исполнился год

Какой испуганный взгляд был у малыша!

Из 7 недель в 3 года

В месяц и через год

Из 8 недель в 10 месяцев

2 месяца и 9 месяцев

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   животные   милота   собака   фото   щенок   
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6  комментариев
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1k
Бэмсяра 2 часа назад
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Кер Реев 6 минут назад
Все знают, что мы собачатники - с присвистом...

На первом фото маленький - с нашим старшим, на втором - он сам теперь старший...
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3k
Барсук 22 минуты назад
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5k
Robin Полчаса назад
Мой товарищ.)))
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4k
leto2016 48 минут назад
На собак с толковыми хозявами и смотреть приятно. Сразу видно если хозяин дурак, то и псина дурная. В посте вроде все собаки не злобные и рады общению, а это хорошо. Лайк подборке.
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Hello 58 минут назад
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