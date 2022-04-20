18 фотографий до и после того, как милые щеночки превратились в шикарных собачищ

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Когда люди заводят домашнее животное, к ним в руки попадает совершенно умилительный шерстяной комочек с большими глазками. Но не успеют хозяева оглянуться, как комочек вырастает и сильно меняется.
Мы собрали для вас фотографии случаев, когда щеночки вырастали в собак или даже собачищ. Но мы уверены, чем больше они становились, тем больше росла любовь хозяев к ним.
Из малыша в медведя
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Счастливый пёс
Из 8 недель в 3 года
Борьба с лестницей
На первом фото собаке всего 2 месяца, а на втором 1 год и 5 месяцев.
Спустя год
На 45 кг больше
Из 10 недель в 10 месяцев
Фото с разницей в 2 года
Красавчик с гетерохромией
За 10 месяцев изменилось многое
Когда собака растёт, но по-прежнему чувствует себя щенком
Из 7 недель в 7 месяцев
А этому парню исполнился год
Какой испуганный взгляд был у малыша!
Из 7 недель в 3 года
В месяц и через год
Из 8 недель в 10 месяцев
2 месяца и 9 месяцев
Источник:
АНТИФИШКИ
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