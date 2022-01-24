FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11386 постов • 1290 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Животные, которые умиляют и восхищают своей преданностью

Животные, которые умиляют и восхищают своей преданностью (17 фото)

Автор:
24 января 2022 09:40
Сообщество : Животные
Метки: животные   кот   милота   преданность   собака   фото   
745
17

Вот как заботливые и преданные животные проявляют тепло и поддержку.

Хотя коты и собаки лишены возможности выражать свою любовь словами, они очень часто показывают свои чувства поступками. В нужный момент домашние питомцы всегда оказываются рядом и готовы поддержать, развеселить или терпеливо ждать у дверей. И помочь любимцы готовы не только хозяевам, но и своим братьям и сёстрам!


Мой папа и его пёс после дня разлуки

×
×

Кажется, наша собака думает, что это её дочка, а не наша

Что я вижу каждый раз, когда возвращаюсь домой

Моя собака была со мной сразу после операции

Пока я делал упражнения для восстановления лодыжки, пёс принёс мой бинт

И ведь я даже не попросил!

Старший брат помогает сестре пройти через дверцу для собак

Моего брата не было месяц, и кошка очень по нему скучала

Каждый раз, когда моя дочка грустит или капризничает, пёс приходит, чтобы её развеселить

Охраняет посылку прямо через окно!

Один наш кот отходит после наркоза, и второй пока чешет ему животик

Сказал псу, что скоро к нам заглянет мой папа

Всё это время он сидит в коридоре и ждёт.

Наша Бэйли не покидает свой пост медсестры

У моего сына аутизм, и ничто не успокаивает его лучше, чем наш кот

Наша собака весь день скучает по своему маленькому хозяину

С тех пор, как родилась дочка, пёс не отходит от неё ни на минуту

Наш кот привёл с улицы бездомного котёнка, и теперь он тоже наш!

Да, повезло тем, кому четвероногие друзья всегда готовы прийти на выручку!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   кот   милота   преданность   собака   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Зимняя распродажа Windows и Office Зимняя распродажа Windows и Office Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки Личное пространство? Не, не слышал! Личное пространство? Не, не слышал! Кот, работающий продавцом «рыбов», покорил интернет Кот, работающий продавцом «рыбов», покорил интернет Настоящая дружба между кошкой и&nbsp;собакой Настоящая дружба между кошкой и собакой Огромное очарование крупных собак пропорционально их размеру! Огромное очарование крупных собак пропорционально их размеру!
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

765857



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
37
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Новая жизнь Калоева: как сложилась судьба мужчины, отомстившего авиадиспетчеру за гибель семьи
2
452
Новая жизнь Калоева: как сложилась судьба мужчины, отомстившего авиадиспетчеру за...
Набирающие популярность в сообществах
Индийский дикобраз и интересные факты о нем
0
0
Индийский дикобраз и интересные факты о нем
Чем питались атлеты и силачи старой школы
2
41
Чем питались атлеты и силачи старой школы
Зимняя распродажа Windows и Office
Зимняя распродажа Windows и Office
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#СССР#факты#забавно#Ynews#дизайн#смешные
#фото#интересно#картинки#подборка#наука#страна#животные#хобби
#люди#Приколы#кино#Россия#фотографии#дети#ретро#добрые видео

На что жалуетесь?

Вернуться