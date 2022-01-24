Животные, которые умиляют и восхищают своей преданностью

Хотя коты и собаки лишены возможности выражать свою любовь словами, они очень часто показывают свои чувства поступками. В нужный момент домашние питомцы всегда оказываются рядом и готовы поддержать, развеселить или терпеливо ждать у дверей. И помочь любимцы готовы не только хозяевам, но и своим братьям и сёстрам!

Мой папа и его пёс после дня разлуки