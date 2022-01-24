Животные, которые умиляют и восхищают своей преданностью

745
17
Вот как заботливые и преданные животные проявляют тепло и поддержку.
Хотя коты и собаки лишены возможности выражать свою любовь словами, они очень часто показывают свои чувства поступками. В нужный момент домашние питомцы всегда оказываются рядом и готовы поддержать, развеселить или терпеливо ждать у дверей. И помочь любимцы готовы не только хозяевам, но и своим братьям и сёстрам!
Мой папа и его пёс после дня разлуки
×
×
Кажется, наша собака думает, что это её дочка, а не наша
Что я вижу каждый раз, когда возвращаюсь домой
Моя собака была со мной сразу после операции
Пока я делал упражнения для восстановления лодыжки, пёс принёс мой бинт
И ведь я даже не попросил!
Старший брат помогает сестре пройти через дверцу для собак
Моего брата не было месяц, и кошка очень по нему скучала
Каждый раз, когда моя дочка грустит или капризничает, пёс приходит, чтобы её развеселить
Охраняет посылку прямо через окно!
Один наш кот отходит после наркоза, и второй пока чешет ему животик
Сказал псу, что скоро к нам заглянет мой папа
Всё это время он сидит в коридоре и ждёт.
Наша Бэйли не покидает свой пост медсестры
У моего сына аутизм, и ничто не успокаивает его лучше, чем наш кот
Наша собака весь день скучает по своему маленькому хозяину
С тех пор, как родилась дочка, пёс не отходит от неё ни на минуту
Наш кот привёл с улицы бездомного котёнка, и теперь он тоже наш!
Да, повезло тем, кому четвероногие друзья всегда готовы прийти на выручку!
Источник:
Ссылки по теме:
- Очаровательные уличные котейки
- Кот, работающий продавцом «рыбов», покорил интернет
- Личное пространство? Не, не слышал!
- Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки
- Настоящая дружба между кошкой и собакой
38
Понравилось38
Новости партнёров