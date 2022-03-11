13 эмоциональных фото животных, которые, похоже, не были готовы стать родителями

Наши питомцы зачастую утомлены ролью родителя не меньше человека. Стоит только взглянуть на фотографии, сделанные их хозяевами. И вот несколько таких снимков.

Эти двое явно не ожидали, что материнство — это так выматывающе

«Человек, пожалуйста, скажи, что всё это сон, и скоро я проснусь и буду гонять мячик, прыгать за перышками и ловить мышей».