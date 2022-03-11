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13 эмоциональных фото животных, которые, похоже, не были готовы стать родителями

13 эмоциональных фото животных, которые, похоже, не были готовы стать родителями (14 фото)

Автор:
11 марта 2022 10:34
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   кошка   материнство   милота   родители   собака   фото   
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Рождение потомства — это естественный процесс. Однако далеко не все к этому готовы. И речь не только о людях, но и о животных.

Наши питомцы зачастую утомлены ролью родителя не меньше человека. Стоит только взглянуть на фотографии, сделанные их хозяевами. И вот несколько таких снимков.


Эти двое явно не ожидали, что материнство — это так выматывающе

«Человек, пожалуйста, скажи, что всё это сон, и скоро я проснусь и буду гонять мячик, прыгать за перышками и ловить мышей».

×
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На шее можно не только сидеть, но и лежать

И лучше всего это делать на маминой шее. Самые смышленые и хитрые из всего помета именно так и поступают, вот только мамам уже не до сна.

Спасть на маминой шее — это еще что

Гораздо веселее прыгать на маме, как на батуте. Бедные козочки.

Или можно залезть ей прямо на голову

Ну, а что еще делать, когда невыносимо скучно.

Терпение и еще раз терпение

«Если так будет продолжаться и дальше, то еще несколько дней, и одним ухом у меня будет меньше».

Не все готовы к тому, чтобы стать родителем

«Откуда взялись эти щенки!? И что им от меня надо?»

Когда мамы ненадолго отлучаются, оставив пап присматривать за потомством

Папы некоторое время спустя…

Бессонные дни и ночи

Им еще не скоро удастся хорошо поспать, развалившись на диване в любимой позе, и чтобы никто в этот момент не беспокоил, не грыз за ухо или за хвост.

Сегодня будем учиться зевать, повторяй за мной

Сразу видно, кто пошел в папу

Зачем утруждать себя пешими прогулками по холодному снегу, если можно покататься на папе

Возможно, из него получится хороший охранник. Хотя не всегда грозный вид соответствует характеру.

Какая мягкая «постель» из мамы

«Человек, а ты точно решил оставить его с нами?»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   животные   кошка   материнство   милота   родители   собака   фото   
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котегRUS Полчаса назад
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