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Любимые игрушки домашних питомцев

Любимые игрушки домашних питомцев (17 фото)

Автор:
04 апреля 2022 08:42
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   игрушка   кошка   милота   собака   фото   
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Питомцы чем-то похожи на детей: они такие же активные, любят играть и просто обожают свои игрушки. Однако порой их любимыми игрушками становятся самые непредсказуемые вещи.

Собакам, как и детям, нужны игрушки для того, чтобы развиваться и расти. Что-то грызть и жевать — это их природная потребность, к тому же жевание помогает снять стресс, укрепляет зубы, а значит, в целом поддерживает здоровье вашего питомца. Если же у вашего питомца нет игрушки, то есть риск, что объектом жевания станет ваша обувь или мебель. Так что лучший способ обезопасить свои вещи — отыскать те игрушки, которые будут по душе вашему коту или собаке. Правда, иногда по душе им совсем не специально созданные игрушки для животных, а обычный шнурок или плюшевый медведь. Предлагаем вам посмотреть, во что больше всего любят играть наши четвероногие друзья.


Эта красотка приносит игрушки только тем, кто ей нравится, причем сразу все три игрушки

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Мой пес сразу влюбился в длинную змею и теперь с ней не расстается

Матерь драконов и ее любимое место для уединения, которое напоминает уютное гнездышко

Пес, который подбирает игрушки исключительно к цвету глаз

Моя собака отжала у меня плюшевого медведя

Пес и ее миниатюрная плюшевая копия, с которой он теперь повсюду

А этот крошка утомился от обилия игрушек и решил вздремнуть прямо среди них

У этого кота множество мячиков и мышек, но шнурок от кроссовка ему пришелся больше по душе

Фаня и коллекция любимых мячиков всевозможных размеров, форм и цветов

У моей кошки любимые игрушки — спонжи для макияжа: девочки — такие девочки

Когда любимая вещь в доме твоего кота — носки, причем абсолютно все

Ну что за чудесный малыш

Это Софи, и она не любит мыться, так что берет с собой любимую вещь в ванную, чтобы немного успокоиться

Марли, который засыпает только со своим грызунком в зубах

Ей уже двадцать лет, но она все так же любит теплое солнышко и свои игрушки

У редких котов необъяснимая любовь к силовым тренировкам

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   забавно   игрушка   кошка   милота   собака   фото   
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