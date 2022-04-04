Любимые игрушки домашних питомцев

Собакам, как и детям, нужны игрушки для того, чтобы развиваться и расти. Что-то грызть и жевать — это их природная потребность, к тому же жевание помогает снять стресс, укрепляет зубы, а значит, в целом поддерживает здоровье вашего питомца. Если же у вашего питомца нет игрушки, то есть риск, что объектом жевания станет ваша обувь или мебель. Так что лучший способ обезопасить свои вещи — отыскать те игрушки, которые будут по душе вашему коту или собаке. Правда, иногда по душе им совсем не специально созданные игрушки для животных, а обычный шнурок или плюшевый медведь. Предлагаем вам посмотреть, во что больше всего любят играть наши четвероногие друзья.

Эта красотка приносит игрушки только тем, кто ей нравится, причем сразу все три игрушки