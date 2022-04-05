17 смешных питомцев, которым немедленно понадобилось попасть внутрь

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Многие кошки и собаки обожают проводить время на улице. Однако стоит им увидеть перед собой запертую дверь, они тут же начинают проситься внутрь. Такое поведение — не редкость для домашних питомцев.
Чтобы растопить сердце хозяина, они используют своё главное оружие — обаяние и умоляющий взгляд. Как тут откажешь? Но перед тем, как впустить пушистика домой, нужно обязательно сделать несколько забавных снимков.
Интересно, на что они так смотрят?
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Хозяин, ты испытываешь моё терпение
Откро-о-о-ой!
Выпустил кошку на улицу и вернулся к двери спустя 5 минут. Вот картина, которую я застал
Ты не можешь так поступить со мной. Я знаю, что ты ешь мясо!
Моя кошка может висеть так достаточно долго, прежде чем я обращу на неё внимание
Эй, хозяин, смотри! Я притворяюсь зомби!
Он очень сильно хочет попасть внутрь
Если я не открою дверь, меня ждут большие проблемы
Вежливый пёс
Я буду кричать, пока у тебя не проснётся советь
Разве ты не видишь, какой я милый? Я обещаю помыться, если ты впустишь меня!
Кот-паук хочет попасть домой
Мой немецкий дог делает так всегда, когда прогулка ему надоела
Ты всё ещё сердишься?
Кажется, здесь немного холодно
Это не смешно
Источник:
АНТИФИШКИ
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