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17 смешных питомцев, которым немедленно понадобилось попасть внутрь

17 смешных питомцев, которым немедленно понадобилось попасть внутрь (18 фото)

Автор:
05 апреля 2022 09:25
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   кошка   милота   собака   фото   
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Многие кошки и собаки обожают проводить время на улице. Однако стоит им увидеть перед собой запертую дверь, они тут же начинают проситься внутрь. Такое поведение — не редкость для домашних питомцев.

Чтобы растопить сердце хозяина, они используют своё главное оружие — обаяние и умоляющий взгляд. Как тут откажешь? Но перед тем, как впустить пушистика домой, нужно обязательно сделать несколько забавных снимков.


Интересно, на что они так смотрят?

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Хозяин, ты испытываешь моё терпение

Откро-о-о-ой!

Выпустил кошку на улицу и вернулся к двери спустя 5 минут. Вот картина, которую я застал

Ты не можешь так поступить со мной. Я знаю, что ты ешь мясо!

Моя кошка может висеть так достаточно долго, прежде чем я обращу на неё внимание

Эй, хозяин, смотри! Я притворяюсь зомби!

Он очень сильно хочет попасть внутрь

Если я не открою дверь, меня ждут большие проблемы

Вежливый пёс

Я буду кричать, пока у тебя не проснётся советь

Разве ты не видишь, какой я милый? Я обещаю помыться, если ты впустишь меня!

Кот-паук хочет попасть домой

Мой немецкий дог делает так всегда, когда прогулка ему надоела

Ты всё ещё сердишься?

Кажется, здесь немного холодно

Это не смешно

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: домашний питомец   животные   забавно   кошка   милота   собака   фото   
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1  комментарий
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Наталья 2 часа назад
Фотки прикольные, подписи - отстой.
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