Животные, которые похитили чью-то еду и нисколько не раскаиваются

Наверное, домашние питомцы тоже об этом догадываются, не зря же они готовы к похищениям в любой момент! Коварные котики и собаки крадут чью-то еду и, даже если попадаются на месте преступления, не особо раскаиваются в содеянном. Ведь аппетитный перекус явно того стоит!

Хлеб? Какой ещё хлеб?