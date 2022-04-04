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Животные, которые похитили чью-то еду и нисколько не раскаиваются

Животные, которые похитили чью-то еду и нисколько не раскаиваются (16 фото)

Автор:
04 апреля 2022 08:38
Сообщество : Животные
Метки: Еда   животные   забавно   коты   милота   собака   фото   
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Считается, что настоящие преступники редко вызывают недоверие своей внешностью, а, наоборот, очень даже располагают к себе.

Наверное, домашние питомцы тоже об этом догадываются, не зря же они готовы к похищениям в любой момент! Коварные котики и собаки крадут чью-то еду и, даже если попадаются на месте преступления, не особо раскаиваются в содеянном. Ведь аппетитный перекус явно того стоит!


Хлеб? Какой ещё хлеб?

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Арбуз оказался очень вкусен

Лола украла капкейк и съела его в кровати хозяйки. Нет, ей не стыдно

Когда не смог скрыть следов преступления

Счастливое лицо моей собаки после кражи арахисового масла

У нас постоянно пропадали пакетики с лакомствами

Сегодня выяснилось, что кошка крадёт пакеты и пытается жевать их, чтобы открыть.


Наш кот был уверен, что он неуловимый вор. А потом он застрял

Я не крал яйцо. Честно

Наш человек сфотографировал вас в момент преступления

Украл бургер с соседского барбекю

Таинственный похититель оставил улику

Наш пёс забрал себе кабачок, который соседи оставили на крыльце

Вот так он посмотрел на нас, когда мы попытались забрать кабачок обратно.


Когда украл картошку, а теперь не понимаешь, зачем

Шикарная улыбка из равиоли

Как посмотрела на меня собака, когда я застал её за похищением целой буханки хлеба

Возможно, стоит следить за своей едой повнимательнее. Или сразу поделиться с любимцем!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   животные   забавно   коты   милота   собака   фото   
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Игорь Мищенко 23 минуты назад
так фот от куда логотип Reebok
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