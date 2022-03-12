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20 пёсиков, глядя на которых так и хочется сказать «Кажется, у вас собака сломалась»

20 пёсиков, глядя на которых так и хочется сказать «Кажется, у вас собака сломалась» (21 фото)

Автор:
12 марта 2022 07:49
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   милота   пес   собака   фото   
476
21

Ничто в мире не идеально, и даже лучшие из лучших время от времени «ломаются». Иначе как объяснить происходящее на следующих фото?

Кто готов поспорить с выражением «Собака — лучший друг человека»? Так, кошатники, опустите руку. Возвращаясь к четвероногим пёсьего рода, нельзя не отметить их удивительную разумность, доброту и привязанность к своему человеку. И люди, как правило, отвечают им взаимностью.


Вот так выглядит настоящий гремлин

×
×

У моей собаки человеческие губы. Увидев однажды, ты уже никогда не сможешь это развидеть

Хочешь покататься?

Собака Оракул

Кажется, Ганнер не в восторге от новой шапочки

Его лапы не могут занимать один предмет мебели

Я оставил его без присмотра на 20 секунд…

Вот так неуклюже он любит сидеть

Что тут происходит?

Это моя собака пару лет назад, лол

Она ничего не съела, просто залезла в помойку и засунула голову в пакет.


Моя собака немного сломана

Кто-то счастлив видеть меня

Вот что делает Сато, когда мы не пускаем его на диван…

Сидит как рыбка?

Не самая лучшая его фотка

Но прошлой ночью я застукал его спящим вот в такой позе.


Кайфушки

Как предпочитают спать мои собаки…

И вот он думает, что это я странный

Иногда мой пёс думает, что я стул. Ну что ж, ну что ж

Просто не обращайте на меня внимание

Что коты, что собаки, что иные домашние питомцы, несомненно делают жизнь людей гораздо лучше и веселее. Не в три часа ночи под звуки тыгыдака или чудовищного храпа, конечно, но всё же!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   забавно   милота   пес   собака   фото   
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Slonyash 46 минут назад
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