20 пёсиков, глядя на которых так и хочется сказать «Кажется, у вас собака сломалась»

Ничто в мире не идеально, и даже лучшие из лучших время от времени «ломаются». Иначе как объяснить происходящее на следующих фото?
Кто готов поспорить с выражением «Собака — лучший друг человека»? Так, кошатники, опустите руку. Возвращаясь к четвероногим пёсьего рода, нельзя не отметить их удивительную разумность, доброту и привязанность к своему человеку. И люди, как правило, отвечают им взаимностью.
Вот так выглядит настоящий гремлин
У моей собаки человеческие губы. Увидев однажды, ты уже никогда не сможешь это развидеть
Хочешь покататься?
Собака Оракул
Кажется, Ганнер не в восторге от новой шапочки
Его лапы не могут занимать один предмет мебели
Я оставил его без присмотра на 20 секунд…
Вот так неуклюже он любит сидеть
Что тут происходит?
Это моя собака пару лет назад, лол
Она ничего не съела, просто залезла в помойку и засунула голову в пакет.
Моя собака немного сломана
Кто-то счастлив видеть меня
Вот что делает Сато, когда мы не пускаем его на диван…
Сидит как рыбка?
Не самая лучшая его фотка
Но прошлой ночью я застукал его спящим вот в такой позе.
Кайфушки
Как предпочитают спать мои собаки…
И вот он думает, что это я странный
Иногда мой пёс думает, что я стул. Ну что ж, ну что ж
Просто не обращайте на меня внимание
Что коты, что собаки, что иные домашние питомцы, несомненно делают жизнь людей гораздо лучше и веселее. Не в три часа ночи под звуки тыгыдака или чудовищного храпа, конечно, но всё же!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 15 питомцев, которые научились намекать на то, что они голодны
- Огромное очарование крупных собак пропорционально их размеру!
- Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки
- Забавная реакция животных на обычные события
- Культовые обложки главной поп-дивы в исполнении милого ретривера
Понравилось24