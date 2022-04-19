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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5723 поста • 720 подписчиков подписаться
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Звезды, кожа которых оставляет желать лучшего - но они не готовы показывать себя настоящих

Звезды, кожа которых оставляет желать лучшего - но они не готовы показывать себя настоящих (17 фото)

Автор:
19 апреля 2022 21:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   кожа звезд   отечественные звезды   прикол   фото   фу   шоу бизнес   
3333
17

Идеальные картинки в соцсетях заставляют верить в то, что звезды выглядят классно всегда. Но это не так. У большей части из них есть морщины и даже акне. Их комплексы заставляют скрывать реальную картину, выдавая желаемое за действительное. Но фото без обработки все-таки выдают все: и недостатки, и текстуру.

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А вы верите идеальным картинкам из соцсетей?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: звезды   знаменитости   кожа звезд   отечественные звезды   прикол   фото   фу   шоу бизнес   
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12  комментариев
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1k
Трям 3 часа назад
Зачем тут эти фубли???
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3k
Frank Borman Час назад
Как и в зданиях, штукатурка скроет все неровности, ямки, бородавки и огрехи, выровняет поверхность и сделает все идеально гладким. Визажист - лучший друг звездушки.
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341
333 Час назад
это чё бл#дь за рожи? это кто?
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2k
Bar 2 часа назад
А где звёзды? Я вижу каких то долбоящеров.
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2k
NIS 2 часа назад
Не все известны мордой ! Есть те , которые славятся типа крутой задницей , или фигурой , или голосом .... но звезда там только Мадонна. И ей уже под 70 по моему. Остальные - ....
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991
сергей ремизов 3 часа назад
Рианна клёвая.
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1k
Pioner76 3 часа назад
Галушка, а не Брежнева.
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15k
Александр Н. 3 часа назад
Как бы кому-то это не показалось странным, но они тоже люди. Со своими недостатками.
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23k
MrGod 3 часа назад
Кто эти люди?
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 3 часа назад
Типа на их прыщи смотреть было бы приятней, чем на макияж...
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297
HalloFreeSpace 3 часа назад
ну так все делают после 30 )))
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38k
jonnyD 4 часа назад
А что , помоложе никого не нашлось ?
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