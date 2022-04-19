Звезды, кожа которых оставляет желать лучшего - но они не готовы показывать себя настоящих

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Идеальные картинки в соцсетях заставляют верить в то, что звезды выглядят классно всегда. Но это не так. У большей части из них есть морщины и даже акне. Их комплексы заставляют скрывать реальную картину, выдавая желаемое за действительное. Но фото без обработки все-таки выдают все: и недостатки, и текстуру.
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А вы верите идеальным картинкам из соцсетей?
Источник:
АНТИФИШКИ
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