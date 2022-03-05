Как в 90-е и 2000-е выглядели отечественные звезды. Спойлер: некоторые зазвездились и забыли, с чего начинали

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Популярность меняет людей. Не только внешне, но и внутренне. С одной стороны, расти и развиваться - это здорово, а с другой - резкий скачок порой приводит к необратимым последствиям. Сегодня мы решили вспомнить, как выглядели звезды на заре своей карьеры.
Некоторых уже нет в живых. Другие до сих пор остаются любимыми и уважаемыми артистами. А остальные... Давайте просто посмотрим!
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А чьё творчество у вас вызывает уважение?
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Я шут, я клоун, япояс!!! И Вам я не скажу не слова. Кроме троих.