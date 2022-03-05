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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5581 пост • 713 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Как в 90-е и 2000-е выглядели отечественные звезды. Спойлер: некоторые зазвездились и забыли, с чего начинали

Как в 90-е и 2000-е выглядели отечественные звезды. Спойлер: некоторые зазвездились и забыли, с чего начинали (16 фото)

Автор:
05 марта 2022 20:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   отечественные звезды   фото   шоу бизнес   
2194
16

Популярность меняет людей. Не только внешне, но и внутренне. С одной стороны, расти и развиваться - это здорово, а с другой - резкий скачок порой приводит к необратимым последствиям. Сегодня мы решили вспомнить, как выглядели звезды на заре своей карьеры.

Некоторых уже нет в живых. Другие до сих пор остаются любимыми и уважаемыми артистами. А остальные... Давайте просто посмотрим!


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А чьё творчество у вас вызывает уважение?

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Метки: звезды   знаменитости   отечественные звезды   фото   шоу бизнес   

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21  комментарий
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4k
4ijik Час назад
Сергей с Чичериной, остальное реально мусор
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2k
Bar 6 минут назад
малиновская, джиган, тимати, бузова, моргенштерн...какой урод назвал этих уе*банов звёздами?
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4k
Mowgley 7 минут назад
Как-то в Керчи в нулевых годах пил пиво за соседним столиком с Делиевым, Барским, Бузько, Комаровым и др. после шоу. Общались ок. Отличные ребята были, не знаю как сейчас.
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−1
Инна Дмитриева Полчаса назад
Юли Чичериной -полная уважуха!!!
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−53
Александр Внучкин 36 минут назад
Я шут, я клоун, япояс!!! И Вам я не скажу не слова. Кроме троих.
Я шут, я клоун, япояс!!! И Вам я не скажу не слова. Кроме троих.
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37k
Александр Час назад
Мне не верится что абдулов мог дружить с этими двумя....
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37k
kalinser Час назад
А потом у Маши Малиновской,выросли сиськи...
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