Как в 90-е и 2000-е выглядели отечественные звезды. Спойлер: некоторые зазвездились и забыли, с чего начинали

Популярность меняет людей. Не только внешне, но и внутренне. С одной стороны, расти и развиваться - это здорово, а с другой - резкий скачок порой приводит к необратимым последствиям. Сегодня мы решили вспомнить, как выглядели звезды на заре своей карьеры.