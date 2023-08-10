Архивные кадры отечественных звёзд в 90-е и 2000-е

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Наши знаменитости не всегда делятся фото из архивов. Но благодаря интернету можно отыскать их старые кадры. Перед вами подборка с молодыми и прекрасными звёздами нашей эстрады.
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6. Станислав Садальский, Андрей Макаревич* и Римма Маркова на съёмках передачи "Смак" (середина 90-х)
*включён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов
11. Максим Галкин* в окружении девушек из группы "Стрелки" (конец 90-х)
*включён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов
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