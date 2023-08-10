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Архивные кадры отечественных звёзд в 90-е и 2000-е

Архивные кадры отечественных звёзд в 90-е и 2000-е

Автор:
10 августа 2023 12:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архивные фото звезд   звезды   знаменитости   наши звезды   отечественные звезды   фото   шоу бизнес   
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Наши знаменитости не всегда делятся фото из архивов. Но благодаря интернету можно отыскать их старые кадры. Перед вами подборка с молодыми и прекрасными звёздами нашей эстрады.

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Метки: архивные фото звезд   звезды   знаменитости   наши звезды   отечественные звезды   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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Алексей 2 часа назад
Эскобар еще живой был
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2k
Хачик 6 минут назад
По поводу уехавших "звёзд"...
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8k
sedoisever Полчаса назад
Так если кое-кто внесён в список иноагентов, может забыть про него и не называть "звездой"?
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75k
Viktor Час назад
Во дурак, такая малина вокруг, а он позарился!

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541
Feto13 2 часа назад
Мне сначала показалось,что Макаревич сидит с Пабло Эскобаро)))
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Спелая кукурузинка

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